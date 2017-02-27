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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8222822382248225>
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Xenon написав:а тем временем цена на газ на европейском хабе уже $650

А це вже проблема Німеччини та Нідерландів, яка рано чи пізно призведе до негативного сальдо торговельного балансу єврозони та падіння курсу євро.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:59

  Denik написав:
  Xenon написав:а тем временем цена на газ на европейском хабе уже $650

А це вже проблема Німеччини та Нідерландів, яка рано чи пізно призведе до негативного сальдо торговельного балансу єврозони та падіння курсу євро.


А для нас це нічого?
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:о тут периодически появляются пророки, рисующие золотые горы (не Вы). А потом толпы народа, которые поверили...


пока только один пророк...и 4-5 кто уверовал, а где толпы (
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:12

  Denik написав:Я так не вважаю.
https://gmk.center/infographic/kak-izme ... 2021-godu/
За цими даними Україна вже у першому півріччі 2021 скоротила експорт залізної руди в Китай на 31%. Попит на руду в Китаї штучно стримується Політбюро шляхом квотування виробництва сталі.
Але від цього світовий попит на сталь нікуди не подівся.

Китай, друга економіка світу, яка не тільки виробляє товари, а й багато чого купує з країн ЄС. Особливо предметів розкоші, дорогих автомобілів, брендового одягу, тощо. Якщо в разі кризи, імпорт товарів до Китаю скоротиться, а тенденція до цього вже є (імпорт нафти в Китай в липні впав на 19,6%)
https://www.icis.com/explore/resources/ ... 8M7ogdc2oy
то це відгукнеться абсолютно всім, а не тільки Україні, так як ми всі
варимося в загальному казані.
Тому впаде ВВП і в Німеччині, і у Франції, і в інших Британіях ...
І їм буде вже не до мега проектів, які потребують величезної кількості сталі.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:16

  Искатель написав:НБУ действительно вышел с продажей на 27,03.
Но еще ничего не продал, просто стоит, личиком торгует.

Спостерігачу збоку може здатись, що щось змінилось на МБ. Раніше ось цих "холостих" виходів НБУ не потрібно було. Ринок сам себе балансував. А зараз таке враження, що як тільки НБУ відвернувся, то відразу хтось тягне ковдру на себе.
Ви як особа дотична до МБ можете прокоментувати це припущення?
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Американцам выгодно именно сейчас столкнуть Китай с обрыва, обвалить его экономику и повесить на него всех собак...

Скажімо, не так давно третина ВВП Китаю вироблялася на підприємствах, що належать умовному "заходу", зокрема, США.
Втім, є певний конфлікт інтересів Китаю та США, войовнича риторика тощо. Але наче нічого критичного, поки. Обійдеться - гроші переможуть.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:32

  Олежан написав:
  Investor_K написав:Через банкинг прикупил немного бакса. Получилось 27.06. Такое...

утром еще по 27.01 брал

урожай ще не підвезли ... правда, Денік?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:35

  Ой+ написав:
  Denik написав:
  Xenon написав:а тем временем цена на газ на европейском хабе уже $650

А це вже проблема Німеччини та Нідерландів, яка рано чи пізно призведе до негативного сальдо торговельного балансу єврозони та падіння курсу євро.


А для нас це нічого?

будем палити кізяками
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:16

  centurionus написав:Скажімо, не так давно третина ВВП Китаю вироблялася на підприємствах, що належать умовному "заходу", зокрема, США.
Втім, є певний конфлікт інтересів Китаю та США, войовнича риторика тощо. Але наче нічого критичного, поки. Обійдеться - гроші переможуть.

Так, гроші переможуть. Тільки чиї гроші?
Зникнення долара США, як основної резервної валюти світу, моментально поставить Америку на грань банкрутства, так як США є країна споживання, з величезними боргами. Саме до цього і прагне Китай, який швидкими темпами розвиває цифровий юань, а для його підтримки скуповує золото, кількість якого тримає в суворій таємниці.
Опустивши США з вершини фінансової та економічної піраміди, він швидко поверне Тайвань, та стане гегемоном у всій Азії.
Ну а потім, вірогідно, почне віджимати території у РФ.
У Китаї майже півтора млрд.населення, яким в піднебесній вже стало тісно.
Питання вже стоїть принципово і набагато ширше.
А чи захочуть США, у добровільному порядку, відмовитися від верховенства долара, як основної резервної валюти світу і визнати свою повну бездарність?
Особливо на тлі катастрофічного ганьби у Афгані ...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:49

Курс доллара и евро снова вырос, но всё может измениться

Валютные торги 1 сентября прошли достаточно активно, как для первого дня месяца, но негативно для нацвалюты.

За среду доллар подорожал на торгах на 9,5 копеек — с 26,93/26,95 до 27,025 гривен, а евро при продаже сразу на 20 копеек – с 31,80/31,83 до 32,01/32,03 гривен. И после пробития курсом доллара психологического уровня в 27 гривен (ближе к обеду) Нацбанку пришлось выходить на межбанк с интервенцией по продаже валюты по 27,03 гривен.

Это оказалась своевременная мера. Дело в том, что спрос превышал предложение практически с самого начала сессии и с утренних 26,93/26,95 к 11 часам курс вырос до 26,965/26,985 гривен, а к полудню достиг отметки 27,0050/27,025. При этом, быстрота, с которой этот уровень был пройден говорила о том, что это явно не предел по ценникам продавцов.

После выхода регулятора на торги котировки почти остановились в пределах узкого коридора 27,01−27,015/27,03−27,035 гривен к обеду и уже почти до 15 часов. После завершения активной фазы сессии Нацбанк ушел с рынка и оставшиеся немногочисленные покупатели и продавцы сошлись на котировках доллара 27,025/27,045 уже до самого конца рабочего дня.

Значительный рост курса евро возник снова из-за ситуации на международных рынках, а не из-за сугубо украинского фактора. За день евро в Европе и США подорожал относительно доллара с уровня 1,1795 почти до 1,1850 к моменту написания статьи. Практически рост пар доллар/гривна и евро/доллар и привел к тому, что при пересчете евровалюта выросла сразу на 20 копеек.

Завтра пара евро/гривна продолжит радовать спекулянтов новыми возможностями заработать на скачках курса, а вот по паре доллар/гривна все не так просто. В четверг на межбанке уже не будет работать эффект «первого дня месяца», все участники торгов войдут в обычный деловой ритм и не факт, что часть крупных продавцов не решит воспользоваться сегодняшним ростом котировок доллара и не выйдет на межбанк с большими продажами валюты. А это, в свою очередь — не сыграет в пользу возврата котировок к уровню ниже 27 гривен. Главное, чтобы покупатели с самого утра не были психологически «заряжены» на дальнейший рост доллара и были готовы «побороться» за курс.

Главные события 1 сентября на валютном рынке:

Доллар подорожал на 9,5 копеек — с утренних 26,93/26,95 до 27,025/27,045 гривен к концу сессии.

Нацбанк выходил сегодня на межбанк перед обедом и простоял с продажей доллара по 27,03 гривны уже до самого завершения активной фазы торгов.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,9834 гривен за доллар, а официальный курс на 2 сентября 2021 года установлен на уровне 27,0029 гривен за доллар.

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news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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