somilitark написав:

GDV29 написав: somilitark написав: Шановний Шукач.

Я аналiзував останнi роки. Попит на валюту залишився по сутi в серпнi i початку вересня. Далi увесь рiк НБУ щось вигадуэ аби не дати курсу впасти.

Потiште власнi надii на зростання, ще трохи i попит зникне, а ось iз пропозицiэю все буде добре. Згадаэте мене, коли знову будете змушенi здавати на прожиття по не тiй цiнi, на яку розраховували.

Можливо взимку дотягнуть до 27.40, це та цiна яка влаштуэ справжнiх обвалiстiв? Шановний Шукач.Я аналiзував останнi роки. Попит на валюту залишився по сутi в серпнi i початку вересня. Далi увесь рiк НБУ щось вигадуэ аби не дати курсу впасти.Потiште власнi надii на зростання, ще трохи i попит зникне, а ось iз пропозицiэю все буде добре. Згадаэте мене, коли знову будете змушенi здавати на прожиття по не тiй цiнi, на яку розраховували.Можливо взимку дотягнуть до 27.40, це та цiна яка влаштуэ справжнiх обвалiстiв?

Слаживается впечатление что вы и еще некоторые форумчане пытаются прежде всего себя убедить,что будет безальтернативное снижение курса доллара. Просто очень постоянно и систематически это происходит, что наводит на определенные мысли, например рупор кого-то. Без обид, но для чего почти каждую страницу форума проговаривать мантру "будетТолькоДешеветьГривна". Рынок все поставит на свои места, жизнь и время покажет, кто был больше прав и т.д. Просто "немного" напрягает постоянное настырство убедить кого-то. Слаживается впечатление что вы и еще некоторые форумчане пытаются прежде всего себя убедить,что будет безальтернативное снижение курса доллара. Просто очень постоянно и систематически это происходит, что наводит на определенные мысли, например рупор кого-то. Без обид, но для чего почти каждую страницу форума проговаривать мантру "будетТолькоДешеветьГривна". Рынок все поставит на свои места, жизнь и время покажет, кто был больше прав и т.д. Просто "немного" напрягает постоянное настырство убедить кого-то.

90% обвалістів, а може і більше в топіку, які тільки і нишпорять по інету в пошуках чергової зради і дефолта вже вчора, вас не напружують.А коли лише 2 людини на форумі с цифрами і власними спостереженнями апелюють, що треба максимально збільшити відсоток гривні в кошику, то це вже підозріло, самі себе ми дуримо, тільки постійна зрада пасує украінцям, тільки дефолт може омивати наші серця, тільки хардрок від зрадних пропагандистів.А потім усі дивуються чому мало прапорів на дахах, чому не хочуть розмовляти на мові, чому діти хочуть працювати і навчатися за кордоном, чому не пишаємось звичними для будь-якого амереканця речами?Я тільки бачу, що НБУ ночі не досипає і гадає як підтримати доллар останні роки, ви бачите і чуєте тільки зрадівську пропаганду, кожному своє(с).Коли вже буде дуже тяжко, то запішіть мене в ігнор, будете чути тільки зраду зрадну і буде вашій сірій речовині легше(((