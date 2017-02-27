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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8213821482158216
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:52

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 1216(1291-75(1028+263))випадків на добу на 30 серпня. Удав жере третього слона. Більше 1200 другий тиждень поспіль. :-(


Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Цифри за 3 тижня.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0283
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0062
Повні оберти МБ за тиждень - 2153,3319
Середні оберти за тиждень - 430,6664
Середні оберти за рік - 384,2501
СередньоТижневеЗважене - 26,7681

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0043
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0072
Повні оберти МБ за тиждень - 2395,1213
Середні оберти за тиждень - 479,0243
Середні оберти за рік - 376,6340
СередньоТижневеЗважене - 26,6570

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0643
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0045
Повні оберти МБ за тиждень - 1546,6154
Середні оберти за тиждень - 386,6539
Середні оберти за рік - 387,2346
СередньоТижневеЗважене - 26,8137


Робочий тиждень короткий ще і передвинутий. Середні оберти за тиждень, меньші ніж середні оберти за рік. Завдяки томній суботі!

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,8838(26,6815) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,5238(27,5778) грн./дол. Це на 0,64(0,90) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 2,32(3,25) відсотка. Нарешті після 6 тижнів росту впали! Та сенс по року купувати той доляр ще більше 2 відсотків! :roll:

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,64 гривні по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,8137(26,7681) грн./дол., а продавав дорожче. :!:

Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:17

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Пока мы будем покупать потребительский импорт за кредиты к нему прилагающиеся, ни о каких инвестициях можно даже не мечтать! Это противоречит самой сути инвестирования - зачем создавать производство в Украине, если можно экспортировать туда товар, конкурентный по цене, сделанный на уже отлаженных производствах? Мотивация к локализации возникает только там, где она снижает издержки
слишком много усилий надо приложить чтобы отказаться от легких денег (кредитов). Много чего упирается в политическую волю руководства которым нужны деньги "здесь и сейчас" (любой ценой) для пенсий, зарплат чиновников и великих строек, которые экономика без вливаний не тянет.

В целом у нас похожие точки зрения, за тем исключением что я против вмешательства в рынок, внутрее производство должно расти в любых условиях а не искусственно под него созданных, увы кредиты это часть мирового финансового рынка. Предлагаю закончить оффтоп.

Чаушеску відмовився, його участь відома.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:25

  zРадио написав:Инфляция в еврозоне взлетела до 3% (пред. 2,2%) - максимум с 2008-го. Динамика - рекорд за всю историю Евро

Зображення

Хоть по депозитам в євро (3,8% до податків) виходить невеликий плюс (а при 3.5% до податків вже теж мінус) з врахуванням інфляції.
А так по долару мінус (наразі нема депозитів 6,2%), по гривні теж або невеликий мінус, або біля нуля (якщо 12,5% дає банка)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:29

  orest написав:
  Denik написав:Стрибок курсу наприкінці серпня забезпечили олені.
http://uaprom.info/news/180708-ukraine- ... m-nbu.html
В августе в Украине преобладает спрос над предложением иностранной валюты, с начала месяца чистая покупка инвалюты составила $250 млн, сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин

Левова частка готівкового і чорного ринку валюти - валютообмінні операції тіньової економіки та конвертація корупційної грн прикоритними.
Магазини "гучі" і "шанелю" та базари країни нарешті більш-менш розпродали минулорічні "колекції". Прийшов час закупити валюту для оплати імпорту. Тим більше, що час доставки "ширнепотребу" з Китаю і тд виріс в середньому на 30 днів.
Врожай у всіх аграріїв значно кращий, тому дрібні фермери і перекупщики відчутно збільшили попит на валюту. До прикладу, чув що львівський Шувар значно збільшив конвертацію в останні дні (тижні).
Серед прикоритних значна нервозність, результати візиту у Вашингтон дуже не передбачувані. Значно активізувалися Кличко і Разумков. Багато хто, від гріха по далі, конвертується у ВКВ... Тим більше новини про "податкову амністію" вже транслюються кожною праскою і кавоваркою.
Це може бути тільки початок процесу. Вчора, як і попередньо передбачав, ситуацію згладив Укравтодор. Далі не відомо.
Тому я б не ображав благородну тварину. Та й громадян, для котрих валюта, в більшості випадків, просто інструмент в господарській діяльності...

мені вже податкова прислала лист щастя із пропозицією амністії за "долю малую"

Cтавки оподаткування доходів, які будуть задекларовані в рамках амністії: 5% загальна ставка, 9% для закордонних активів та 2,5% для декларування активів у вигляді ОВДП. Як альтернативу платник податків може обрати ставку 6%, 11,5%, 3% відповідно із сплатою податкового зобов ’язання трьома рівними частинами щорічно.

Держава дає можливість повернути гроші та інші активи у прозорий легальний обіг. Це можуть зробити, наприклад, ті, хто отримував зарплату у конверті, працював без оформлення трудових відносин
Прийнятий закон - це спосіб цивілізованої легалізації активів, які були приховані від оподаткування!
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:04

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............31.08.2021...........01.09.2021
дата розрахунку..............30.08.2021............31.08.2021
Євро.................................31,6963.................31,8317...+0.43%
Долар США......................26,8601.................26,8928...+0.09%
После полудня доллар прибавил еще почти копейку.

Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. Даже не попив кофе, пошли вверх и за полчаса выросли на 2.5 копейки. После этого на копейку откатились и уравновесились. Передохнув минут 40, снова пошли вверх. До 12 успели подняться на очередные 2.5 копейки и на полкопейки откатиться. В первой половине торгов рисуется идеальная курсовая пила при не очень впечатляющей динамике.
В мире доллар ночью упал, а сегодня с утра очень робко пытается отыграть часть падения.
Справочный курс встретили котировками 26.8850 - 26.9050, что на 3.5 копейки выше открытия.
До обеда успели опуститься еще на копейку и вырасти на 4 копейки. После короткого обеда выросли на копейку, минут 40 постояли без движения и выросли еще на полкопейки.
В мире доллар после 12 вернулся к снижению и провалился ниже утреннего минимума.
Официальный курс встретили котировками 26.9300 - 26.9500. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 9 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 27.5618 (+9) -67
2019 - 25.1441 (-9) +175

2018 - 28.2461 (-3)
2017 - 25.6940 (+12)
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Усiм добрий день.
Так сьогоднi не найкращий день для гривнi, але все межах дозволеного i прийнятного.
Готiвка якось не хоче скакати, гадаю оленi вже видихаються. Вважаю що приблизно з 10-го вересня вже не буде на чому дивитись на стелю i потяг тихенько пошкребе на пiвдень.
Чекаю прийнятноi нагоди для зливу евро, а що робити, треба буде фiксувати збиток(((
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 31 сер, 2021 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:27

  Василь-Рівне написав:s0v7a
Мені видається, що Ви плутаєте ризики. Спочатку держава, а потім вже банки, тобто якщо держава розвалиться, то жоден банк Вам навіть однієї гривні не видасть і навпаки - збанкрутує банк - держава Вам поверне до 200000 грн якщо він є членом ФГВФО. Хіба не так? :wink: Тому не жалійтеся, купляйте ОВДП і косіть бабло на рівні з Зеленським та Порошенко. :) Ні, ну погодьтеся - приємно ж комусь заявити, що я заробляю грошики як президенти :mrgreen:

і навіть ті що з коняками не віддадуть?
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:35

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Всё равно она халявная.
Где они на "рыночке" займут такие деньги под такую ставку?

Я не удивлюсь, если в залоге ОВГЗ под 10%, а по кредиту ставка 7-9%.
В итоге безрисковый процентный доход, и деньги "на руках
поэтому так и живём, у одних доступ к халяве что подогревает инфляцию, другим... ну вы поняли что другим, здесь нет такого смайлика.

так 1 лям гуртом мабуть банку менш геморойніше, чим 100500 манюпусіх депо
Але мова про інше, чому тим хто кладе лям на ОВДП податок 0%,
а ніщебродам на депо 18% ПДФО + 1.5% військового збору.
Всі рівні, але дехто рівніше. (с)
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:06

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 31 серпня 2021 року до державного бюджету
залучено 6.480 млрд грн (за курсом НБУ).

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.08.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:28

Межбанк: что позволило доллару снова подорожать

Торги на межбанке 31 августа прошли ожидаемо очень активно.

Конец месяца, и этим все сказано. С одной стороны, спешили все покупатели. Им надо было не только успеть купить валюту, но ее еще и физически проплатить своим иностранным контрагентам. С другой стороны, в меньшей степени, но все же спешили и продавцы. Они быстро поняли, что спрос на торгах преобладает, и это позволяло им не только оперативно закрывать свои объемы продаж валютной выручки, но на этом еще и зарабатывать. Главное для них было не продешевить.

В итоге, в первой половине сессии “страхи” покупателей победили и котировки выросли с утренних 26,85/26,87 до 26,865/26,885 гривен к 11 часам, а к 12:00 и до 26,89/26,91. На период с 11 до 13 часов пришелся пик клиентских операций на торгах вторника и покупатели психологически были готовы к дальнейшему росту курса. Результат не заставил себя долго ждать. На обед дилеры уже пошли при уровне 26,895/26,915 гривен, а к 14 часам котировки выросли еще до 26,915/26,935.

Но затем клиентская активность ожидаемо стала снижаться – все, кто хотел, уже закрыли свои сделки.И постепенно торги перешли во вторую фазу, характерную для последнего дня месяца – выход на межбанк самих банков.

Финансистам надо было фиксировать свой результат по торговле валютой за месяц и готовиться к закрытию баланса и выполнению нормативов на 1-е число.

В этот раз большинству банков надо было докупать доллар на позицию и поэтому спрос опять превышал предложение. В итоге, к 15 часам доллар подорожал до 26,925/26,945 гривен, а затем окончательно замер на отметке 26,92/26,94 уже до самого конца сессии. НБУ сегодня на торги не выходил, предоставив участникам рынка самим находить компромисс по курсу.

Главные события 31 августа на валютном рынке:

Доллар подорожал на 7 копеек — с утренних 26,85/26,87 до 26,92/26,94 гривен к концу сессии.

Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,8838 гривен за доллар, а официальный курс на 1 сентября 2021 года установлен на уровне 26,8928 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
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