Додано: Сер 01 вер, 2021 13:14

somilitark написав: Пiдбираэмось до 27 на МБ.

Дають надiю обвалiстам.

Це звичайний цинiзм вiд НБУ. Пiдбираэмось до 27 на МБ.Дають надiю обвалiстам.Це звичайний цинiзм вiд НБУ.

0,44 млрд дол...

Если НБУ взял курс на 28-29, то как государственный институт он всё правильно делает. Нужно поощрять экспортёров, и не только тех кто продаёт сырье и зерно,а и тех кто продаёт товары с добавленной стоимостью.Тем более что гарантированный государством долг Украины растет всё больше:И никто не даст гарантию, что завтра валютный дождь над Украиной не прекратится.Я не раз упоминал о Китае, как об основном покупателе укр.экспорта.Повторю еще раз. Там началось глобальное раскулачивание бизнесов, под названием "Великое перераспределение средств" от богатых к бедным.На фоне этого падает деловая активность, и всё что с ней связано.И эта программа стрижки меха и снятия лишнего жира с китайских НЭПманов, рассчитана не на год, или на два, а очевидно на долго.Д. Сорос, в статье самого авторитетного бизнес изданияна днях предупредил, что Китай вот-вот столкнется с серьезным финансовым кризисом, так как бум на рынке недвижимости в Китае подходит к концу, и что- крупнейшая компания в сфере недвижимости, у которой задолженность превышает, находится на грани краха...Долги, банкротство которого потрясло весь мир, были значительно ниже.Для Украины это наверняка аукнется как снижением спроса, так и падением цен на металл, руду и прочее сырьё.