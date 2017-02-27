дядя Caша написав: In memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 1216(1291-75(1028+263))випадків на добу на 30 серпня. Удав жере третього слона. Більше 1200 другий тиждень поспіль.
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0283 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0062 Повні оберти МБ за тиждень - 2153,3319 Середні оберти за тиждень - 430,6664 Середні оберти за рік - 384,2501 СередньоТижневеЗважене - 26,7681
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0043 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0072 Повні оберти МБ за тиждень - 2395,1213 Середні оберти за тиждень - 479,0243 Середні оберти за рік - 376,6340 СередньоТижневеЗважене - 26,6570
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0643 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0045 Повні оберти МБ за тиждень - 1546,6154 Середні оберти за тиждень - 386,6539 Середні оберти за рік - 387,2346 СередньоТижневеЗважене - 26,8137
Робочий тиждень короткий ще і передвинутий. Середні оберти за тиждень, меньші ніж середні оберти за рік. Завдяки томній суботі!
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,8838(26,6815) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,5238(27,5778) грн./дол. Це на 0,64(0,90) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 2,32(3,25) відсотка. Нарешті після 6 тижнів росту впали! Та сенс по року купувати той доляр ще більше 2 відсотків! На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,64 гривні по показниках 2021 року!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,8137(26,7681) грн./дол., а продавав дорожче.
zРадио написав:Пока мы будем покупать потребительский импорт за кредиты к нему прилагающиеся, ни о каких инвестициях можно даже не мечтать! Это противоречит самой сути инвестирования - зачем создавать производство в Украине, если можно экспортировать туда товар, конкурентный по цене, сделанный на уже отлаженных производствах? Мотивация к локализации возникает только там, где она снижает издержки
слишком много усилий надо приложить чтобы отказаться от легких денег (кредитов). Много чего упирается в политическую волю руководства которым нужны деньги "здесь и сейчас" (любой ценой) для пенсий, зарплат чиновников и великих строек, которые экономика без вливаний не тянет.
В целом у нас похожие точки зрения, за тем исключением что я против вмешательства в рынок, внутрее производство должно расти в любых условиях а не искусственно под него созданных, увы кредиты это часть мирового финансового рынка. Предлагаю закончить оффтоп.
zРадио написав:Инфляция в еврозоне взлетела до 3% (пред. 2,2%) - максимум с 2008-го. Динамика - рекорд за всю историю Евро
Хоть по депозитам в євро (3,8% до податків) виходить невеликий плюс (а при 3.5% до податків вже теж мінус) з врахуванням інфляції. А так по долару мінус (наразі нема депозитів 6,2%), по гривні теж або невеликий мінус, або біля нуля (якщо 12,5% дає банка)
В августе в Украине преобладает спрос над предложением иностранной валюты, с начала месяца чистая покупка инвалюты составила $250 млн, сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин
Левова частка готівкового і чорного ринку валюти - валютообмінні операції тіньової економіки та конвертація корупційної грн прикоритними. Магазини "гучі" і "шанелю" та базари країни нарешті більш-менш розпродали минулорічні "колекції". Прийшов час закупити валюту для оплати імпорту. Тим більше, що час доставки "ширнепотребу" з Китаю і тд виріс в середньому на 30 днів. Врожай у всіх аграріїв значно кращий, тому дрібні фермери і перекупщики відчутно збільшили попит на валюту. До прикладу, чув що львівський Шувар значно збільшив конвертацію в останні дні (тижні). Серед прикоритних значна нервозність, результати візиту у Вашингтон дуже не передбачувані. Значно активізувалися Кличко і Разумков. Багато хто, від гріха по далі, конвертується у ВКВ... Тим більше новини про "податкову амністію" вже транслюються кожною праскою і кавоваркою. Це може бути тільки початок процесу. Вчора, як і попередньо передбачав, ситуацію згладив Укравтодор. Далі не відомо. Тому я б не ображав благородну тварину. Та й громадян, для котрих валюта, в більшості випадків, просто інструмент в господарській діяльності...
мені вже податкова прислала лист щастя із пропозицією амністії за "долю малую" Cтавки оподаткування доходів, які будуть задекларовані в рамках амністії: 5% загальна ставка, 9% для закордонних активів та 2,5% для декларування активів у вигляді ОВДП. Як альтернативу платник податків може обрати ставку 6%, 11,5%, 3% відповідно із сплатою податкового зобов ’язання трьома рівними частинами щорічно.
Держава дає можливість повернути гроші та інші активи у прозорий легальний обіг. Це можуть зробити, наприклад, ті, хто отримував зарплату у конверті, працював без оформлення трудових відносин Прийнятий закон - це спосіб цивілізованої легалізації активів, які були приховані від оподаткування!
