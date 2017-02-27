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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8218821982208221>
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:52

Під грушею з Нового року


Вітаюсь совсіма!

2021__Зараз_Відсоток_____________2018__2019

21,100 18,825 -11,1(-8,88-2,22) AUD 2 -11,28 -14,91
1699,5 1575,0 -10,8(-10,6-0,20) XAU 1 - 3,55 + 2,85
31,950 29,050 -9,08(-7,82-1,26) CHF 4 - 1,05 -14,16
34,625 31,750 -8,30(-8,16-0,14) EUR 3- 4,93 -16,64
28,325 26,945 -4,87(-5,21+0,34) USD 5 - 0,45 -13,45
38,350 36,875 -3,85(-3,00-0,85) GBP 7 - 6,54 -11,71
0,3800 0,3665 -3,55(-3,29-0,26) RUB 6 -17,37 - 3,18
Позиція кошику = -3,36%
гривня_____ +5,7488(+5,2183+0,5305) % чистий прибуток по депозитах з початку року

Перша колонка курс на початок 2021, друга - курс на 01.09.2021 10:00 дня, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці.
Останні два стовбчики, то є річний відсоток зміни коштовності валюти у гривнях в попередні два ревальваційних роки.
Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(

За місяць по відношенню до гривні здобув тільки доляр.
Всі інші втратили. Найбільше втратили австралієць, та європейці: франк і фунт.

Найменше до гривні з початку року втратив рубЪ! Він програє тількі гривні!!!

Порахуємо свій прибуток/втрати гривні через кошик.
Кошик без змін.
Маленький відсоток додатку прибутку місяної гривні завдячує нульовому доходу по «Земельному капіталу» і дуже низьким прибутком в Недержавному пенсійному фонді (всього чистими 6,7781 відсотка річних :-( )

XAU - 26%; CHF - 6%; USD - 20%; EUR - 10%;
AUD - 0%;GBP - 4%; UAH - 34%; RUB - 0%.

На сьогодні, за місяць маємо:

(26*(-0,20)+6*(-1,26)+20*(0,34)+10*(-0,14)+0*(-2,22)+4*(-0,85)+34*(0,5305)+0*(-0,26))/100 = 0,0728%(0,1145%)

Місяць дав хоч і майже вдвічі меньше, та прибутку, і це вже другий місяць поспіль :-)

На сьогодні, з початку року маємо:

(26*(-10,8)+6*(-9,08)+20*(-4,87)+10*(-8,30)+0*(-11,1)+4*(-3,85)+34*(5,7488)+0*(-3,55))/100 =-3,36%(-3,43%)

З початку року маємо втрати :?

На моменті кошик нижче всіх. Виграю у всіх! Далі йде рубЪ. Підвищення ставки Росією дають себе знати! Та, як я вже кілька разів писав, що я за наш напрямок в Європу, тому рахую капітал в євро. Зрозуміло, що я в євро маю зиск, бо він набагато вище позиції моєї корзинки.

На останній місяць втратили 3,36%. Якщо привести до всього року маємо втрати
-3,36%*12/8=−5,04%(-5,88%). Знову трошки меньше втрачаю! Отакої. :wink:


ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:57

  Искатель написав:
  Denik написав:Щомісячне дихання ринку на фоні повернення ПДВ зрадофіли сприйняли як запуск ракети вгору з Гагаріним і як сохаті наїлися "дешевого" ягелю.
Реальність більш жорстка - тренд вниз із коливаннями.

Продажу кредита Укравтодора гривнепатриоты поспешили объявить концом роста :) Вот только продажа была всего один день.
Реальность действительно жестокая.
Можно сколько угодно рисовать миллиарды на бумаге :) На МБ их больше не становится.


