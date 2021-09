Denik написав:

Січневий контракт залізної руди в Китаї сильно гойдає, то він підріс, а тепер - знову вниз.Benchmark iron ore futures on the Dalian Commodity Exchange , for January delivery, was down 8.1% at 763 yuan ($118.07) per tonne, as of 0255 GMT, the biggest percentage loss since July 30.З іншого боку коливання ціни на 50-70 доларів на 3,7 млн. т. руди на місяць у порівнянні зі зростанням ціни зерна на 100 дол при обсязі 6 млн. т. не виглядає чимось значним...