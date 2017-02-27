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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 вер, 2021 13:32
RTC12 написав:
Д. Сорос, в статье самого авторитетного бизнес издания Financial Times(FT) на днях предупредил,
смущает немного что "Д. Сорос предупредил". От этого парня можно ждать неожиданных поворотов.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:43
vitaliian написав: kluychkooleg написав: orest написав:
Врожай у всіх аграріїв значно кращий, тому дрібні фермери і перекупщики відчутно збільшили попит на валюту.
Я уже запутался - рекордный урожай - это для гривни хорошо или плохо?
Или по четным неделям - хорошо, а по нечетным - плохо?
бабка надвое гадала, с высоким урожаем растут доходы смежных с с/х отраслей и мелких фермеров, на которые позже покупается валюта и импорт.
Для курса хорошо когда ни у кого нет денег, а мешки с деньгами нехорошо. Опять таки с чего все взяли что экспортёры горят желанием продать всю свою валюту? а импортеру деваться некуда, валюту не купит - денег не заработает. Шансов на укрепление в сентябре мал-мала-меньше.
інфляція нікому непотрібного, скоро крах долара, для чого купують х.з., навпаки тре запасатися зерном та всякими комодісами, бетоном та іншим мотлохом що дорожає і буде дорожати
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flyman
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:44
sani_2012 написав:
Сказали что у Украины 50 млр.баксов под матрасами ( паник сел должен быть зачетный )*Відправлено з Чату
було 100ярдів, половину миші поїли
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:46
Zebra написав: sani_2012 написав:
Сказали что у Украины 50 млр.баксов под матрасами ( паник сел должен быть зачетный )*Відправлено з Чату
в гривну чтоб выйти? это не тот актив, ради которого устраивают паник
о! згдав сьогодні якраз смугастого в Форі, коли побачив банани по 22.90
як там індекс банана?
думаю, що гривня має бути ПА22.9 по ЕОКБ (економічно обгрунтований курс банана)
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:47
kluychkooleg написав:
Ого, МБ 27,00 однако!
Видимо, урожай слишком хороший
конопля забориста у свідків міцної гриші
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:50
somilitark написав:
Можливо взимку дотягнуть до 27.40, це та цiна яка влаштуэ справжнiх обвалiстiв?
якщо на 10 вересня, то так
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