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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 вер, 2021 20:36
RTC12 написав: flyman написав:
1) чи може КНР забезпечити себе енергоносіями - ні
2) чи може КНР забезпечити себе жрачкою - ні
3) чи хочуть люди мігрувати в КНР - ні.
1) чи може США забезпечити себе енергоносіями - так
2) чи може США забезпечити себе жрачкою - так
3) чи хочуть люди мігрувати в США - так.
То, что не можешь сделать сам, можно купить...
Если есть за что...
Напомню, деньги не Китай просит у США, а наоборот...
це як?
США позичає юані?
як на мене виглядає так, що КНР тримає папери які за рік просіли, як мінімум на 5%,
зараз він їх продасть, дядько Сем скупить дешево свої ж борги, а потім підніме ФРС ставку, і подвійний профіт
КНР купувати ресурси буде за юані, чи таки за нікомунепотрібні?
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Додано: Сер 01 вер, 2021 20:43
RTC12 написав:
Напомню, деньги не Китай просит у США, а наоборот...
Та невже
Хіба США просять у китайців юані?
Серйозно ?
Ви ж не забувайте, що експортно орієнтована економіка це панацея тільки для постсовка, бо всі моляться на валюту, що її приносить ескпорт. Але ж валюта потрібна тільки для імпорту, а імпорт потрібен тоді, коли він кращий за власне виробництво (або дешевший)
Нормальна економіка має бути внутрішньо орієнтованою.
Якщо китайські товари стануть для США задорогі чи недоступні, США будуть виробляти свої, НЕ ГІРШІ за китайські. Бо вони це можуть.
А ось що буде робити Китай, коли втратить ринок США - це велике питання.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 20:58
flyman написав:
це як?
США позичає юані?
Пан Флайман, дядько Сем просить щоб китаєць купив у нього його папірці (облігації),
за ті гроші що китаєць заробив у дядька Сема на базарі.
Тобто дав йому американські гроші в борг ...
Бо бідний він, той Uncle Sam ...
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Додано: Сер 01 вер, 2021 21:04
похоже нбу наказав депозитчиков дармовым рефинансом, решил в этом сезоне и далее наказывать тех, кто грел руки на курсовой разнице. Если это так, то сползание к 28 конечно будет, по 30 коп в месяц и с откатами по 10 копеек назад, чтобы спрэд съедал возможность быстро заработать. По его мнению (продиктованному откуда то выше) все вкладчики и спекулянты должны сидеть в ОВГЗ. И пофиг что инфляция. Всё имхо. Верните Яшу...
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Додано: Сер 01 вер, 2021 21:15
GDV29 написав: somilitark написав:
Шановний Шукач.
Я аналiзував останнi роки. Попит на валюту залишився по сутi в серпнi i початку вересня. Далi увесь рiк НБУ щось вигадуэ аби не дати курсу впасти.
Потiште власнi надii на зростання, ще трохи i попит зникне, а ось iз пропозицiэю все буде добре. Згадаэте мене, коли знову будете змушенi здавати на прожиття по не тiй цiнi, на яку розраховували.
Можливо взимку дотягнуть до 27.40, це та цiна яка влаштуэ справжнiх обвалiстiв?
Слаживается впечатление что вы и еще некоторые форумчане пытаются прежде всего себя убедить,что будет безальтернативное снижение курса доллара. Просто очень постоянно и систематически это происходит, что наводит на определенные мысли, например рупор кого-то. Без обид, но для чего почти каждую страницу форума проговаривать мантру "будетТолькоДешеветьГривна". Рынок все поставит на свои места, жизнь и время покажет, кто был больше прав и т.д. Просто "немного" напрягает постоянное настырство убедить кого-то.
90% обвалістів, а може і більше в топіку, які тільки і нишпорять по інету в пошуках чергової зради і дефолта вже вчора, вас не напружують.
А коли лише 2 людини на форумі с цифрами і власними спостереженнями апелюють, що треба максимально збільшити відсоток гривні в кошику, то це вже підозріло, самі себе ми дуримо, тільки постійна зрада пасує украінцям, тільки дефолт може омивати наші серця, тільки хардрок від зрадних пропагандистів.
А потім усі дивуються чому мало прапорів на дахах, чому не хочуть розмовляти на мові, чому діти хочуть працювати і навчатися за кордоном, чому не пишаємось звичними для будь-якого амереканця речами?
Я тільки бачу, що НБУ ночі не досипає і гадає як підтримати доллар останні роки, ви бачите і чуєте тільки зрадівську пропаганду, кожному своє(с).
Коли вже буде дуже тяжко, то запішіть мене в ігнор, будете чути тільки зраду зрадну і буде вашій сірій речовині легше(((
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Додано: Сер 01 вер, 2021 21:17
sergey_sryvkin написав:
Нормальна економіка має бути внутрішньо орієнтованою.
Якщо китайські товари стануть для США задорогі чи недоступні, США будуть виробляти свої, НЕ ГІРШІ за китайські. Бо вони це можуть.
А ось що буде робити Китай, коли втратить ринок США - це велике питання.
В СРСР була закрита економіка, коли намагалися все робити самі, але дуже погано. Результат відомий. При глобалізації це "сами с усами" призводить до економічної катастрофи. Самому потрібно робити лише те, що у тебе добре виходить. Продавати цю продукцію, а на виручені кошти купувати необхідний імпорт, в тому числі критичний, без якого ніяк ...
Тому ідеальний варіант, це збалансована торгівля, яка є у Фінляндії
або у Швейцарії.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 21:22
RTC12 написав: flyman написав:
1) чи може КНР забезпечити себе енергоносіями - ні
2) чи може КНР забезпечити себе жрачкою - ні
3) чи хочуть люди мігрувати в КНР - ні.
1) чи може США забезпечити себе енергоносіями - так
2) чи може США забезпечити себе жрачкою - так
3) чи хочуть люди мігрувати в США - так.
То, что не можешь сделать сам, можно купить...
Если есть за что...
Напомню, деньги не Китай просит у США, а наоборот...
1 Скільки буде коштувати нафта і пшениця всередині США і скільки буде те саме коштувати для Китаю
2 Що станеться з боргом США яке тримає Китай, якщо США просто надрукує доларів і віддасть Китаю надруковане ..а внутрішній ринок захистить ?
Тобто у всіх варіантах США стійкіше..як мінімум на найближчих 50-100 років.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 21:23
Lavic написав: Denik написав: Xenon написав:
а тем временем цена на газ на европейском хабе уже $650
А це вже проблема Німеччини та Нідерландів, яка рано чи пізно призведе до негативного сальдо торговельного балансу єврозони та падіння курсу євро.
А может у них долгосрочные контракты? А ненька таких не имеет, поэтому и покупает по реверсу по 650?
А довгограючі контракти по 50?
Чи коли буде по 650 на споті то грязьпром з радістю буде перепідисувати по 100 чи взагалі може відмовитись від довготривалих угод?
Гадаю, що газ як загальнопоширене пальне для опалення це останній сезон того серіалу. Будуть прискорено прикручувати єлектрику, дрова, вугілля, мазут де тільки можна.
Бо купувати по 650 плюс видатки це вже реальна зрада, тут або курс повертати на 8, або шукати інші варіанти.
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