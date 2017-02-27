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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8216821782188219
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:15

  Zebra написав:
  sani_2012 написав:Сказали что у Украины 50 млр.баксов под матрасами ( паник сел должен быть зачетный )

*Відправлено з Чату

в гривну чтоб выйти? это не тот актив, ради которого устраивают паник

Нiт. Вони потихеньку виходять.
За перше пiврiччя 2 ярди скинули, хто на морозиво, хто на хлiб.
А в серпнi трохи привалить гривнi, ось вони i пригадують чивокунськi молодi лiта. Трохи валюти беруть на довгу зиму.
Хай побавляться в iнвесторiв. Все одно через мiсяць чи два понесуть туди де придбали)) Не факт, що буде курс кращий...
Пiдбираэмось до 27 на МБ.
Дають надiю обвалiстам.
Це звичайний цинiзм вiд НБУ. :)
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:22

  сірий написав:
  sani_2012 написав:Сколько кота не подбрасуй ; летать от этого он не станет ...

*Відправлено з Чату

Другий день поспіль- вгору,політ нормальний,27.00
:mrgreen:

Так кредитки вже ж всі закрили, можна поки і вгору )))
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:26

  Denik написав:Щомісячне дихання ринку на фоні повернення ПДВ зрадофіли сприйняли як запуск ракети вгору з Гагаріним і як сохаті наїлися "дешевого" ягелю.
Реальність більш жорстка - тренд вниз із коливаннями.

Продажу кредита Укравтодора гривнепатриоты поспешили объявить концом роста :) Вот только продажа была всего один день.
Реальность действительно жестокая.
Можно сколько угодно рисовать миллиарды на бумаге :) На МБ их больше не становится.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:27

  kluychkooleg написав:Ого, МБ 27,00 однако!
Видимо, урожай слишком хороший :)

До чого цi пiдколки?
Як сьогоднi пригадую iспит де витягнув квиток з назвою лаговi змiннi.
Так ось думаю вам буде не зайвим ознайомитись з цим поняттям.
Все норм. НБУ граэ за валюту, вiн стелить соломку, щоб курс не проламав пiдлогу коли оленi вкинуть у валюту всю гривню.
Дозволив всiм охочим купувати валюту на мб, уряд зняв короткi ОВДП з пропозицii, нiби кричить iноземцям: збирайте речi, пiдтримуйте курс гривнi власним виходом у валюту.
Це все збiг? Не вважаю :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:31

  Искатель написав:Можно сколько угодно рисовать миллиарды на бумаге :) На МБ их больше не становится.

На якому паперi? Залiзо i врожай вигадки? На це ви натякали?(((
Вiдчуйте себе трохи вумним iнвестором, НБУ проводить тимчасову акцiю: кто в валютi тот не лох(с).
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:32

Вообщем, так как я и прогнозировал ещё зимой: с сентября курс только вверх.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:32

  Искатель написав:
  Denik написав:Щомісячне дихання ринку на фоні повернення ПДВ зрадофіли сприйняли як запуск ракети вгору з Гагаріним і як сохаті наїлися "дешевого" ягелю.
Реальність більш жорстка - тренд вниз із коливаннями.

Продажу кредита Укравтодора гривнепатриоты поспешили объявить концом роста :) Вот только продажа была всего один день.
Реальность действительно жестокая.
Можно сколько угодно рисовать миллиарды на бумаге :) На МБ их больше не становится.

ойойойой, а може всі вони агєнти путєна? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:33

  somilitark написав:
  Искатель написав:Можно сколько угодно рисовать миллиарды на бумаге :) На МБ их больше не становится.

На якому паперi? Залiзо i врожай вигадки? На це ви натякали?(((
Вiдчуйте себе трохи вумним iнвестором, НБУ проводить тимчасову акцiю: кто в валютi тот не лох(с).

Владимир, я имею в виду: не факт, что они все выставят на продажу. Урожай - не выдумки, но это не значит, что завалят курс.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Січневий контракт залізної руди в Китаї сильно гойдає, то він підріс, а тепер - знову вниз.
https://www.reuters.com/article/idUSL4N2Q30QO
Benchmark iron ore futures on the Dalian Commodity Exchange , for January delivery, was down 8.1% at 763 yuan ($118.07) per tonne, as of 0255 GMT, the biggest percentage loss since July 30.

З іншого боку коливання ціни на 50-70 доларів на 3,7 млн. т. руди на місяць у порівнянні зі зростанням ціни зерна на 100 дол при обсязі 6 млн. т. не виглядає чимось значним...
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:43

  Искатель написав:
  somilitark написав:
  Искатель написав:Можно сколько угодно рисовать миллиарды на бумаге :) На МБ их больше не становится.

На якому паперi? Залiзо i врожай вигадки? На це ви натякали?(((
Вiдчуйте себе трохи вумним iнвестором, НБУ проводить тимчасову акцiю: кто в валютi тот не лох(с).

Владимир, я имею в виду: не факт, что они все выставят на продажу. Урожай - не выдумки, но это не значит, что завалят курс.

Шановний Шукач.
Я аналiзував останнi роки. Попит на валюту залишився по сутi в серпнi i початку вересня. Далi увесь рiк НБУ щось вигадуэ аби не дати курсу впасти.
Потiште власнi надii на зростання, ще трохи i попит зникне, а ось iз пропозицiэю все буде добре. Згадаэте мене, коли знову будете змушенi здавати на прожиття по не тiй цiнi, на яку розраховували.
Можливо взимку дотягнуть до 27.40, це та цiна яка влаштуэ справжнiх обвалiстiв? 8)
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