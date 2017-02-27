RTC12 написав:Питання вже стоїть принципово і набагато ширше. А чи захочуть США, у добровільному порядку, відмовитися від верховенства долара, як основної резервної валюти світу і визнати свою повну бездарність? Особливо на тлі катастрофічного ганьби у Афгані ...
В чём собственно заключается бездарность? В технологическом плане США и Китай - это небо и земля: США может разработать и произвести всё, что угодно. Не они ли придумали компьютеры, айфоны, МАС, Windows - это то, чем мы пользуемся непосредственно. Весь мир летает на Боингах. Американское оружие на высоте. Сейчас МАСК совершает прорыв в космос. А какое сейчас есть великое изобретение Китая, которым бы пользовался весь мир? Вы упомянули, что США покупало нефть, так это потому, что они не хотели транжирить свои запасы.
Alex2007 написав:Еще бОльшая зрада - это было в конце 2000х трястись над ГТС, как нашим головним скарбом - "не отдадим", а не спокойно договориться с Европой, РФ (да-да, РФ) и не создать взаимовыгодный всем трем сторонам консорциум.
Білоруси зробили те саме що ви кажете,при чому приблизно в той самий період часу...І що ? Як це допомогло Білорусії?
Alex2007 написав:Еще бОльшая зрада - это было в конце 2000х трястись над ГТС, как нашим головним скарбом - "не отдадим", а не спокойно договориться с Европой, РФ (да-да, РФ) и не создать взаимовыгодный всем трем сторонам консорциум.
Білоруси зробили те саме що ви кажете,при чому приблизно в той самий період часу...І що ? Як це допомогло Білорусії?
да, действительно, угадать действия рф непросто. Но думается, решился бы тогда вопрос нашей ГТС, если Европа и РФ на 1000% видели бы в Украине надежного транзитера газа - то никто б тот северный поток и не строил из-за его ненадобности и неактуальности, не защищал его и, соответственно, мадам Меркель не стала бы агентом кремля. И транзит газа через Беларусь тоже не попал бы под вопрос.
Проблема в том, что у нас никто из руководителей не думает на 10-20 лет вперед, как это делают даже в газпроме с ихним вонючим газом (которые потихонечку диверсифицировались по самое не могу в своих интересах).
А вот так постепенно и приплыли к тому, что даже наши ближайшие европейские друзья, в лице, например, Эстонии, не рекомендуют инвестировать в Украину деньги. Не спроста это всё.
Alex2007 написав:Но думается, решился бы тогда вопрос нашей ГТС, если Европа и РФ на 1000% видели бы в Украине надежного транзитера газа - то никто б тот северный поток и не строил из-за его ненадобности и неактуальности, не защищал его и, соответственно, мадам Меркель...
Alex2007, там несколько иной расклад, хотя в целом Ваши доводы правильные.
Две основные причины для прокладки Северного потока: 1) Политическая: если раньше СССР управлял своими сателлитами в Восточной Европе и гарантировал Германии газ по ГТС через Украину, то после 1991 года Россия не может дать Германии полной гарантии на это. 2) Технико-экономическая: новые месторождения Газпрома смещаются на северо-запад России от Уренгоя, и, таким образом, спрямляется маршрут от этих месторождений через Балтийское море в Германию. На одном из экономических форумов в Петербурге Миллер, кстати этнический немец, представлял Северный поток и показал расчет, что из-за спрямления маршрута экономия составит около 4 млрд.долл. в год. При этом Северный поток выходит из Балтийского моря в город Грайсфальд (бывшая ГДР), в котором большая безработица. Но Грайсфальд является с начала 1990-х годов также избирательным округом Меркель, которая, естественно, лоббировала этот маршрут и уходит со своего поста, когда строительство Северного потока почти завершено.
Наконец, шансы для продолжения поставок газа через Украину есть, но для этого нужно также сотрудничать с Италией и Австрией, куда идет наша ГТС, как это делает Россия.
Аналітики прогнозують ослаблення гривні у вересні. Курс буде коливатися, згідно з прогнозами, від 26,7 – 27,2 гривень/долар. Про це йдеться в матеріалі «РБК-Україна» .
Так, аналітик ICU Тарас Котович очікує, що в вересні гривня може трохи ослабнути і коливатися в межах коридору 27 – 27,5 гривень/долар, а пізньої осені поступово рухатися в бік 28 гривень/долар.
Курс в вересні буде перебувати в діапазоні 26,7 – 27,2 гривень/долар, очікує Ярослав Кабін з «Ідея Банку». У Concorde Capital прогнозують ще більше «вузький» коридор на найближчий місяць – 26,9 – 27 гривень/долар.
В «ОТП Банку» на початку вересня очікують ослаблення гривні, але не більше ніж до 27,2 гривень/долар, а пізніше – до середини місяця – повернення до рівня 27 гривень/долар.
«Ми чекаємо на девальваційний тренд, але без сильних коливань. Зростання чекаємо в перші дні вересня і в кінці вересня. Чекаємо коридор у вересні 26,85 – 27,25 гривень/долар. Впливає настрій – населення починає більше купувати валюту, ніж здавати, імпорт активізується після літнього сезону, високі ціни на газ», – прокоментував Антон Курінний з «ОТП Банку». https://glavcom.ua/economics/finances/f ... 79812.html