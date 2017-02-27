RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8222822382248225
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:04

  RTC12 написав:Зникнення долара США, як основної резервної валюти світу, моментально поставить Америку на грань банкрутства, так як США є країна споживання, з величезними боргами.

США ще й країна виробництва з огромезним внутрішнім ринком збуту, на якому і пасеться той Китай.
Здається, доля зовньшньої торгівлі США щось менше 10% від загальної, тобто, якщо США навіть стануть ізольованою на кшталт СРСР країною, все в них буде добре.
Як казав один мій напівватний знайомий, що працює на ТЕЦ - коли він побачив, що в США тільки атомних енергоблоків біля сотні , і то навіть не половина загальної генерації - то зрозумів, скільки ж там наразі усього працює, що має спождивати таку кількість енергії.

А ті, хто збирається поставити США на грань банкрутства "величезними боргами" - нагадують мені луганчан, що типу годували ЄС та всю Україну :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 893
З нами з: 19.02.14
Подякував: 357 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:04

  sergey_sryvkin написав:Як казав один мій напівватний знайомий, що працює на ТЕЦ - коли він побачив, що в США тільки атомних енергоблоків біля сотні , і то навіть не половина загальної генерації - то зрозумів, скільки ж там наразі усього працює, що має спождивати таку кількість енергії.

А ті, хто збирається поставити США на грань банкрутства "величезними боргами" - нагадують мені луганчан, що типу годували ЄС та всю Україну :)

Кількість атомних станцій ще ні про що не говорить.
Про стан економіки країни говорить її торгівельний баланс.
У США за червень місяць - мінус 75,70млрд.
У Китаї за липень - плюс 56,58B
https://ru.investing.com/economic-calen ... alance-286
Востаннє редагувалось RTC12 в Сер 01 вер, 2021 19:10, всього редагувалось 1 раз.
RTC12
 
Повідомлень: 495
З нами з: 09.05.15
Подякував: 80 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:урожай ще не підвезли ... правда, Денік?

Я ж писав, що соняшник тільки починають збирати. Торгівля ним по всій Україні розпочнеться ща 2 тижні.
https://www.youtube.com/watch?v=b3kVmPv ... UkraineMLT
Поки що з того, що впливає на ринок - ураган Іда пошкодив зернові експортні термінали або їх енергопостачання на Міссісіпі. Десь на 2 тижні будуть перебої з американським експортом.
https://latifundist.com/novosti/56531-u ... e-postavki
https://www.reuters.com/article/us-stor ... SKBN2FV1DZ
Denik
 
Повідомлень: 836
З нами з: 23.02.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 472 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:29

  RTC12 написав:
  sergey_sryvkin написав:Як казав один мій напівватний знайомий, що працює на ТЕЦ - коли він побачив, що в США тільки атомних енергоблоків біля сотні , і то навіть не половина загальної генерації - то зрозумів, скільки ж там наразі усього працює, що має спождивати таку кількість енергії.

А ті, хто збирається поставити США на грань банкрутства "величезними боргами" - нагадують мені луганчан, що типу годували ЄС та всю Україну :)

Кількість атомних станцій ще ні про що не говорить.
Про стан економіки країни говорить її торгівельний баланс.
У США за червень місяць - мінус 75,70млрд.
У Китаї за липень - плюс 56,58B
https://ru.investing.com/economic-calen ... alance-286

Так то воно так , але трошечки не так ...
Навіть не знаю , як в принципі можна порівнювати . Хіба якщо дивитися тільки на числа , навіть без структури - тоді ще так . Але ж це чиста ідеальна теорія - як доллар по 70 копійок в СРСР .... Або ж як колись в тому ж Китаї - вийти на 1 місце в світі по виплавці металу - даєш домну в кожне подвір"я !
Puente
 
Повідомлень: 3445
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8222822382248225
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, Denik і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2705, 2706, 2707
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27064 7512019
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 18:28
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 767, 768, 769
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7688 6026936
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 15:26
maksimus silvestris
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 102, 103, 104
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1037 1788423
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 20:42
Mirax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97353)
01.09.2021 20:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.