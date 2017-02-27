Сибарит написав:Наши представления о желании инвесторов заработать и на процентах, и на курсовых разницах под угрозой опровержения.
у інвесторов(нерезідентов) є свій разрахунок: 1. % по 18міс більше ніж 12 міс 2. більший термін -більше профіту 3. Українська грівна стабільна і коливання у межах 2% не впливають суттєво на доходність Облігацій (треба рахувати з калькулятором)
Разрахунок в тому що як що курс 23 листопада 2022 буде на 2,525% більше ніж 26 серпня 2022 , то річний термін більш прибутковий
на приклад-курс 26/08/22 27,10 а курс 23/11/22 27,785 -тримання зайвих 3міс не дає переваги в прибутку
А кроме того - можно и НЕ дожидаться погашения: многие инвесторы еще и играют на фондовом рынке, покупая - продавая ценные бумаги на вторичке. Т.о., - купив длинные облигации - можно их скинуть на вторичке и в августе, чтобы зайти в валюту, ИЛИ - переинвестироваться во что-то еще...
sani_2012 написав:Сказали что у Украины 50 млр.баксов под матрасами ( паник сел должен быть зачетный )
Ще далеко до паніксейлу. Спочатку сохаті наїстимуться без всякого зростання. Потім - фаза заперечення, потім прийняття, потім - необхідність продати (фіксувати збиток на 90% не вміють), а вже потім панік сейл... (коли нерухомість вже подорожчає на 50%).
Denik написав:Ще далеко до паніксейлу. Спочатку сохаті наїстимуться без всякого зростання. Потім - фаза заперечення, потім прийняття, потім - необхідність продати (фіксувати збиток на 90% не вміють), а вже потім панік сейл... (коли нерухомість вже подорожчає на 50%).
Zebra написав:в гривну чтоб выйти? это не тот актив, ради которого устраивают паник
На підскоках піднялися з 26,6 дл 26,95 в результаті пшениця в портах вже по 8450 та соняшник по 16250. Тим же зернотрейдеоам потрібна гривня, причому більше й більше. Вони за готівковий ягель торгувати не можуть... Оновилися дані по експорту зерна. Вже еспортовано 6,8 млн.т. що на 900 тис.т. вище за рівень 2020 та 2019 років. Доларова ціна більша в 1,5 рази...