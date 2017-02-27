budivelnik написав: Скільки буде коштувати нафта і пшениця всередині США і скільки буде те саме коштувати для Китаю 2 Що станеться з боргом США яке тримає Китай, якщо США просто надрукує доларів і віддасть Китаю надруковане ..а внутрішній ринок захистить ?
Тобто у всіх варіантах США стійкіше..як мінімум на найближчих 50-100 років.
1. Що стосується нафти, то маючи свій видобуток, США теж її імпортують, як і Китай. Ну а пшеницю візьмуть у путіна, або в Україні, в обмін на свою побутову техніку, якою вже завалені всі наші мережеві магазини .... 2. Якщо США просто надрукує долари і їх роздасть, то постраждає не тільки Китай, але і Японія, Англія та вся інша Європа, разом з арабськими шейхами. До речі, і весь цей форум постраждає теж. Тому це взагалі не варіант, і ніхто на це не піде.
somilitark написав:Шановний Шукач. Я аналiзував останнi роки. Попит на валюту залишився по сутi в серпнi i початку вересня. Далi увесь рiк НБУ щось вигадуэ аби не дати курсу впасти. Потiште власнi надii на зростання, ще трохи i попит зникне, а ось iз пропозицiэю все буде добре. Згадаэте мене, коли знову будете змушенi здавати на прожиття по не тiй цiнi, на яку розраховували. Можливо взимку дотягнуть до 27.40, це та цiна яка влаштуэ справжнiх обвалiстiв?
Слаживается впечатление что вы и еще некоторые форумчане пытаются прежде всего себя убедить,что будет безальтернативное снижение курса доллара. Просто очень постоянно и систематически это происходит, что наводит на определенные мысли, например рупор кого-то. Без обид, но для чего почти каждую страницу форума проговаривать мантру "будетТолькоДешеветьГривна". Рынок все поставит на свои места, жизнь и время покажет, кто был больше прав и т.д. Просто "немного" напрягает постоянное настырство убедить кого-то.
90% обвалістів, а може і більше в топіку, які тільки і нишпорять по інету в пошуках чергової зради і дефолта вже вчора, вас не напружують. А коли лише 2 людини на форумі с цифрами і власними спостереженнями апелюють, що треба максимально збільшити відсоток гривні в кошику, то це вже підозріло, самі себе ми дуримо, тільки постійна зрада пасує украінцям, тільки дефолт може омивати наші серця, тільки хардрок від зрадних пропагандистів. А потім усі дивуються чому мало прапорів на дахах, чому не хочуть розмовляти на мові, чому діти хочуть працювати і навчатися за кордоном, чому не пишаємось звичними для будь-якого амереканця речами? Я тільки бачу, що НБУ ночі не досипає і гадає як підтримати доллар останні роки, ви бачите і чуєте тільки зрадівську пропаганду, кожному своє(с). Коли вже буде дуже тяжко, то запішіть мене в ігнор, будете чути тільки зраду зрадну і буде вашій сірій речовині легше(((
budivelnik написав:Підтверджую Європейські автомобільні марки Мерседес,Пежо , Фолькваген + японська Тойота, Хонда, + корейська КІА в Китаї - продають...але жоден з автомобілей цих марок виготовлених на Китайських заводах - в Європу,США ,Японію чи Корею - не пускають.
а было время когда москвич 2140 покупали в европах.
vitaliian написав:проблема ещё в том что многие ниши заняты, даже элитный китайпром не может потеснить мерседесы и бмв. Кроме как делать то что "хорошо выходит" надо ещё иметь кому это продавать. При текущих мировых мощностях производства, карманный свечной заводик выжить не сможет.
Это верно. Но если ничего толкового не делать, то тогда только и останется что топить дровами, ездить на телеге, а лечится только самогоном. Это глобальная проблема, о которой не хочется писать, дабы не злить любителей соц.строя...
