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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:34
Олежан написав:
с чем связан рост бакса?
до какого уровня ожидается рост?
Хасиди (нерезиденти) злили ОВДП ще на 400 млн. грн.
Але погашень ОВДП немає до 15 вересня - немає джерел ліквідності...
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Додано: Сер 01 вер, 2021 11:36
Печерск. Продажа 27.02.
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Investor_K
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Додано: Сер 01 вер, 2021 11:40
somilitark написав:
Нехай. Зiллэмо i ще заробимо))
Отсемафорите свою точку слива?)) Не задним числом, а на момент)
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Hotab
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Додано: Сер 01 вер, 2021 11:41
Investor_K написав:
Печерск. Продажа 27.02.
Одесса
26.93-26.95/27.03-27.05
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Додано: Сер 01 вер, 2021 11:43
Похоже, что НБУ вышнел с продажей. Или сателит. Где-то на 27.02
Но у меня инсайда нет, на график смотрю. Выше 27.02 не пошли.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Сер 01 вер, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 11:53
Hotab написав: somilitark написав:
Нехай. Зiллэмо i ще заробимо))
Отсемафорите свою точку слива?)) Не задним числом, а на момент)
Пiв грудня i частину сiчня пропонував зливатись по 28.40 воно було вам треба?
А зараз вже ви розчепирили уважно очi i чогось чекаэте?
В мене э трохи ойро, от не хочу я в ньому перебувати, ось i чекаю як це втратити, но чим меньше.
Порахували менi його по 32.10, отака х... малята(с).
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somilitark
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Додано: Сер 01 вер, 2021 12:09
kluychkooleg написав:
Похоже, что НБУ вышнел с покупкой. Или сателит. Где-то на 27.02
Но у меня инсайда нет, на график смотрю. Выше 27.02 не пошли.
НБУ действительно вышел, но не с покупкой, а с продажей на 27,03.
Но еще ничего не продал, просто стоит, личиком торгует.
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Искатель
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Додано: Сер 01 вер, 2021 12:18
Искатель написав: kluychkooleg написав:
Похоже, что НБУ вышнел с покупкой. Или сателит. Где-то на 27.02
Но у меня инсайда нет, на график смотрю. Выше 27.02 не пошли.
НБУ действительно вышел, но не с покупкой, а с продажей на 27,03.
Но еще ничего не продал, просто стоит, личиком торгует.
Ну да, с продажей, конечно. Описка. Как с лево-право.
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kluychkooleg
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