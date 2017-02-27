А це вже проблема Німеччини та Нідерландів, яка рано чи пізно призведе до негативного сальдо торговельного балансу єврозони та падіння курсу євро.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 вер, 2021 15:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 01 вер, 2021 15:59
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:12
Китай, друга економіка світу, яка не тільки виробляє товари, а й багато чого купує з країн ЄС. Особливо предметів розкоші, дорогих автомобілів, брендового одягу, тощо. Якщо в разі кризи, імпорт товарів до Китаю скоротиться, а тенденція до цього вже є (імпорт нафти в Китай в липні впав на 19,6%)
то це відгукнеться абсолютно всім, а не тільки Україні, так як ми всі
варимося в загальному казані.
Тому впаде ВВП і в Німеччині, і у Франції, і в інших Британіях ...
І їм буде вже не до мега проектів, які потребують величезної кількості сталі.
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:16
Спостерігачу збоку може здатись, що щось змінилось на МБ. Раніше ось цих "холостих" виходів НБУ не потрібно було. Ринок сам себе балансував. А зараз таке враження, що як тільки НБУ відвернувся, то відразу хтось тягне ковдру на себе.
Ви як особа дотична до МБ можете прокоментувати це припущення?
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Скажімо, не так давно третина ВВП Китаю вироблялася на підприємствах, що належать умовному "заходу", зокрема, США.
Втім, є певний конфлікт інтересів Китаю та США, войовнича риторика тощо. Але наче нічого критичного, поки. Обійдеться - гроші переможуть.
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:32
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:35
Додано: Сер 01 вер, 2021 17:16
Так, гроші переможуть. Тільки чиї гроші?
Зникнення долара США, як основної резервної валюти світу, моментально поставить Америку на грань банкрутства, так як США є країна споживання, з величезними боргами. Саме до цього і прагне Китай, який швидкими темпами розвиває цифровий юань, а для його підтримки скуповує золото, кількість якого тримає в суворій таємниці.
Опустивши США з вершини фінансової та економічної піраміди, він швидко поверне Тайвань, та стане гегемоном у всій Азії.
Ну а потім, вірогідно, почне віджимати території у РФ.
У Китаї майже півтора млрд.населення, яким в піднебесній вже стало тісно.
Питання вже стоїть принципово і набагато ширше.
А чи захочуть США, у добровільному порядку, відмовитися від верховенства долара, як основної резервної валюти світу і визнати свою повну бездарність?
Особливо на тлі катастрофічного ганьби у Афгані ...
Додано: Сер 01 вер, 2021 17:49
Курс доллара и евро снова вырос, но всё может измениться
Валютные торги 1 сентября прошли достаточно активно, как для первого дня месяца, но негативно для нацвалюты.
За среду доллар подорожал на торгах на 9,5 копеек — с 26,93/26,95 до 27,025 гривен, а евро при продаже сразу на 20 копеек – с 31,80/31,83 до 32,01/32,03 гривен. И после пробития курсом доллара психологического уровня в 27 гривен (ближе к обеду) Нацбанку пришлось выходить на межбанк с интервенцией по продаже валюты по 27,03 гривен.
Это оказалась своевременная мера. Дело в том, что спрос превышал предложение практически с самого начала сессии и с утренних 26,93/26,95 к 11 часам курс вырос до 26,965/26,985 гривен, а к полудню достиг отметки 27,0050/27,025. При этом, быстрота, с которой этот уровень был пройден говорила о том, что это явно не предел по ценникам продавцов.
После выхода регулятора на торги котировки почти остановились в пределах узкого коридора 27,01−27,015/27,03−27,035 гривен к обеду и уже почти до 15 часов. После завершения активной фазы сессии Нацбанк ушел с рынка и оставшиеся немногочисленные покупатели и продавцы сошлись на котировках доллара 27,025/27,045 уже до самого конца рабочего дня.
Значительный рост курса евро возник снова из-за ситуации на международных рынках, а не из-за сугубо украинского фактора. За день евро в Европе и США подорожал относительно доллара с уровня 1,1795 почти до 1,1850 к моменту написания статьи. Практически рост пар доллар/гривна и евро/доллар и привел к тому, что при пересчете евровалюта выросла сразу на 20 копеек.
Завтра пара евро/гривна продолжит радовать спекулянтов новыми возможностями заработать на скачках курса, а вот по паре доллар/гривна все не так просто. В четверг на межбанке уже не будет работать эффект «первого дня месяца», все участники торгов войдут в обычный деловой ритм и не факт, что часть крупных продавцов не решит воспользоваться сегодняшним ростом котировок доллара и не выйдет на межбанк с большими продажами валюты. А это, в свою очередь — не сыграет в пользу возврата котировок к уровню ниже 27 гривен. Главное, чтобы покупатели с самого утра не были психологически «заряжены» на дальнейший рост доллара и были готовы «побороться» за курс.
Главные события 1 сентября на валютном рынке:
Доллар подорожал на 9,5 копеек — с утренних 26,93/26,95 до 27,025/27,045 гривен к концу сессии.
Нацбанк выходил сегодня на межбанк перед обедом и простоял с продажей доллара по 27,03 гривны уже до самого завершения активной фазы торгов.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,9834 гривен за доллар, а официальный курс на 2 сентября 2021 года установлен на уровне 27,0029 гривен за доллар.
news.finance.ua
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