Додано: Вів 31 сер, 2021 17:28

Торги на межбанке 31 августа прошли ожидаемо очень активно.



Конец месяца, и этим все сказано. С одной стороны, спешили все покупатели. Им надо было не только успеть купить валюту, но ее еще и физически проплатить своим иностранным контрагентам. С другой стороны, в меньшей степени, но все же спешили и продавцы. Они быстро поняли, что спрос на торгах преобладает, и это позволяло им не только оперативно закрывать свои объемы продаж валютной выручки, но на этом еще и зарабатывать. Главное для них было не продешевить.



В итоге, в первой половине сессии “страхи” покупателей победили и котировки выросли с утренних 26,85/26,87 до 26,865/26,885 гривен к 11 часам, а к 12:00 и до 26,89/26,91. На период с 11 до 13 часов пришелся пик клиентских операций на торгах вторника и покупатели психологически были готовы к дальнейшему росту курса. Результат не заставил себя долго ждать. На обед дилеры уже пошли при уровне 26,895/26,915 гривен, а к 14 часам котировки выросли еще до 26,915/26,935.



Но затем клиентская активность ожидаемо стала снижаться – все, кто хотел, уже закрыли свои сделки.И постепенно торги перешли во вторую фазу, характерную для последнего дня месяца – выход на межбанк самих банков.



Финансистам надо было фиксировать свой результат по торговле валютой за месяц и готовиться к закрытию баланса и выполнению нормативов на 1-е число.



В этот раз большинству банков надо было докупать доллар на позицию и поэтому спрос опять превышал предложение. В итоге, к 15 часам доллар подорожал до 26,925/26,945 гривен, а затем окончательно замер на отметке 26,92/26,94 уже до самого конца сессии. НБУ сегодня на торги не выходил, предоставив участникам рынка самим находить компромисс по курсу.

Главные события 31 августа на валютном рынке:



Доллар подорожал на 7 копеек — с утренних 26,85/26,87 до 26,92/26,94 гривен к концу сессии.



Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.



Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,8838 гривен за доллар, а официальный курс на 1 сентября 2021 года установлен на уровне 26,8928 гривен за доллар.