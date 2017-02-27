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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8223822482258226>
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:04

  RTC12 написав:Зникнення долара США, як основної резервної валюти світу, моментально поставить Америку на грань банкрутства, так як США є країна споживання, з величезними боргами.

США ще й країна виробництва з огромезним внутрішнім ринком збуту, на якому і пасеться той Китай.
Здається, доля зовньшньої торгівлі США щось менше 10% від загальної, тобто, якщо США навіть стануть ізольованою на кшталт СРСР країною, все в них буде добре.
Як казав один мій напівватний знайомий, що працює на ТЕЦ - коли він побачив, що в США тільки атомних енергоблоків біля сотні , і то навіть не половина загальної генерації - то зрозумів, скільки ж там наразі усього працює, що має спождивати таку кількість енергії.

А ті, хто збирається поставити США на грань банкрутства "величезними боргами" - нагадують мені луганчан, що типу годували ЄС та всю Україну :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:04

  sergey_sryvkin написав:Як казав один мій напівватний знайомий, що працює на ТЕЦ - коли він побачив, що в США тільки атомних енергоблоків біля сотні , і то навіть не половина загальної генерації - то зрозумів, скільки ж там наразі усього працює, що має спождивати таку кількість енергії.

А ті, хто збирається поставити США на грань банкрутства "величезними боргами" - нагадують мені луганчан, що типу годували ЄС та всю Україну :)

Кількість атомних станцій ще ні про що не говорить.
Про стан економіки країни говорить її торгівельний баланс.
У США за червень місяць - мінус 75,70млрд.
У Китаї за липень - плюс 56,58B
https://ru.investing.com/economic-calen ... alance-286
Востаннє редагувалось RTC12 в Сер 01 вер, 2021 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:урожай ще не підвезли ... правда, Денік?

Я ж писав, що соняшник тільки починають збирати. Торгівля ним по всій Україні розпочнеться ща 2 тижні.
https://www.youtube.com/watch?v=b3kVmPv ... UkraineMLT
Поки що з того, що впливає на ринок - ураган Іда пошкодив зернові експортні термінали або їх енергопостачання на Міссісіпі. Десь на 2 тижні будуть перебої з американським експортом.
https://latifundist.com/novosti/56531-u ... e-postavki
https://www.reuters.com/article/us-stor ... SKBN2FV1DZ
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:29

  RTC12 написав:
  sergey_sryvkin написав:Як казав один мій напівватний знайомий, що працює на ТЕЦ - коли він побачив, що в США тільки атомних енергоблоків біля сотні , і то навіть не половина загальної генерації - то зрозумів, скільки ж там наразі усього працює, що має спождивати таку кількість енергії.

А ті, хто збирається поставити США на грань банкрутства "величезними боргами" - нагадують мені луганчан, що типу годували ЄС та всю Україну :)

Кількість атомних станцій ще ні про що не говорить.
Про стан економіки країни говорить її торгівельний баланс.
У США за червень місяць - мінус 75,70млрд.
У Китаї за липень - плюс 56,58B
https://ru.investing.com/economic-calen ... alance-286

Так то воно так , але трошечки не так ...
Навіть не знаю , як в принципі можна порівнювати . Хіба якщо дивитися тільки на числа , навіть без структури - тоді ще так . Але ж це чиста ідеальна теорія - як доллар по 70 копійок в СРСР .... Або ж як колись в тому ж Китаї - вийти на 1 місце в світі по виплавці металу - даєш домну в кожне подвір"я !
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:06

  Denik написав:
  Xenon написав:а тем временем цена на газ на европейском хабе уже $650

А це вже проблема Німеччини та Нідерландів, яка рано чи пізно призведе до негативного сальдо торговельного балансу єврозони та падіння курсу євро.

А может у них долгосрочные контракты? А ненька таких не имеет, поэтому и покупает по реверсу по 650?
Lavic
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:08

  Puente написав:Так то воно так , але трошечки не так ...
Навіть не знаю , як в принципі можна порівнювати . Хіба якщо дивитися тільки на числа , навіть без структури - тоді ще так . Але ж це чиста ідеальна теорія - як доллар по 70 копійок в СРСР .... Або ж як колись в тому ж Китаї - вийти на 1 місце в світі по виплавці металу - даєш домну в кожне подвір"я !

Можна подивитися на все це і з іншого боку.
Саме Китай був основним кредитором США, купивши їхні облігації більш як на
1 трлн.доларів. Зараз він їх розпродає, поступивши пальму першості Японії.

