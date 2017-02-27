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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8215821682178218>
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 31 серпня 2021 року до державного бюджету
залучено 6.480 млрд грн (за курсом НБУ).

Привлечение осталось спокойным. Коротких облигаций не было - острой потребности в деньгах нет.

С точки зрения валютного рынка интересен тот факт, что наибольшим спросом пользовались 1.5-летние облигации с погашением в ноябре, когда гривна традиционно слаба. Однолетки с погашением в августе, когда еще можно уйти по хорошему курсу, спросом почти не пользовались. Наши представления о желании инвесторов заработать и на процентах, и на курсовых разницах под угрозой опровержения. Похоже, они играют в какие-то более сложные игры.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Наши представления о желании инвесторов заработать и на процентах, и на курсовых разницах под угрозой опровержения.


у інвесторов(нерезідентов) є свій разрахунок:
1. % по 18міс більше ніж 12 міс
2. більший термін -більше профіту
3. Українська грівна стабільна і коливання у межах 2% не впливають суттєво
на доходність Облігацій (треба рахувати з калькулятором)

Разрахунок в тому що як що курс 23 листопада 2022 буде на 2,525% більше ніж 26 серпня 2022 , то річний термін більш прибутковий

на приклад-курс 26/08/22 27,10 а курс 23/11/22 27,785 -тримання зайвих 3міс не дає переваги в прибутку
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 31 сер, 2021 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:04

Инвесторы раздувают фондовый мировой пузырь ...

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:10

+ у соседей индекс мосбиржи подбираеться к 4000
( кому нужны смешные 12-13% по Овгз )

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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:19

  orest написав:Врожай у всіх аграріїв значно кращий, тому дрібні фермери і перекупщики відчутно збільшили попит на валюту.


Я уже запутался - рекордный урожай - это для гривни хорошо или плохо?
Или по четным неделям - хорошо, а по нечетным - плохо?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:53

  kluychkooleg написав:
  orest написав:Врожай у всіх аграріїв значно кращий, тому дрібні фермери і перекупщики відчутно збільшили попит на валюту.


Я уже запутался - рекордный урожай - это для гривни хорошо или плохо?
Или по четным неделям - хорошо, а по нечетным - плохо?

Надо поставить на голосование
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:57

  kluychkooleg написав:
  orest написав:Врожай у всіх аграріїв значно кращий, тому дрібні фермери і перекупщики відчутно збільшили попит на валюту.


Я уже запутался - рекордный урожай - это для гривни хорошо или плохо?
Или по четным неделям - хорошо, а по нечетным - плохо?

Звичайно що добре і навіть не просто добре, а дуже добре. Разом з позитивною зовнішньою ціновою конюнктурою це значно збільшує експорт і покращує торгівельний баланс.
Але аграрний сектор дуже різний. Є великі експортноорієнтовані підприємства чи фірми, які скуповують сг продукцію на внутрішньому ринку і експортують її (не рідко купують за готівкову грн, яка потім продавцями конвертується); а є реалізація на внутрішньому ринку. Частина коштів, отриманих від такої реалізації, в подальшому конвертується у валюту. Особливо це стосується дрібних фермерів чи надлишок сг продукції великих домашніх господарств. Ситуативно це створює великий попит на готівкову валюту. Саме зараз такий час.
Валюта за офіційний експорт може заходити в країну з певним відтермінуванням, а помідори-огірки-картопля-яблука-малина-цибуля-часник-баштанні і тд з численних базарів вимагають практично миттєвої конвертації.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:00

  Investor_K написав:
  kluychkooleg написав:
  orest написав:Врожай у всіх аграріїв значно кращий, тому дрібні фермери і перекупщики відчутно збільшили попит на валюту.


Я уже запутался - рекордный урожай - это для гривни хорошо или плохо?
Или по четным неделям - хорошо, а по нечетным - плохо?

Надо поставить на голосование

Зараз бiгають i зливають гривню.
Тобто голосують за вкв.
Буде смiшно, коли миряни церкви будетiлькидороще восени будуть мрiяти злитися по 26.90, з великими i сумними очима спiваючи дуже моторошну пiсню "що нас знову кинули?"(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:03

  kluychkooleg написав:
  orest написав:Врожай у всіх аграріїв значно кращий, тому дрібні фермери і перекупщики відчутно збільшили попит на валюту.


Я уже запутался - рекордный урожай - это для гривни хорошо или плохо?
Или по четным неделям - хорошо, а по нечетным - плохо?

бабка надвое гадала, с высоким урожаем растут доходы смежных с с/х отраслей и мелких фермеров, на которые позже покупается валюта и импорт.

Для курса хорошо когда ни у кого нет денег, а мешки с деньгами нехорошо. Опять таки с чего все взяли что экспортёры горят желанием продать всю свою валюту? а импортеру деваться некуда, валюту не купит - денег не заработает. Шансов на укрепление в сентябре мал-мала-меньше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 08:18

Сказали что у Украины 50 млр.баксов под матрасами ( паник сел должен быть зачетный )

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sani_2012
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