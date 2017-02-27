Хасиди (нерезиденти) злили ОВДП ще на 400 млн. грн.
Але погашень ОВДП немає до 15 вересня - немає джерел ліквідності...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Печерск. Продажа 27.02.
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:41
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:43
Похоже, что НБУ вышел с продажей. Или сателит. Где-то на 27.02
Но у меня инсайда нет, на график смотрю. Выше 27.02 не пошли.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 01 вер, 2021 12:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:53
Пiв грудня i частину сiчня пропонував зливатись по 28.40 воно було вам треба?
А зараз вже ви розчепирили уважно очi i чогось чекаэте?
В мене э трохи ойро, от не хочу я в ньому перебувати, ось i чекаю як це втратити, но чим меньше.
Порахували менi його по 32.10, отака х... малята(с).
Додано: Сер 01 вер, 2021 12:09
Додано: Сер 01 вер, 2021 12:18
Ну да, с продажей, конечно. Описка. Как с лево-право.
НБУ решил, что на сегодня роста достаточно.
Обменки Харькова 26,95 - 27.10.
Минимальный курс покупки онлайн (банки) - 26.97.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 01 вер, 2021 12:30, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 01 вер, 2021 12:24
Додано: Сер 01 вер, 2021 13:14
Если НБУ взял курс на 28-29, то как государственный институт он всё правильно делает. Нужно поощрять экспортёров, и не только тех кто продаёт сырье и зерно,
а и тех кто продаёт товары с добавленной стоимостью.
Тем более что гарантированный государством долг Украины растет всё больше:
...Протягом липня 2021 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася на 0,44 млрд дол...
И никто не даст гарантию, что завтра валютный дождь над Украиной не прекратится.
Я не раз упоминал о Китае, как об основном покупателе укр.экспорта.
Повторю еще раз. Там началось глобальное раскулачивание бизнесов, под названием "Великое перераспределение средств" от богатых к бедным.
На фоне этого падает деловая активность, и всё что с ней связано.
И эта программа стрижки меха и снятия лишнего жира с китайских НЭПманов, рассчитана не на год, или на два, а очевидно на долго.
Д. Сорос, в статье самого авторитетного бизнес издания Financial Times(FT) на днях предупредил, что Китай вот-вот столкнется с серьезным финансовым кризисом, так как бум на рынке недвижимости в Китае подходит к концу, и что Evergrande - крупнейшая компания в сфере недвижимости, у которой задолженность превышает 300 миллиардов долларов, находится на грани краха...
Долги Lehman Brothers, банкротство которого потрясло весь мир, были значительно ниже.
Для Украины это наверняка аукнется как снижением спроса, так и падением цен на металл, руду и прочее сырьё.
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