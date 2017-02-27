Denik написав:Я так не вважаю. https://gmk.center/infographic/kak-izme ... 2021-godu/ За цими даними Україна вже у першому півріччі 2021 скоротила експорт залізної руди в Китай на 31%. Попит на руду в Китаї штучно стримується Політбюро шляхом квотування виробництва сталі. Але від цього світовий попит на сталь нікуди не подівся.
Китай, друга економіка світу, яка не тільки виробляє товари, а й багато чого купує з країн ЄС. Особливо предметів розкоші, дорогих автомобілів, брендового одягу, тощо. Якщо в разі кризи, імпорт товарів до Китаю скоротиться, а тенденція до цього вже є (імпорт нафти в Китай в липні впав на 19,6%) https://www.icis.com/explore/resources/ ... 8M7ogdc2oy то це відгукнеться абсолютно всім, а не тільки Україні, так як ми всі варимося в загальному казані. Тому впаде ВВП і в Німеччині, і у Франції, і в інших Британіях ... І їм буде вже не до мега проектів, які потребують величезної кількості сталі.
Искатель написав:НБУ действительно вышел с продажей на 27,03. Но еще ничего не продал, просто стоит, личиком торгует.
Спостерігачу збоку може здатись, що щось змінилось на МБ. Раніше ось цих "холостих" виходів НБУ не потрібно було. Ринок сам себе балансував. А зараз таке враження, що як тільки НБУ відвернувся, то відразу хтось тягне ковдру на себе. Ви як особа дотична до МБ можете прокоментувати це припущення?
RTC12 написав:Американцам выгодно именно сейчас столкнуть Китай с обрыва, обвалить его экономику и повесить на него всех собак...
Скажімо, не так давно третина ВВП Китаю вироблялася на підприємствах, що належать умовному "заходу", зокрема, США. Втім, є певний конфлікт інтересів Китаю та США, войовнича риторика тощо. Але наче нічого критичного, поки. Обійдеться - гроші переможуть.