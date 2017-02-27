Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............01.09.2021...........02.09.2021 дата розрахунку..............31.08.2021............01.09.2021 Євро.................................31,8317.................31,9323...+0.34% Долар США......................26,8928.................27,0029...+0.41% После полудня доллар прибавил еще 2 копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. Сразу же пошли в рост и, не останавливаясь, выросли на 7.5 копеек. На это ушло чуть более 1.5 часов. После короткой паузы на полкопейки откатились. Достигнув вчера днем минимума, доллар весьма резко отыграл ночное падение и сейчас находится на позавчерашнем уровне. Справочный курс встретили котировками 27.0000 - 27.0200, что на 7 копеек выше открытия. После 12 выросли еще на копейку, после чего на рынке был замечен НБУ. Котировки вежливо отступили на полкопейки, но сразу же вернулись обратно. После обеда выросли на копейку и уравновесились. В мире доллар снова смотрит вниз. Официальный курс встретили котировками 27.0200 - 27.0400. За день выросли на 9 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 27.6049 (+4) -60 2019 - 25.1441 (-9) +186
RTC12 написав:Я не раз упоминал о Китае, как об основном покупателе укр.экспорта. Повторю еще раз. Там началось глобальное раскулачивание бизнесов, под названием "Великое перераспределение средств" от богатых к бедным.
Для Украины это наверняка аукнется как снижением спроса, так и падением цен на металл, руду и прочее сырьё.
Я так не вважаю. https://gmk.center/infographic/kak-izme ... 2021-godu/ За цими даними Україна вже у першому півріччі 2021 скоротила експорт залізної руди в Китай на 31%. Попит на руду в Китаї штучно стримується Політбюро шляхом квотування виробництва сталі. Але від цього світовий попит на сталь нікуди не подівся.
При коливаннях січневих фьючерсів ЗРС біля 115-130 доларів подальше їх падіння майже нереалістичне через рекордну вартість фрахту кейпсайзів ( до 50 тис. доларів на добу https://gmk.center/news/stavki-frahta-n ... h-urovnej/) падіння фьючерсів нижче 100 - неможливе. При всьому цьому ціни на прокат лишаються 1000+ разом із дифиіцитом, який трохи зменшився.
fin написав:Например, руда резко начала дешеветь, с 220 до 150 за тонну, и продолжает дешеветь.
Сьогодні про ЗРС все розписав.
Denik написав:Січневий контракт залізної руди в Китаї сильно гойдає, то він підріс, а тепер - знову вниз. https://www.reuters.com/article/idUSL4N2Q30QO Benchmark iron ore futures on the Dalian Commodity Exchange , for January delivery, was down 8.1% at 763 yuan ($118.07) per tonne, as of 0255 GMT, the biggest percentage loss since July 30.
З іншого боку коливання ціни на 50-70 доларів на 3,7 млн. т. руди на місяць у порівнянні зі зростанням ціни зерна на 100 дол при обсязі 6 млн. т. не виглядає чимось значним...