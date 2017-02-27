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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8225822682278228
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 22:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Бо купувати по 650 плюс видатки це вже реальна зрада, тут або курс повертати на 8, або шукати інші варіанти.


Зрада - это было после 2014 года в угоду кого-угодно, но только не в интересах Украины бездумно подписываться под всякими "третьими энергопакетами", рассказывать про наращивания собственной газодобычи, обосновывая этим повышение тарифов, и в конечном итоге почти ничего не сделать для увеличения этой самой собственной газодобычи. Куда заплаченные деньги ушли и уходят - непонятно.
Еще бОльшая зрада - это было в конце 2000х трястись над ГТС, как нашим головним скарбом - "не отдадим", а не спокойно договориться с Европой, РФ (да-да, РФ) и не создать взаимовыгодный всем трем сторонам консорциум. Совместными усилиями и вложили бы деньги в модернизацию этой ГТС. Но у нас что главное все эти годы - правильно, мова. и еще собрать внеочередное заседание ВР для утверждения большого герба.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 01 вер, 2021 22:53, всього редагувалось 3 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 22:49

  RTC12 написав:Питання вже стоїть принципово і набагато ширше.
А чи захочуть США, у добровільному порядку, відмовитися від верховенства долара, як основної резервної валюти світу і визнати свою повну бездарність?
Особливо на тлі катастрофічного ганьби у Афгані ...

В чём собственно заключается бездарность? В технологическом плане США и Китай - это небо и земля: США может разработать и произвести всё, что угодно. Не они ли придумали компьютеры, айфоны, МАС, Windows - это то, чем мы пользуемся непосредственно. Весь мир летает на Боингах. Американское оружие на высоте. Сейчас МАСК совершает прорыв в космос. А какое сейчас есть великое изобретение Китая, которым бы пользовался весь мир?
Вы упомянули, что США покупало нефть, так это потому, что они не хотели транжирить свои запасы.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 23:13

  somilitark написав:90% обвалістів, а може і більше в топіку, які тільки і нишпорять по інету в пошуках чергової зради і дефолта вже вчора, вас не напружують.
А коли лише 2 людини на форумі с цифрами і власними спостереженнями апелюють, що треба максимально збільшити відсоток гривні в кошику, то це вже підозріло, самі себе ми дуримо, тільки постійна зрада пасує украінцям, тільки дефолт може омивати наші серця, тільки хардрок від зрадних пропагандистів.
А потім усі дивуються чому мало прапорів на дахах, чому не хочуть розмовляти на мові, чому діти хочуть працювати і навчатися за кордоном, чому не пишаємось звичними для будь-якого амереканця речами?
Я тільки бачу, що НБУ ночі не досипає і гадає як підтримати доллар останні роки, ви бачите і чуєте тільки зрадівську пропаганду, кожному своє(с).
Коли вже буде дуже тяжко, то запішіть мене в ігнор, будете чути тільки зраду зрадну і буде вашій сірій речовині легше(((


Что-то у вас одни крайности. Больше 90% обвалистов, остальные альпинисты, а где просто идущие по тренду и пытающиеся что-то заработать на волнах? Где "средний класс" я вас спрашиваю? И, когда гривня за 3 дня теряет больше, чем растет на самом лучшем деползите за месяц, это как-то бьет людЯм по нервам. А от нервов все болезни. Скорее всего в масштабах года гривневый депозит таки выиграет. Но... см. выше про нервы.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 23:34

  Alex2007 написав:Еще бОльшая зрада - это было в конце 2000х трястись над ГТС, как нашим головним скарбом - "не отдадим", а не спокойно договориться с Европой, РФ (да-да, РФ) и не создать взаимовыгодный всем трем сторонам консорциум.
Білоруси зробили те саме що ви кажете,при чому приблизно в той самий період часу...І що ? Як це допомогло Білорусії?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 00:28

  budivelnik написав:
  Alex2007 написав:Еще бОльшая зрада - это было в конце 2000х трястись над ГТС, как нашим головним скарбом - "не отдадим", а не спокойно договориться с Европой, РФ (да-да, РФ) и не создать взаимовыгодный всем трем сторонам консорциум.
Білоруси зробили те саме що ви кажете,при чому приблизно в той самий період часу...І що ? Як це допомогло Білорусії?


да, действительно, угадать действия рф непросто.
Но думается, решился бы тогда вопрос нашей ГТС, если Европа и РФ на 1000% видели бы в Украине надежного транзитера газа - то никто б тот северный поток и не строил из-за его ненадобности и неактуальности, не защищал его и, соответственно, мадам Меркель не стала бы агентом кремля. И транзит газа через Беларусь тоже не попал бы под вопрос.

Проблема в том, что у нас никто из руководителей не думает на 10-20 лет вперед, как это делают даже в газпроме с ихним вонючим газом :mrgreen: (которые потихонечку диверсифицировались по самое не могу в своих интересах). Если б у нас похожим образом Нефтегаз работал. :roll:

А вот так постепенно и приплыли к тому, что даже наши ближайшие европейские друзья, в лице, например, Эстонии, рекомендуют не инвестировать в Украину деньги. Не спроста это всё. :?
Alex2007
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