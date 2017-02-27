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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8221822282238224
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Xenon написав:а тем временем цена на газ на европейском хабе уже $650

А це вже проблема Німеччини та Нідерландів, яка рано чи пізно призведе до негативного сальдо торговельного балансу єврозони та падіння курсу євро.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:59

  Denik написав:
  Xenon написав:а тем временем цена на газ на европейском хабе уже $650

А це вже проблема Німеччини та Нідерландів, яка рано чи пізно призведе до негативного сальдо торговельного балансу єврозони та падіння курсу євро.


А для нас це нічого?
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:о тут периодически появляются пророки, рисующие золотые горы (не Вы). А потом толпы народа, которые поверили...


пока только один пророк...и 4-5 кто уверовал, а где толпы (
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:12

  Denik написав:Я так не вважаю.
https://gmk.center/infographic/kak-izme ... 2021-godu/
За цими даними Україна вже у першому півріччі 2021 скоротила експорт залізної руди в Китай на 31%. Попит на руду в Китаї штучно стримується Політбюро шляхом квотування виробництва сталі.
Але від цього світовий попит на сталь нікуди не подівся.

Китай, друга економіка світу, яка не тільки виробляє товари, а й багато чого купує з країн ЄС. Особливо предметів розкоші, дорогих автомобілів, брендового одягу, тощо. Якщо в разі кризи, імпорт товарів до Китаю скоротиться, а тенденція до цього вже є (імпорт нафти в Китай в липні впав на 19,6%)
https://www.icis.com/explore/resources/ ... 8M7ogdc2oy
то це відгукнеться абсолютно всім, а не тільки Україні, так як ми всі
варимося в загальному казані.
Тому впаде ВВП і в Німеччині, і у Франції, і в інших Британіях ...
І їм буде вже не до мега проектів, які потребують величезної кількості сталі.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:16

  Искатель написав:НБУ действительно вышел с продажей на 27,03.
Но еще ничего не продал, просто стоит, личиком торгует.

Спостерігачу збоку може здатись, що щось змінилось на МБ. Раніше ось цих "холостих" виходів НБУ не потрібно було. Ринок сам себе балансував. А зараз таке враження, що як тільки НБУ відвернувся, то відразу хтось тягне ковдру на себе.
Ви як особа дотична до МБ можете прокоментувати це припущення?
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Американцам выгодно именно сейчас столкнуть Китай с обрыва, обвалить его экономику и повесить на него всех собак...

Скажімо, не так давно третина ВВП Китаю вироблялася на підприємствах, що належать умовному "заходу", зокрема, США.
Втім, є певний конфлікт інтересів Китаю та США, войовнича риторика тощо. Але наче нічого критичного, поки. Обійдеться - гроші переможуть.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:32

  Олежан написав:
  Investor_K написав:Через банкинг прикупил немного бакса. Получилось 27.06. Такое...

утром еще по 27.01 брал

урожай ще не підвезли ... правда, Денік?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:35

  Ой+ написав:
  Denik написав:
  Xenon написав:а тем временем цена на газ на европейском хабе уже $650

А це вже проблема Німеччини та Нідерландів, яка рано чи пізно призведе до негативного сальдо торговельного балансу єврозони та падіння курсу євро.


А для нас це нічого?

будем палити кізяками
flyman
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