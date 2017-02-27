США ще й країна виробництва з огромезним внутрішнім ринком збуту, на якому і пасеться той Китай.
Здається, доля зовньшньої торгівлі США щось менше 10% від загальної, тобто, якщо США навіть стануть ізольованою на кшталт СРСР країною, все в них буде добре.
Як казав один мій напівватний знайомий, що працює на ТЕЦ - коли він побачив, що в США тільки атомних енергоблоків біля сотні , і то навіть не половина загальної генерації - то зрозумів, скільки ж там наразі усього працює, що має спождивати таку кількість енергії.
А ті, хто збирається поставити США на грань банкрутства "величезними боргами" - нагадують мені луганчан, що типу годували ЄС та всю Україну