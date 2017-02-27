в гривну чтоб выйти? это не тот актив, ради которого устраивают паник
Нiт. Вони потихеньку виходять. За перше пiврiччя 2 ярди скинули, хто на морозиво, хто на хлiб. А в серпнi трохи привалить гривнi, ось вони i пригадують чивокунськi молодi лiта. Трохи валюти беруть на довгу зиму. Хай побавляться в iнвесторiв. Все одно через мiсяць чи два понесуть туди де придбали)) Не факт, що буде курс кращий... Пiдбираэмось до 27 на МБ. Дають надiю обвалiстам. Це звичайний цинiзм вiд НБУ.
Denik написав:Щомісячне дихання ринку на фоні повернення ПДВ зрадофіли сприйняли як запуск ракети вгору з Гагаріним і як сохаті наїлися "дешевого" ягелю. Реальність більш жорстка - тренд вниз із коливаннями.
Продажу кредита Укравтодора гривнепатриоты поспешили объявить концом роста Вот только продажа была всего один день. Реальность действительно жестокая. Можно сколько угодно рисовать миллиарды на бумаге На МБ их больше не становится.
kluychkooleg написав:Ого, МБ 27,00 однако! Видимо, урожай слишком хороший
До чого цi пiдколки? Як сьогоднi пригадую iспит де витягнув квиток з назвою лаговi змiннi. Так ось думаю вам буде не зайвим ознайомитись з цим поняттям. Все норм. НБУ граэ за валюту, вiн стелить соломку, щоб курс не проламав пiдлогу коли оленi вкинуть у валюту всю гривню. Дозволив всiм охочим купувати валюту на мб, уряд зняв короткi ОВДП з пропозицii, нiби кричить iноземцям: збирайте речi, пiдтримуйте курс гривнi власним виходом у валюту. Це все збiг? Не вважаю
Denik написав:Щомісячне дихання ринку на фоні повернення ПДВ зрадофіли сприйняли як запуск ракети вгору з Гагаріним і як сохаті наїлися "дешевого" ягелю. Реальність більш жорстка - тренд вниз із коливаннями.
Продажу кредита Укравтодора гривнепатриоты поспешили объявить концом роста Вот только продажа была всего один день. Реальность действительно жестокая. Можно сколько угодно рисовать миллиарды на бумаге На МБ их больше не становится.
Искатель написав:Можно сколько угодно рисовать миллиарды на бумаге На МБ их больше не становится.
На якому паперi? Залiзо i врожай вигадки? На це ви натякали?((( Вiдчуйте себе трохи вумним iнвестором, НБУ проводить тимчасову акцiю: кто в валютi тот не лох(с).
Владимир, я имею в виду: не факт, что они все выставят на продажу. Урожай - не выдумки, но это не значит, что завалят курс.
Шановний Шукач. Я аналiзував останнi роки. Попит на валюту залишився по сутi в серпнi i початку вересня. Далi увесь рiк НБУ щось вигадуэ аби не дати курсу впасти. Потiште власнi надii на зростання, ще трохи i попит зникне, а ось iз пропозицiэю все буде добре. Згадаэте мене, коли знову будете змушенi здавати на прожиття по не тiй цiнi, на яку розраховували. Можливо взимку дотягнуть до 27.40, це та цiна яка влаштуэ справжнiх обвалiстiв?