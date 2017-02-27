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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8214821582168217
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:12

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Тому бетон - наше фффсьо!© :lol:
...тому і альтернативи йому в Україні - немає!© :mrgreen:

только вы чё то на валютной ветке сидите) сами себе не доверяете?

Ні, я більше сиджу на гілках нерухомості, чим тут.
Але, інколи і тут про нерухомість проскакує інфо))
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:15

  Успіх написав:Але, інколи і тут про нерухомість проскакує інфо))
от вас в основном и проскакивает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:27

  Василь-Рівне написав:s0v7a
Мені видається, що Ви плутаєте ризики. Спочатку держава, а потім вже банки, тобто якщо держава розвалиться, то жоден банк Вам навіть однієї гривні не видасть і навпаки - збанкрутує банк - держава Вам поверне до 200000 грн якщо він є членом ФГВФО. Хіба не так? :wink: Тому не жалійтеся, купляйте ОВДП і косіть бабло на рівні з Зеленським та Порошенко. :) Ні, ну погодьтеся - приємно ж комусь заявити, що я заробляю грошики як президенти :mrgreen:

і навіть ті що з коняками не віддадуть?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:35

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Всё равно она халявная.
Где они на "рыночке" займут такие деньги под такую ставку?

Я не удивлюсь, если в залоге ОВГЗ под 10%, а по кредиту ставка 7-9%.
В итоге безрисковый процентный доход, и деньги "на руках
поэтому так и живём, у одних доступ к халяве что подогревает инфляцию, другим... ну вы поняли что другим, здесь нет такого смайлика.

так 1 лям гуртом мабуть банку менш геморойніше, чим 100500 манюпусіх депо
Але мова про інше, чому тим хто кладе лям на ОВДП податок 0%,
а ніщебродам на депо 18% ПДФО + 1.5% військового збору.
Всі рівні, але дехто рівніше. (с)
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:40

  Успіх написав:
  Denik написав:
  Успіх написав:Тому бетон - наше фффсьо!©

...тому і альтернативи йому в Україні - немає!©

Крім бетону ще є земля с/г призначення, акції, об'єкти відновлюваної енергетики.

Бетон пересічному - більш доступний/зрозумілий, ніж вищеперелічені речі))

так, мішок цементу $3+-, воду і пісок можна і задурно, чи ти про який "доступний бетон пересіченому"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:43

  somilitark написав:Усiм добрий день.
Так сьогоднi не найкращий день для гривнi, але все межах дозволеного i прийнятного.
Готiвка якось не хоче скакати, гадаю оленi вже видихаються. Вважаю що приблизно з 10-го вересня вже не буде на чому дивитись на стелю i потяг тихенько пошкребе на пiвдень.
Чекаю прийнятноi нагоди для зливу евро, а що робити, треба буде фiксувати збиток(((

Як приємно читати Сомика українською мовою.... :D
І як Продіджі пише українською теж... :D

І, взагалі, приємніше читати більш україномовний форум!
Слава Україні!
Героя - слава!

пУдель - куйло! - ла-ла-лай..... :mrgreen:
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