somilitark написав:Бо купувати по 650 плюс видатки це вже реальна зрада, тут або курс повертати на 8, або шукати інші варіанти.
Зрада - это было после 2014 года в угоду кого-угодно, но только не в интересах Украины бездумно подписываться под всякими "третьими энергопакетами", рассказывать про наращивания собственной газодобычи, обосновывая этим повышение тарифов, и в конечном итоге почти ничего не сделать для увеличения этой самой собственной газодобычи. Куда заплаченные деньги ушли и уходят - непонятно. Еще бОльшая зрада - это было в конце 2000х трястись над ГТС, как нашим головним скарбом - "не отдадим", а не спокойно договориться с Европой, РФ (да-да, РФ) и не создать взаимовыгодный всем трем сторонам консорциум. Совместными усилиями и вложили бы деньги в модернизацию этой ГТС. Но у нас что главное все эти годы - правильно, мова. и еще собрать внеочередное заседание ВР для утверждения большого герба.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 01 вер, 2021 22:53, всього редагувалось 3 разів.
RTC12 написав:Питання вже стоїть принципово і набагато ширше. А чи захочуть США, у добровільному порядку, відмовитися від верховенства долара, як основної резервної валюти світу і визнати свою повну бездарність? Особливо на тлі катастрофічного ганьби у Афгані ...
В чём собственно заключается бездарность? В технологическом плане США и Китай - это небо и земля: США может разработать и произвести всё, что угодно. Не они ли придумали компьютеры, айфоны, МАС, Windows - это то, чем мы пользуемся непосредственно. Весь мир летает на Боингах. Американское оружие на высоте. Сейчас МАСК совершает прорыв в космос. А какое сейчас есть великое изобретение Китая, которым бы пользовался весь мир? Вы упомянули, что США покупало нефть, так это потому, что они не хотели транжирить свои запасы.