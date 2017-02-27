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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8215821682178218
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 08:54

  prodigy написав:
  Сибарит написав:Наши представления о желании инвесторов заработать и на процентах, и на курсовых разницах под угрозой опровержения.


у інвесторов(нерезідентов) є свій разрахунок:
1. % по 18міс більше ніж 12 міс
2. більший термін -більше профіту
3. Українська грівна стабільна і коливання у межах 2% не впливають суттєво
на доходність Облігацій (треба рахувати з калькулятором)

Разрахунок в тому що як що курс 23 листопада 2022 буде на 2,525% більше ніж 26 серпня 2022 , то річний термін більш прибутковий

на приклад-курс 26/08/22 27,10 а курс 23/11/22 27,785 -тримання зайвих 3міс не дає переваги в прибутку


А кроме того - можно и НЕ дожидаться погашения: многие инвесторы еще и играют на фондовом рынке, покупая - продавая ценные бумаги на вторичке. Т.о., - купив длинные облигации - можно их скинуть на вторичке и в августе, чтобы зайти в валюту, ИЛИ - переинвестироваться во что-то еще...
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