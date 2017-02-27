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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8218821982208221
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Олежан написав:с чем связан рост бакса?
до какого уровня ожидается рост?

Хасиди (нерезиденти) злили ОВДП ще на 400 млн. грн.
Але погашень ОВДП немає до 15 вересня - немає джерел ліквідності...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Печерск. Продажа 27.02.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Нехай. Зiллэмо i ще заробимо))

Отсемафорите свою точку слива?)) Не задним числом, а на момент)
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:41

  Investor_K написав:Печерск. Продажа 27.02.

Одесса
26.93-26.95/27.03-27.05
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:43

Похоже, что НБУ вышнел с продажей. Или сателит. Где-то на 27.02
Но у меня инсайда нет, на график смотрю. Выше 27.02 не пошли.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 01 вер, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:53

  Hotab написав:
  somilitark написав:Нехай. Зiллэмо i ще заробимо))

Отсемафорите свою точку слива?)) Не задним числом, а на момент)

Пiв грудня i частину сiчня пропонував зливатись по 28.40 воно було вам треба?
А зараз вже ви розчепирили уважно очi i чогось чекаэте?
В мене э трохи ойро, от не хочу я в ньому перебувати, ось i чекаю як це втратити, но чим меньше.
Порахували менi його по 32.10, отака х... малята(с).
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:09

  kluychkooleg написав:Похоже, что НБУ вышнел с покупкой. Или сателит. Где-то на 27.02
Но у меня инсайда нет, на график смотрю. Выше 27.02 не пошли.

НБУ действительно вышел, но не с покупкой, а с продажей на 27,03.
Но еще ничего не продал, просто стоит, личиком торгует.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:18

  Искатель написав:
  kluychkooleg написав:Похоже, что НБУ вышнел с покупкой. Или сателит. Где-то на 27.02
Но у меня инсайда нет, на график смотрю. Выше 27.02 не пошли.

НБУ действительно вышел, но не с покупкой, а с продажей на 27,03.
Но еще ничего не продал, просто стоит, личиком торгует.


Ну да, с продажей, конечно. Описка. Как с лево-право.
kluychkooleg
 
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