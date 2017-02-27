Додано: Чет 02 вер, 2021 01:25

Alex2007 написав: Но думается, решился бы тогда вопрос нашей ГТС, если Европа и РФ на 1000% видели бы в Украине надежного транзитера газа - то никто б тот северный поток и не строил из-за его ненадобности и неактуальности, не защищал его и, соответственно, мадам Меркель... Но думается, решился бы тогда вопрос нашей ГТС, если Европа и РФ на 1000% видели бы в Украине надежного транзитера газа - то никто б тот северный поток и не строил из-за его ненадобности и неактуальности, не защищал его и, соответственно, мадам Меркель...

, там несколько иной расклад, хотя в целом Ваши доводы правильные.Две основные причины для прокладки Северного потока:1): если раньше СССР управлял своими сателлитами в Восточной Европе и гарантировал Германии газ по ГТС через Украину, то после 1991 года Россия не может дать Германии полной гарантии на это.2): новые месторождения Газпрома смещаются на северо-запад России от Уренгоя, и, таким образом, спрямляется маршрут от этих месторождений через Балтийское море в Германию. На одном из экономических форумов в Петербурге Миллер, кстати этнический немец, представлял Северный поток и показал расчет, что из-за спрямления маршрута экономия составит около 4 млрд.долл. в год. При этом Северный поток выходит из Балтийского моря в город Грайсфальд (бывшая ГДР), в котором большая безработица. Но Грайсфальд является с начала 1990-х годов также избирательным округом Меркель, которая, естественно, лоббировала этот маршрут и уходит со своего поста, когда строительство Северного потока почти завершено.Наконец, шансы для продолжения поставок газа через Украину есть, но для этого нужно также сотрудничать с Италией и Австрией, куда идет наша ГТС, как это делает Россия.