NatiK написав:Сьогодні, 1 вересня 2021 року, Міністерство фінансів України погасило третю серію облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), випущених під час реструктуризації в 2015 році. Загальна сума платежу становила понад 1,3 мільярди доларів США, в тому числі 974,146 мільйонів доларів США погашення основної суми єврооблігацій і 334,636 мільйонів доларів США процентних платежів за єврооблігаціями з терміном погашення в 2021-2027 роках. https://mof.gov.ua/uk/news/ukraine_repa ... obond-3059
30% хтось собі заробив, в доларах! Це за який час? Красунчики, в носі мали банки з їх під 1% річних.
budivelnik написав: Скільки буде коштувати нафта і пшениця всередині США і скільки буде те саме коштувати для Китаю 2 Що станеться з боргом США яке тримає Китай, якщо США просто надрукує доларів і віддасть Китаю надруковане ..а внутрішній ринок захистить ? Тобто у всіх варіантах США стійкіше..як мінімум на найближчих 50-100 років.
1. Що стосується нафти, то маючи свій видобуток, США теж її імпортують, як і Китай. Ну а пшеницю візьмуть у путіна, або в Україні, в обмін на свою побутову техніку,якою вже завалені всі наші мережеві магазини ....
1 Станом на зараз нафта і газ в США ...з профіцитом при умові розконсервовування сланцевих родовищ, і імпортується тільки тоді,коли низька ціна. Тобто США енергонезалежна держава а з урахуванням сотень АЕС і швидкого розвитку зеленої енергетики ( Маск той взагалі збирається всунути фотопанелі у вигляді черепиці на всі будинки+ утилізацію батарей з електрокарів проводити шляхом їх установки в приватних будинках як накопичувачі )- то по енергетиці в США все добре 2 Пшеницю Китай візьме у путіна тільки в тому випадку коли росіянам самим буде що їсти..а це не факт,останній час проблеми в них тільки збільшуються(особливо урожайність зернових вниз зашкалює)
RTC12 написав:
budivelnik написав:2. Якщо США просто надрукує долари і їх роздасть, то постраждає не тільки Китай, але і Японія, Англія та вся інша Європа, разом з арабськими шейхами. До речі, і весь цей форум постраждає теж. Тому це взагалі не варіант, і ніхто на це не піде.
Не можна бути трошки вагітною Якщо Ви прогнозуєте торгівельно-фінансову війну з Китаєм, то участь у ній приймуть усі, а тому або позиція США буде узгоджена з партнерами ..і тоді ймовірність програшу Китаю проти коаліції США-Європа-Японія - буде 99% Або з ймовірністю в 70% разом з Китаєм програють і ті хто буде в коаліції з ним.
RTC12 написав:Можна подивитися на все це і з іншого боку. Саме Китай був основним кредитором США, купивши їхні облігації більш як на 1 трлн.доларів. Зараз він їх розпродає, поступивши пальму першості Японії.
У мене немає мети принизити США. Я лише розписую сценарій, при якому Китай може відсунути Америку на другу роль і як це може вплинути на Україну. Починаючи з 1989р. Китай розробив три грандіозні стратегії по витісненню США на задній план. Трамп цю загрозу зрозумів уже давно, але з ковідними справами ніяких рішень так і не було прийнято. Зараз це все вже знаходиться на завершальній стадії. Детально розписувати не буду. Якщо цікаво, то можете почитати тут ... https://www.theepochtimes.com/china-has ... m_campaign
Рецепт китайского экономического чуда - это большое население, высокомобилизационная система управления и "караоке-капитализм".
Если копировать технологии будет не у кого, и придется тратить собственные ресурсы на полноценный R&D, темпы роста Поднебесной обвалятся до среднепланетарных уровней, или даже ниже. На самом деле это большое бремя для экономики.
Также уместно спросить - а можно ли эту проблему в принципе решить деньгами? Не хочу показаться нетолерантным, но бОльшую часть известной истории науку и технологии двигали европериоды. Пытливый ум, находчивость, предприимчивость - это то, чем не каждая цивилизация может похвастать.
Готовы ли сами китайцы к лидерской роли в мире? Я не знаю, но есть сомнения...