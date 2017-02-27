Додано: Сер 01 вер, 2021 14:40

Alex2007 написав: RTC12 написав: Д. Сорос, в статье самого авторитетного бизнес издания Financial Times(FT) на днях предупредил, Д. Сорос, в статье самого авторитетного бизнес издания Financial Times(FT) на днях предупредил,



смущает немного что "Д. Сорос предупредил". От этого парня можно ждать неожиданных поворотов. смущает немного что "Д. Сорос предупредил". От этого парня можно ждать неожиданных поворотов.

Такие люди просто так ничего не пишут. Тем более в таких газетах.Любовь и дружба между США и Китаем уже давно прошли.Более того, Китай уже открыто угрожает Америке дать ей по зубам,если те будут и дальше поддерживать Тайвань.Китай начал сбрасывает облигации правительства США и форсирует внедрение цифрового юаня, дабы потихоньку уйти от доллара. В ответ американцы приказали китайским компаниям, торгующимся на фондовом рынке США, полностью раскрыть свои данные, иначе делистинг и гуд бай. Ковидные дела ещё больше разозлили две супер державы, и похоже что началась реальная подготовка к битве титанов, и предупреждение Сороса появилось не просто так.Американцам выгодно именно сейчас столкнуть Китай с обрыва, обвалить его экономику и повесить на него всех собак...Иначе потом уже будет поздно.