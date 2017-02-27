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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8219822082218222>
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Олежан написав:с чем связан рост бакса?
до какого уровня ожидается рост?

Хасиди (нерезиденти) злили ОВДП ще на 400 млн. грн.
Але погашень ОВДП немає до 15 вересня - немає джерел ліквідності...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Печерск. Продажа 27.02.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Нехай. Зiллэмо i ще заробимо))

Отсемафорите свою точку слива?)) Не задним числом, а на момент)
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:41

  Investor_K написав:Печерск. Продажа 27.02.

Одесса
26.93-26.95/27.03-27.05
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:43

Похоже, что НБУ вышел с продажей. Или сателит. Где-то на 27.02
Но у меня инсайда нет, на график смотрю. Выше 27.02 не пошли.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 01 вер, 2021 12:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:53

  Hotab написав:
  somilitark написав:Нехай. Зiллэмо i ще заробимо))

Отсемафорите свою точку слива?)) Не задним числом, а на момент)

Пiв грудня i частину сiчня пропонував зливатись по 28.40 воно було вам треба?
А зараз вже ви розчепирили уважно очi i чогось чекаэте?
В мене э трохи ойро, от не хочу я в ньому перебувати, ось i чекаю як це втратити, но чим меньше.
Порахували менi його по 32.10, отака х... малята(с).
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:09

  kluychkooleg написав:Похоже, что НБУ вышнел с покупкой. Или сателит. Где-то на 27.02
Но у меня инсайда нет, на график смотрю. Выше 27.02 не пошли.

НБУ действительно вышел, но не с покупкой, а с продажей на 27,03.
Но еще ничего не продал, просто стоит, личиком торгует.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:18

  Искатель написав:
  kluychkooleg написав:Похоже, что НБУ вышнел с покупкой. Или сателит. Где-то на 27.02
Но у меня инсайда нет, на график смотрю. Выше 27.02 не пошли.

НБУ действительно вышел, но не с покупкой, а с продажей на 27,03.
Но еще ничего не продал, просто стоит, личиком торгует.


Ну да, с продажей, конечно. Описка. Как с лево-право.
НБУ решил, что на сегодня роста достаточно.
Обменки Харькова 26,95 - 27.10.
Минимальный курс покупки онлайн (банки) - 26.97.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 01 вер, 2021 12:30, всього редагувалось 2 разів.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:24

Украина получит от США $3 млрд

Американский Эксимбанк и Минэкономики Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки в размере $3 млрд.

"Что касается экономики, то мы используем этот визит для углубления нашего и без того прочного экономического партнерства. Наши страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Экспортно-импортный банк и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки Эксимбанка в размере трех миллиардов долларов", - сказала представитель Белого дома на брифинге, посвященном запланированной встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:14

  somilitark написав:Пiдбираэмось до 27 на МБ.
Дають надiю обвалiстам.
Це звичайний цинiзм вiд НБУ. :)

Если НБУ взял курс на 28-29, то как государственный институт он всё правильно делает. Нужно поощрять экспортёров, и не только тех кто продаёт сырье и зерно,
а и тех кто продаёт товары с добавленной стоимостью.
Тем более что гарантированный государством долг Украины растет всё больше:
...Протягом липня 2021 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася на 0,44 млрд дол...
https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-t ... havju-borg
И никто не даст гарантию, что завтра валютный дождь над Украиной не прекратится.
Я не раз упоминал о Китае, как об основном покупателе укр.экспорта.
Повторю еще раз. Там началось глобальное раскулачивание бизнесов, под названием "Великое перераспределение средств" от богатых к бедным.
На фоне этого падает деловая активность, и всё что с ней связано.
И эта программа стрижки меха и снятия лишнего жира с китайских НЭПманов, рассчитана не на год, или на два, а очевидно на долго.
Д. Сорос, в статье самого авторитетного бизнес издания Financial Times(FT) на днях предупредил, что Китай вот-вот столкнется с серьезным финансовым кризисом, так как бум на рынке недвижимости в Китае подходит к концу, и что Evergrande - крупнейшая компания в сфере недвижимости, у которой задолженность превышает 300 миллиардов долларов, находится на грани краха...
Долги Lehman Brothers, банкротство которого потрясло весь мир, были значительно ниже.
https://www.ft.com/content/ecf7de34-e59 ... 5119187330

Для Украины это наверняка аукнется как снижением спроса, так и падением цен на металл, руду и прочее сырьё.
RTC12
 
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