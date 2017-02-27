RTC12 написав:Зникнення долара США, як основної резервної валюти світу, моментально поставить Америку на грань банкрутства, так як США є країна споживання, з величезними боргами.
США ще й країна виробництва з огромезним внутрішнім ринком збуту, на якому і пасеться той Китай. Здається, доля зовньшньої торгівлі США щось менше 10% від загальної, тобто, якщо США навіть стануть ізольованою на кшталт СРСР країною, все в них буде добре. Як казав один мій напівватний знайомий, що працює на ТЕЦ - коли він побачив, що в США тільки атомних енергоблоків біля сотні , і то навіть не половина загальної генерації - то зрозумів, скільки ж там наразі усього працює, що має спождивати таку кількість енергії.
А ті, хто збирається поставити США на грань банкрутства "величезними боргами" - нагадують мені луганчан, що типу годували ЄС та всю Україну
sergey_sryvkin написав:Як казав один мій напівватний знайомий, що працює на ТЕЦ - коли він побачив, що в США тільки атомних енергоблоків біля сотні , і то навіть не половина загальної генерації - то зрозумів, скільки ж там наразі усього працює, що має спождивати таку кількість енергії.
А ті, хто збирається поставити США на грань банкрутства "величезними боргами" - нагадують мені луганчан, що типу годували ЄС та всю Україну
sergey_sryvkin написав:Як казав один мій напівватний знайомий, що працює на ТЕЦ - коли він побачив, що в США тільки атомних енергоблоків біля сотні , і то навіть не половина загальної генерації - то зрозумів, скільки ж там наразі усього працює, що має спождивати таку кількість енергії.
А ті, хто збирається поставити США на грань банкрутства "величезними боргами" - нагадують мені луганчан, що типу годували ЄС та всю Україну
Так то воно так , але трошечки не так ... Навіть не знаю , як в принципі можна порівнювати . Хіба якщо дивитися тільки на числа , навіть без структури - тоді ще так . Але ж це чиста ідеальна теорія - як доллар по 70 копійок в СРСР .... Або ж як колись в тому ж Китаї - вийти на 1 місце в світі по виплавці металу - даєш домну в кожне подвір"я !
Puente написав:Так то воно так , але трошечки не так ... Навіть не знаю , як в принципі можна порівнювати . Хіба якщо дивитися тільки на числа , навіть без структури - тоді ще так . Але ж це чиста ідеальна теорія - як доллар по 70 копійок в СРСР .... Або ж як колись в тому ж Китаї - вийти на 1 місце в світі по виплавці металу - даєш домну в кожне подвір"я !
Можна подивитися на все це і з іншого боку. Саме Китай був основним кредитором США, купивши їхні облігації більш як на 1 трлн.доларів. Зараз він їх розпродає, поступивши пальму першості Японії.
У мене немає мети принизити США. Я лише розписую сценарій, при якому Китай може відсунути Америку на другу роль і як це може вплинути на Україну. Починаючи з 1989р. Китай розробив три грандіозні стратегії по витісненню США на задній план. Трамп цю загрозу зрозумів уже давно, але з ковідними справами ніяких рішень так і не було прийнято. Зараз це все вже знаходиться на завершальній стадії. Детально розписувати не буду. Якщо цікаво, то можете почитати тут ... https://www.theepochtimes.com/china-has ... m_campaign
Сьогодні, 1 вересня 2021 року, Міністерство фінансів України погасило третю серію облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), випущених під час реструктуризації в 2015 році. Загальна сума платежу становила понад 1,3 мільярди доларів США, в тому числі 974,146 мільйонів доларів США погашення основної суми єврооблігацій і 334,636 мільйонів доларів США процентних платежів за єврооблігаціями з терміном погашення в 2021-2027 роках. https://mof.gov.ua/uk/news/ukraine_repa ... obond-3059
Puente написав:Так то воно так , але трошечки не так ... Навіть не знаю , як в принципі можна порівнювати . Хіба якщо дивитися тільки на числа , навіть без структури - тоді ще так . Але ж це чиста ідеальна теорія - як доллар по 70 копійок в СРСР .... Або ж як колись в тому ж Китаї - вийти на 1 місце в світі по виплавці металу - даєш домну в кожне подвір"я !
Можна подивитися на все це і з іншого боку. Саме Китай був основним кредитором США, купивши їхні облігації більш як на 1 трлн.доларів. Зараз він їх розпродає, поступивши пальму першості Японії.
У мене немає мети принизити США. Я лише розписую сценарій, при якому Китай може відсунути Америку на другу роль і як це може вплинути на Україну. Починаючи з 1989р. Китай розробив три грандіозні стратегії по витісненню США на задній план. Трамп цю загрозу зрозумів уже давно, але з ковідними справами ніяких рішень так і не було прийнято. Зараз це все вже знаходиться на завершальній стадії. Детально розписувати не буду. Якщо цікаво, то можете почитати тут ... https://www.theepochtimes.com/china-has ... m_campaign
1) чи може КНР забезпечити себе енергоносіями - ні 2) чи може КНР забезпечити себе жрачкою - ні 3) чи хочуть люди мігрувати в КНР - ні.
1) чи може США забезпечити себе енергоносіями - так 2) чи може США забезпечити себе жрачкою - так 3) чи хочуть люди мігрувати в США - так.
Те що КНР на зло мамі заморозить вуха, тобто продасть трежеря. То хто йому доктор.
Якщо КНР хоче побути тепер "жандармом світу", то велкам. Тільки я думаю, що "кишка тонка"
з.і. СРСР теж грався з США в "догнати і перегнати"... не розрахував сили на довгу дистанцію
Востаннє редагувалось flyman в Сер 01 вер, 2021 20:26, всього редагувалось 1 раз.
somilitark написав:Шановний Шукач. Я аналiзував останнi роки. Попит на валюту залишився по сутi в серпнi i початку вересня. Далi увесь рiк НБУ щось вигадуэ аби не дати курсу впасти. Потiште власнi надii на зростання, ще трохи i попит зникне, а ось iз пропозицiэю все буде добре. Згадаэте мене, коли знову будете змушенi здавати на прожиття по не тiй цiнi, на яку розраховували. Можливо взимку дотягнуть до 27.40, це та цiна яка влаштуэ справжнiх обвалiстiв?
Слаживается впечатление что вы и еще некоторые форумчане пытаются прежде всего себя убедить,что будет безальтернативное снижение курса доллара. Просто очень постоянно и систематически это происходит, что наводит на определенные мысли, например рупор кого-то. Без обид, но для чего почти каждую страницу форума проговаривать мантру "будетТолькоДешеветьГривна". Рынок все поставит на свои места, жизнь и время покажет, кто был больше прав и т.д. Просто "немного" напрягает постоянное настырство убедить кого-то.