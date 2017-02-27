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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 сер, 2021 22:00
Mirax написав: Realist написав:
Тепер потрібна витримка не робити різких рухів на протязі осені.
Протягом осені. На поротязі - це на сквозняке московицькою.
С этим "протягом" - не все так просто. Если интересно - почитайте любопытный ответ на мое аналогичное замечание когда-то viewtopic.php?p=4845103#p4845103
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