Цікаво буде ознайомитися з їхніми поясненнями причин подальшого зміцнення долара в ситуації коли валюта в країну тебе "нестримним потоком" :)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

с чем связан рост бакса?
до какого уровня ожидается рост?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:09

Схоже, вкотре дається взнаки сезонний фактор тутешнього життя: з відпусток повернулися всі "ланки" розпильників бюджету. Очікуємо "розпалу жнив" цих "антиаграріїв" у грудні.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:15

  somilitark написав:Шановний Шукач.
Я аналiзував останнi роки. Попит на валюту залишився по сутi в серпнi i початку вересня. Далi увесь рiк НБУ щось вигадуэ аби не дати курсу впасти.
Потiште власнi надii на зростання, ще трохи i попит зникне, а ось iз пропозицiэю все буде добре. Згадаэте мене, коли знову будете змушенi здавати на прожиття по не тiй цiнi, на яку розраховували.
Можливо взимку дотягнуть до 27.40, це та цiна яка влаштуэ справжнiх обвалiстiв? 8)

Я не отношусь к обвалистам, если что :) И доллар на "прожиття" не сдаю, у меня полно гривны. Я за объективность, а то тут периодически появляются пророки, рисующие золотые горы (не Вы). А потом толпы народа, которые поверили...
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:21

  somilitark написав:
  kluychkooleg написав:Ого, МБ 27,00 однако!
Видимо, урожай слишком хороший :)

До чого цi пiдколки?


Это нервное. Наверно. Хотя я весь по уши в валюте.
Психологический рубеж 27 преодолели.
Если НБУ не загонит сейчас обратно, то поползем дальше.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 01 вер, 2021 11:24, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:21

Просто сливаються ждуны...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
01.09.2021.................26,9834
Доллар прибавил 9 копеек.

МКГ*............7.1608............7.1411...........-0.28%

Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. Сразу же пошли в рост и, не останавливаясь, выросли на 7.5 копеек. На это ушло чуть более 1.5 часов. После короткой паузы на полкопейки откатились.
Достигнув вчера днем минимума, доллар весьма резко отыграл ночное падение и сейчас находится на позавчерашнем уровне.
Справочный курс встретили котировками 27.0000 - 27.0200, что на 7 копеек выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах увеличились. Увеличение произошло почти в равной степени за счет сокращения объема суточных сертификатов и расходов казначейства. Немного добавила и инкассация.

В понедельник объем МБ вырос с 565.1 (в пятницу) до рекордных с начала месяца 725 млн. Чистый спрос, предположительно, составил около 650 млн. Клиентское предложение также выросло и существенно превысило сократившийся спрос. Размер этого перекоса примерно соответствует объему интервенции НБУ, который виден из анализа ликвидности. Теперь этот объем, в котором я вчера усомнился, уже не вызывает удивления.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:26

  Искатель написав:
  somilitark написав:Шановний Шукач.
Я аналiзував останнi роки. Попит на валюту залишився по сутi в серпнi i початку вересня. Далi увесь рiк НБУ щось вигадуэ аби не дати курсу впасти.
Потiште власнi надii на зростання, ще трохи i попит зникне, а ось iз пропозицiэю все буде добре. Згадаэте мене, коли знову будете змушенi здавати на прожиття по не тiй цiнi, на яку розраховували.
Можливо взимку дотягнуть до 27.40, це та цiна яка влаштуэ справжнiх обвалiстiв? 8)

Я не отношусь к обвалистам, если что :) И доллар на "прожиття" не сдаю, у меня полно гривны. Я за объективность, а то тут периодически появляются пророки, рисующие золотые горы (не Вы). А потом толпы народа, которые поверили...

Все буде добре. До травня чи червня. А далi будемо бачити по нових фундаментальних чинниках.
Врожай чудовий, вiн займаэ бiльше 50 % експорту, залiзо ще 25 чи 30.
Трохи хвилюэ ситуацiя з газом, але вже зараз вiд нього всi будуть тiкати, бо цiна 500+ долларiв за 1000 кубiв це надовго.
Сподiваюсь зима буде лагiдна. Бо дiйсно буде важко всiм. А поки гривня королева.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:27

  kluychkooleg написав:
  somilitark написав:
  kluychkooleg написав:Ого, МБ 27,00 однако!
Видимо, урожай слишком хороший :)

До чого цi пiдколки?


Это нервное. Наверно. Хотя я весь по уши в валюте.
Психологический рубеж 27 преодолели.
Если НБУ не загонит сейчас обратно, то поползем дальше.

Нехай. Зiллэмо i ще заробимо))
somilitark
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