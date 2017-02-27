prodigy написав:
у інвесторов(нерезідентов) є свій разрахунок:
1. % по 18міс більше ніж 12 міс
2. більший термін -більше профіту
3. Українська грівна стабільна і коливання у межах 2% не впливають суттєво
на доходність Облігацій (треба рахувати з калькулятором)
Разрахунок в тому що як що курс 23 листопада 2022 буде на 2,525% більше ніж 26 серпня 2022 , то річний термін більш прибутковий
на приклад-курс 26/08/22 27,10 а курс 23/11/22 27,785 -тримання зайвих 3міс не дає переваги в прибутку
А кроме того - можно и НЕ дожидаться погашения: многие инвесторы еще и играют на фондовом рынке, покупая - продавая ценные бумаги на вторичке. Т.о., - купив длинные облигации - можно их скинуть на вторичке и в августе, чтобы зайти в валюту, ИЛИ - переинвестироваться во что-то еще...