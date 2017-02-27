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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8216821782188219>
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 08:54

  prodigy написав:
  Сибарит написав:Наши представления о желании инвесторов заработать и на процентах, и на курсовых разницах под угрозой опровержения.


у інвесторов(нерезідентов) є свій разрахунок:
1. % по 18міс більше ніж 12 міс
2. більший термін -більше профіту
3. Українська грівна стабільна і коливання у межах 2% не впливають суттєво
на доходність Облігацій (треба рахувати з калькулятором)

Разрахунок в тому що як що курс 23 листопада 2022 буде на 2,525% більше ніж 26 серпня 2022 , то річний термін більш прибутковий

на приклад-курс 26/08/22 27,10 а курс 23/11/22 27,785 -тримання зайвих 3міс не дає переваги в прибутку


А кроме того - можно и НЕ дожидаться погашения: многие инвесторы еще и играют на фондовом рынке, покупая - продавая ценные бумаги на вторичке. Т.о., - купив длинные облигации - можно их скинуть на вторичке и в августе, чтобы зайти в валюту, ИЛИ - переинвестироваться во что-то еще...
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sani_2012 написав:Сказали что у Украины 50 млр.баксов под матрасами ( паник сел должен быть зачетный )

Ще далеко до паніксейлу. Спочатку сохаті наїстимуться без всякого зростання. Потім - фаза заперечення, потім прийняття, потім - необхідність продати (фіксувати збиток на 90% не вміють), а вже потім панік сейл... (коли нерухомість вже подорожчає на 50%).
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:29

  sani_2012 написав:Сказали что у Украины 50 млр.баксов под матрасами ( паник сел должен быть зачетный )

*Відправлено з Чату

в гривну чтоб выйти? это не тот актив, ради которого устраивают паник
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:31

  Denik написав:Ще далеко до паніксейлу. Спочатку сохаті наїстимуться без всякого зростання. Потім - фаза заперечення, потім прийняття, потім - необхідність продати (фіксувати збиток на 90% не вміють), а вже потім панік сейл... (коли нерухомість вже подорожчає на 50%).

Частично согласен

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:50

  Zebra написав:в гривну чтоб выйти? это не тот актив, ради которого устраивают паник

Да , это под каким углом кинуть взгляд ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:57

Сколько кота не подбрасуй ; летать от этого он не станет ...

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:00

  sani_2012 написав:Сказали что у Украины 50 млр.баксов под матрасами ( паник сел должен быть зачетный )

*Відправлено з Чату

После 2019 и похода на курс = 23 все уже понимают что происходит. Какой паник ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:в гривну чтоб выйти? это не тот актив, ради которого устраивают паник

На підскоках піднялися з 26,6 дл 26,95 в результаті пшениця в портах вже по 8450 та соняшник по 16250. Тим же зернотрейдеоам потрібна гривня, причому більше й більше. Вони за готівковий ягель торгувати не можуть...
Оновилися дані по експорту зерна.
Вже еспортовано 6,8 млн.т. що на 900 тис.т. вище за рівень 2020 та 2019 років. Доларова ціна більша в 1,5 рази...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:11

Ого, МБ 27,00 однако!
Видимо, урожай слишком хороший :)
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 01 вер, 2021 10:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:12

  sani_2012 написав:Сколько кота не подбрасуй ; летать от этого он не станет ...

*Відправлено з Чату

Другий день поспіль- вгору,політ нормальний,27.00
:mrgreen:
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