У мене немає мети принизити США. Я лише розписую сценарій, при якому Китай
може відсунути Америку на другу роль і як це може вплинути на Україну. Починаючи з 1989р. Китай розробив три грандіозні стратегії по витісненню США на задній план. Трамп цю загрозу зрозумів уже давно, але з ковідними справами ніяких рішень так і не було прийнято. Зараз це все вже знаходиться на завершальній стадії. Детально розписувати не буду. Якщо цікаво, то можете почитати тут ...
https://www.theepochtimes.com/china-has ... m_campaign
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сьогодні, 1 вересня 2021 року, Міністерство фінансів України погасило третю серію облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), випущених під час реструктуризації в 2015 році. Загальна сума платежу становила понад 1,3 мільярди доларів США, в тому числі 974,146 мільйонів доларів США погашення основної суми єврооблігацій і 334,636 мільйонів доларів США процентних платежів за єврооблігаціями з терміном погашення в 2021-2027 роках.
https://mof.gov.ua/uk/news/ukraine_repa ... obond-3059
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:22

  RTC12 написав:
  Puente написав:Так то воно так , але трошечки не так ...
Навіть не знаю , як в принципі можна порівнювати . Хіба якщо дивитися тільки на числа , навіть без структури - тоді ще так . Але ж це чиста ідеальна теорія - як доллар по 70 копійок в СРСР .... Або ж як колись в тому ж Китаї - вийти на 1 місце в світі по виплавці металу - даєш домну в кожне подвір"я !

Можна подивитися на все це і з іншого боку.
Саме Китай був основним кредитором США, купивши їхні облігації більш як на
1 трлн.доларів. Зараз він їх розпродає, поступивши пальму першості Японії.

У мене немає мети принизити США. Я лише розписую сценарій, при якому Китай
може відсунути Америку на другу роль і як це може вплинути на Україну. Починаючи з 1989р. Китай розробив три грандіозні стратегії по витісненню США на задній план. Трамп цю загрозу зрозумів уже давно, але з ковідними справами ніяких рішень так і не було прийнято. Зараз це все вже знаходиться на завершальній стадії. Детально розписувати не буду. Якщо цікаво, то можете почитати тут ...
https://www.theepochtimes.com/china-has ... m_campaign

1) чи може КНР забезпечити себе енергоносіями - ні
2) чи може КНР забезпечити себе жрачкою - ні
3) чи хочуть люди мігрувати в КНР - ні.

1) чи може США забезпечити себе енергоносіями - так
2) чи може США забезпечити себе жрачкою - так
3) чи хочуть люди мігрувати в США - так.


Те що КНР на зло мамі заморозить вуха, тобто продасть трежеря. То хто йому доктор.

Якщо КНР хоче побути тепер "жандармом світу", то велкам.
Тільки я думаю, що "кишка тонка"

з.і.
СРСР теж грався з США в "догнати і перегнати"... не розрахував сили на довгу дистанцію
Востаннє редагувалось flyman в Сер 01 вер, 2021 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:24

  somilitark написав:Шановний Шукач.
Я аналiзував останнi роки. Попит на валюту залишився по сутi в серпнi i початку вересня. Далi увесь рiк НБУ щось вигадуэ аби не дати курсу впасти.
Потiште власнi надii на зростання, ще трохи i попит зникне, а ось iз пропозицiэю все буде добре. Згадаэте мене, коли знову будете змушенi здавати на прожиття по не тiй цiнi, на яку розраховували.
Можливо взимку дотягнуть до 27.40, це та цiна яка влаштуэ справжнiх обвалiстiв? 8)

Слаживается впечатление что вы и еще некоторые форумчане пытаются прежде всего себя убедить,что будет безальтернативное снижение курса доллара. Просто очень постоянно и систематически это происходит, что наводит на определенные мысли, например рупор кого-то. Без обид, но для чего почти каждую страницу форума проговаривать мантру "будетТолькоДешеветьГривна". Рынок все поставит на свои места, жизнь и время покажет, кто был больше прав и т.д. Просто "немного" напрягает постоянное настырство убедить кого-то.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:31

  flyman написав:1) чи може КНР забезпечити себе енергоносіями - ні
2) чи може КНР забезпечити себе жрачкою - ні
3) чи хочуть люди мігрувати в КНР - ні.

1) чи може США забезпечити себе енергоносіями - так
2) чи може США забезпечити себе жрачкою - так
3) чи хочуть люди мігрувати в США - так.

То, что не можешь сделать сам, можно купить...
Если есть за что...
Напомню, деньги не Китай просит у США, а наоборот...:D
RTC12
 
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