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............31.08.2021...........01.09.2021 дата розрахунку..............30.08.2021............31.08.2021 Євро.................................31,6963.................31,8317...+0.43% Долар США......................26,8601.................26,8928...+0.09% После полудня доллар прибавил еще почти копейку.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. Даже не попив кофе, пошли вверх и за полчаса выросли на 2.5 копейки. После этого на копейку откатились и уравновесились. Передохнув минут 40, снова пошли вверх. До 12 успели подняться на очередные 2.5 копейки и на полкопейки откатиться. В первой половине торгов рисуется идеальная курсовая пила при не очень впечатляющей динамике. В мире доллар ночью упал, а сегодня с утра очень робко пытается отыграть часть падения. Справочный курс встретили котировками 26.8850 - 26.9050, что на 3.5 копейки выше открытия. До обеда успели опуститься еще на копейку и вырасти на 4 копейки. После короткого обеда выросли на копейку, минут 40 постояли без движения и выросли еще на полкопейки. В мире доллар после 12 вернулся к снижению и провалился ниже утреннего минимума. Официальный курс встретили котировками 26.9300 - 26.9500. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 9 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 27.5618 (+9) -67 2019 - 25.1441 (-9) +175
Усiм добрий день. Так сьогоднi не найкращий день для гривнi, але все межах дозволеного i прийнятного. Готiвка якось не хоче скакати, гадаю оленi вже видихаються. Вважаю що приблизно з 10-го вересня вже не буде на чому дивитись на стелю i потяг тихенько пошкребе на пiвдень. Чекаю прийнятноi нагоди для зливу евро, а що робити, треба буде фiксувати збиток(((
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 31 сер, 2021 15:15, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне написав:s0v7a Мені видається, що Ви плутаєте ризики. Спочатку держава, а потім вже банки, тобто якщо держава розвалиться, то жоден банк Вам навіть однієї гривні не видасть і навпаки - збанкрутує банк - держава Вам поверне до 200000 грн якщо він є членом ФГВФО. Хіба не так? Тому не жалійтеся, купляйте ОВДП і косіть бабло на рівні з Зеленським та Порошенко. Ні, ну погодьтеся - приємно ж комусь заявити, що я заробляю грошики як президенти
Вкладчик1234 написав:Всё равно она халявная. Где они на "рыночке" займут такие деньги под такую ставку?
Я не удивлюсь, если в залоге ОВГЗ под 10%, а по кредиту ставка 7-9%. В итоге безрисковый процентный доход, и деньги "на руках
поэтому так и живём, у одних доступ к халяве что подогревает инфляцию, другим... ну вы поняли что другим, здесь нет такого смайлика.
так 1 лям гуртом мабуть банку менш геморойніше, чим 100500 манюпусіх депо Але мова про інше, чому тим хто кладе лям на ОВДП податок 0%, а ніщебродам на депо 18% ПДФО + 1.5% військового збору. Всі рівні, але дехто рівніше. (с)
Торги на межбанке 31 августа прошли ожидаемо очень активно.
Конец месяца, и этим все сказано. С одной стороны, спешили все покупатели. Им надо было не только успеть купить валюту, но ее еще и физически проплатить своим иностранным контрагентам. С другой стороны, в меньшей степени, но все же спешили и продавцы. Они быстро поняли, что спрос на торгах преобладает, и это позволяло им не только оперативно закрывать свои объемы продаж валютной выручки, но на этом еще и зарабатывать. Главное для них было не продешевить.
В итоге, в первой половине сессии “страхи” покупателей победили и котировки выросли с утренних 26,85/26,87 до 26,865/26,885 гривен к 11 часам, а к 12:00 и до 26,89/26,91. На период с 11 до 13 часов пришелся пик клиентских операций на торгах вторника и покупатели психологически были готовы к дальнейшему росту курса. Результат не заставил себя долго ждать. На обед дилеры уже пошли при уровне 26,895/26,915 гривен, а к 14 часам котировки выросли еще до 26,915/26,935.
Но затем клиентская активность ожидаемо стала снижаться – все, кто хотел, уже закрыли свои сделки.И постепенно торги перешли во вторую фазу, характерную для последнего дня месяца – выход на межбанк самих банков.
Финансистам надо было фиксировать свой результат по торговле валютой за месяц и готовиться к закрытию баланса и выполнению нормативов на 1-е число.
В этот раз большинству банков надо было докупать доллар на позицию и поэтому спрос опять превышал предложение. В итоге, к 15 часам доллар подорожал до 26,925/26,945 гривен, а затем окончательно замер на отметке 26,92/26,94 уже до самого конца сессии. НБУ сегодня на торги не выходил, предоставив участникам рынка самим находить компромисс по курсу.
Главные события 31 августа на валютном рынке:
Доллар подорожал на 7 копеек — с утренних 26,85/26,87 до 26,92/26,94 гривен к концу сессии.
Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,8838 гривен за доллар, а официальный курс на 1 сентября 2021 года установлен на уровне 26,8928 гривен за доллар.