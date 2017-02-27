RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8222822382248225
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:04

  RTC12 написав:Зникнення долара США, як основної резервної валюти світу, моментально поставить Америку на грань банкрутства, так як США є країна споживання, з величезними боргами.

США ще й країна виробництва з огромезним внутрішнім ринком збуту, на якому і пасеться той Китай.
Здається, доля зовньшньої торгівлі США щось менше 10% від загальної, тобто, якщо США навіть стануть ізольованою на кшталт СРСР країною, все в них буде добре.
Як казав один мій напівватний знайомий, що працює на ТЕЦ - коли він побачив, що в США тільки атомних енергоблоків біля сотні , і то навіть не половина загальної генерації - то зрозумів, скільки ж там наразі усього працює, що має спождивати таку кількість енергії.

А ті, хто збирається поставити США на грань банкрутства "величезними боргами" - нагадують мені луганчан, що типу годували ЄС та всю Україну :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 893
З нами з: 19.02.14
Подякував: 357 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8222822382248225
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2705, 2706, 2707
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27063 7506627
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 18:08
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 767, 768, 769
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7688 6022850
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 15:26
maksimus silvestris
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 102, 103, 104
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1037 1785833
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 20:42
Mirax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19847)
01.09.2021 19:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.