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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8215821682178218
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 22:00

  Mirax написав:
  Realist написав:Тепер потрібна витримка не робити різких рухів на протязі осені.

Протягом осені. На поротязі - це на сквозняке московицькою.

С этим "протягом" - не все так просто. Если интересно - почитайте любопытный ответ на мое аналогичное замечание когда-то viewtopic.php?p=4845103#p4845103
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 22:39

  Flamingo написав:С этим "протягом" - не все так просто. Если интересно - почитайте любопытный ответ на мое аналогичное замечание когда-то viewtopic.php?p=4845103#p4845103

У творах класики можуть висловлювати свою експресію як їм заманеться, на то вони і художники, щоб бачити світ по своєму. Шевченко писав "на Вкраїні милій", хоча це зовсім не літературна українська.
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 22:54

  Mirax написав:
  Flamingo написав:С этим "протягом" - не все так просто. Если интересно - почитайте любопытный ответ на мое аналогичное замечание когда-то viewtopic.php?p=4845103#p4845103

У творах класики можуть висловлювати свою експресію як їм заманеться, на то вони і художники, щоб бачити світ по своєму. Шевченко писав "на Вкраїні милій", хоча це зовсім не літературна українська.

у нас на форуме его бы 100% заплевали.
vitaliian
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