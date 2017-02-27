Striker написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 31 серпня 2021 року до державного бюджету залучено 6.480 млрд грн (за курсом НБУ).
Привлечение осталось спокойным. Коротких облигаций не было - острой потребности в деньгах нет.
С точки зрения валютного рынка интересен тот факт, что наибольшим спросом пользовались 1.5-летние облигации с погашением в ноябре, когда гривна традиционно слаба. Однолетки с погашением в августе, когда еще можно уйти по хорошему курсу, спросом почти не пользовались. Наши представления о желании инвесторов заработать и на процентах, и на курсовых разницах под угрозой опровержения. Похоже, они играют в какие-то более сложные игры.
Сибарит написав:Наши представления о желании инвесторов заработать и на процентах, и на курсовых разницах под угрозой опровержения.
у інвесторов(нерезідентов) є свій разрахунок: 1. % по 18міс більше ніж 12 міс 2. більший термін -більше профіту 3. Українська грівна стабільна і коливання у межах 2% не впливають суттєво на доходність Облігацій (треба рахувати з калькулятором)
Разрахунок в тому що як що курс 23 листопада 2022 буде на 2,525% більше ніж 26 серпня 2022 , то річний термін більш прибутковий
на приклад-курс 26/08/22 27,10 а курс 23/11/22 27,785 -тримання зайвих 3міс не дає переваги в прибутку
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 31 сер, 2021 18:08, всього редагувалось 1 раз.
orest написав:Врожай у всіх аграріїв значно кращий, тому дрібні фермери і перекупщики відчутно збільшили попит на валюту.
Я уже запутался - рекордный урожай - это для гривни хорошо или плохо? Или по четным неделям - хорошо, а по нечетным - плохо?
Звичайно що добре і навіть не просто добре, а дуже добре. Разом з позитивною зовнішньою ціновою конюнктурою це значно збільшує експорт і покращує торгівельний баланс. Але аграрний сектор дуже різний. Є великі експортноорієнтовані підприємства чи фірми, які скуповують сг продукцію на внутрішньому ринку і експортують її (не рідко купують за готівкову грн, яка потім продавцями конвертується); а є реалізація на внутрішньому ринку. Частина коштів, отриманих від такої реалізації, в подальшому конвертується у валюту. Особливо це стосується дрібних фермерів чи надлишок сг продукції великих домашніх господарств. Ситуативно це створює великий попит на готівкову валюту. Саме зараз такий час. Валюта за офіційний експорт може заходити в країну з певним відтермінуванням, а помідори-огірки-картопля-яблука-малина-цибуля-часник-баштанні і тд з численних базарів вимагають практично миттєвої конвертації.
orest написав:Врожай у всіх аграріїв значно кращий, тому дрібні фермери і перекупщики відчутно збільшили попит на валюту.
Я уже запутался - рекордный урожай - это для гривни хорошо или плохо? Или по четным неделям - хорошо, а по нечетным - плохо?
Надо поставить на голосование
Зараз бiгають i зливають гривню. Тобто голосують за вкв. Буде смiшно, коли миряни церкви будетiлькидороще восени будуть мрiяти злитися по 26.90, з великими i сумними очима спiваючи дуже моторошну пiсню "що нас знову кинули?"(((
orest написав:Врожай у всіх аграріїв значно кращий, тому дрібні фермери і перекупщики відчутно збільшили попит на валюту.
Я уже запутался - рекордный урожай - это для гривни хорошо или плохо? Или по четным неделям - хорошо, а по нечетным - плохо?
бабка надвое гадала, с высоким урожаем растут доходы смежных с с/х отраслей и мелких фермеров, на которые позже покупается валюта и импорт.
Для курса хорошо когда ни у кого нет денег, а мешки с деньгами нехорошо. Опять таки с чего все взяли что экспортёры горят желанием продать всё свою валюту? а импортеру деваться некуда, валюту не купит - денег не заработает.
Глава держави Володимир Зеленський вітає підписання Меморандуму про спільне будівництво енергоблоків в Україні між НАЕК «Енергоатом» та Westinghouse. Добудову Хмельницької АЕС визначено пілотним проєктом, надалі сторони мають збудувати ще чотири енергоблоки за американською новітньою технологією АР1000. Загальна вартість проєкту становитиме до 30 мільярдів доларів США.