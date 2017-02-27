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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8220822182228223>
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Д. Сорос, в статье самого авторитетного бизнес издания Financial Times(FT) на днях предупредил,


смущает немного что "Д. Сорос предупредил". От этого парня можно ждать неожиданных поворотов. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:43

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:
  orest написав:Врожай у всіх аграріїв значно кращий, тому дрібні фермери і перекупщики відчутно збільшили попит на валюту.


Я уже запутался - рекордный урожай - это для гривни хорошо или плохо?
Или по четным неделям - хорошо, а по нечетным - плохо?

бабка надвое гадала, с высоким урожаем растут доходы смежных с с/х отраслей и мелких фермеров, на которые позже покупается валюта и импорт.

Для курса хорошо когда ни у кого нет денег, а мешки с деньгами нехорошо. Опять таки с чего все взяли что экспортёры горят желанием продать всю свою валюту? а импортеру деваться некуда, валюту не купит - денег не заработает. Шансов на укрепление в сентябре мал-мала-меньше.

інфляція нікому непотрібного, скоро крах долара, для чого купують х.з., навпаки тре запасатися зерном та всякими комодісами, бетоном та іншим мотлохом що дорожає і буде дорожати
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:44

  sani_2012 написав:Сказали что у Украины 50 млр.баксов под матрасами ( паник сел должен быть зачетный )

*Відправлено з Чату

було 100ярдів, половину миші поїли
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:46

  Zebra написав:
  sani_2012 написав:Сказали что у Украины 50 млр.баксов под матрасами ( паник сел должен быть зачетный )

*Відправлено з Чату

в гривну чтоб выйти? это не тот актив, ради которого устраивают паник

о! згдав сьогодні якраз смугастого в Форі, коли побачив банани по 22.90
як там індекс банана?
думаю, що гривня має бути ПА22.9 по ЕОКБ (економічно обгрунтований курс банана)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:47

  kluychkooleg написав:Ого, МБ 27,00 однако!
Видимо, урожай слишком хороший :)

конопля забориста у свідків міцної гриші
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:50

  somilitark написав:Можливо взимку дотягнуть до 27.40, це та цiна яка влаштуэ справжнiх обвалiстiв? 8)

якщо на 10 вересня, то так
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Через банкинг прикупил немного бакса. Получилось 27.06. Такое...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:28

  flyman написав:
  somilitark написав:Можливо взимку дотягнуть до 27.40, це та цiна яка влаштуэ справжнiх обвалiстiв? 8)

якщо на 10 вересня, то так

Ого, 5 меседжiв за рахунком вiд вас, вас звiдкiля випустили чи звiльнили? :mrgreen:
Щодо цiкавих казок для довiрливих дiтей, то сьогоднi ми ще не слухали про швидке затягування гайок вiд дядька Сема, не вистачаэ шостого повiдомлення :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:40

  Alex2007 написав:
  RTC12 написав:Д. Сорос, в статье самого авторитетного бизнес издания Financial Times(FT) на днях предупредил,


смущает немного что "Д. Сорос предупредил". От этого парня можно ждать неожиданных поворотов. :mrgreen:

Такие люди просто так ничего не пишут. Тем более в таких газетах.
Любовь и дружба между США и Китаем уже давно прошли.
Более того, Китай уже открыто угрожает Америке дать ей по зубам,
если те будут и дальше поддерживать Тайвань.
Китай начал сбрасывает облигации правительства США и форсирует внедрение цифрового юаня, дабы потихоньку уйти от доллара. В ответ американцы приказали китайским компаниям, торгующимся на фондовом рынке США, полностью раскрыть свои данные, иначе делистинг и гуд бай. Ковидные дела ещё больше разозлили две супер державы, и похоже что началась реальная подготовка к битве титанов, и предупреждение Сороса появилось не просто так.
Американцам выгодно именно сейчас столкнуть Китай с обрыва, обвалить его экономику и повесить на него всех собак...
Иначе потом уже будет поздно.
RTC12
 
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а тем временем цена на газ на европейском хабе уже $650 :shock:
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