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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 вер, 2021 13:32
RTC12 написав:
Д. Сорос, в статье самого авторитетного бизнес издания Financial Times(FT) на днях предупредил,
смущает немного что "Д. Сорос предупредил". От этого парня можно ждать неожиданных поворотов.
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Alex2007
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:43
vitaliian написав: kluychkooleg написав: orest написав:
Врожай у всіх аграріїв значно кращий, тому дрібні фермери і перекупщики відчутно збільшили попит на валюту.
Я уже запутался - рекордный урожай - это для гривни хорошо или плохо?
Или по четным неделям - хорошо, а по нечетным - плохо?
бабка надвое гадала, с высоким урожаем растут доходы смежных с с/х отраслей и мелких фермеров, на которые позже покупается валюта и импорт.
Для курса хорошо когда ни у кого нет денег, а мешки с деньгами нехорошо. Опять таки с чего все взяли что экспортёры горят желанием продать всю свою валюту? а импортеру деваться некуда, валюту не купит - денег не заработает. Шансов на укрепление в сентябре мал-мала-меньше.
інфляція нікому непотрібного, скоро крах долара, для чого купують х.з., навпаки тре запасатися зерном та всякими комодісами, бетоном та іншим мотлохом що дорожає і буде дорожати
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flyman
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:44
sani_2012 написав:
Сказали что у Украины 50 млр.баксов под матрасами ( паник сел должен быть зачетный )*Відправлено з Чату
було 100ярдів, половину миші поїли
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:46
Zebra написав: sani_2012 написав:
Сказали что у Украины 50 млр.баксов под матрасами ( паник сел должен быть зачетный )*Відправлено з Чату
в гривну чтоб выйти? это не тот актив, ради которого устраивают паник
о! згдав сьогодні якраз смугастого в Форі, коли побачив банани по 22.90
як там індекс банана?
думаю, що гривня має бути ПА22.9 по ЕОКБ (економічно обгрунтований курс банана)
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flyman
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:47
kluychkooleg написав:
Ого, МБ 27,00 однако!
Видимо, урожай слишком хороший
конопля забориста у свідків міцної гриші
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:50
somilitark написав:
Можливо взимку дотягнуть до 27.40, це та цiна яка влаштуэ справжнiх обвалiстiв?
якщо на 10 вересня, то так
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Додано: Сер 01 вер, 2021 14:09
Через банкинг прикупил немного бакса. Получилось 27.06. Такое...
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Додано: Сер 01 вер, 2021 14:28
flyman написав: somilitark написав:
Можливо взимку дотягнуть до 27.40, це та цiна яка влаштуэ справжнiх обвалiстiв?
якщо на 10 вересня, то так
Ого, 5 меседжiв за рахунком вiд вас, вас звiдкiля випустили чи звiльнили?
Щодо цiкавих казок для довiрливих дiтей, то сьогоднi ми ще не слухали про швидке затягування гайок вiд дядька Сема, не вистачаэ шостого повiдомлення
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Додано: Сер 01 вер, 2021 14:40
Alex2007 написав: RTC12 написав:
Д. Сорос, в статье самого авторитетного бизнес издания Financial Times(FT) на днях предупредил,
смущает немного что "Д. Сорос предупредил". От этого парня можно ждать неожиданных поворотов.
Такие люди просто так ничего не пишут. Тем более в таких газетах.
Любовь и дружба между США и Китаем уже давно прошли.
Более того, Китай уже открыто угрожает Америке дать ей по зубам,
если те будут и дальше поддерживать Тайвань.
Китай начал сбрасывает облигации правительства США и форсирует внедрение цифрового юаня, дабы потихоньку уйти от доллара. В ответ американцы приказали китайским компаниям, торгующимся на фондовом рынке США, полностью раскрыть свои данные, иначе делистинг и гуд бай. Ковидные дела ещё больше разозлили две супер державы, и похоже что началась реальная подготовка к битве титанов, и предупреждение Сороса появилось не просто так.
Американцам выгодно именно сейчас столкнуть Китай с обрыва, обвалить его экономику и повесить на него всех собак...
Иначе потом уже будет поздно.
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RTC12
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Додано: Сер 01 вер, 2021 14:43
а тем временем цена на газ на европейском хабе уже $650
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