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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8226822782288229
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 08:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ne-385982/
США анонсировали $3 млрд помощи Украине
Деньги будут предоставлены после подписания соглашения с украинским Минэкономики
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:08

  yama написав:https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ssha-anonsirovali-3-mlrd-pomoschi-ukraine-385982/
США анонсировали $3 млрд помощи Украине
Деньги будут предоставлены после подписания соглашения с украинским Минэкономики


Кредита то есть? Который надо будет отдавать с процентами. Эта такая "компенсация" за поток.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:18

  hxbbgaf написав:
  yama написав:https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ssha-anonsirovali-3-mlrd-pomoschi-ukraine-385982/
США анонсировали $3 млрд помощи Украине
Деньги будут предоставлены после подписания соглашения с украинским Минэкономики


Кредита то есть? Который надо будет отдавать с процентами. Эта такая "компенсация" за поток.

кредит под 0.5% это помощь :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:23

  Alex2007 написав:
  budivelnik написав:
  Alex2007 написав:Еще бОльшая зрада - это было в конце 2000х трястись над ГТС, как нашим головним скарбом - "не отдадим", а не спокойно договориться с Европой, РФ (да-да, РФ) и не создать взаимовыгодный всем трем сторонам консорциум.
Білоруси зробили те саме що ви кажете,при чому приблизно в той самий період часу...І що ? Як це допомогло Білорусії?


да, действительно, угадать действия рф непросто.
Но думается, решился бы тогда вопрос нашей ГТС, если Европа и РФ на 1000% видели бы в Украине надежного транзитера газа - то никто б тот северный поток и не строил из-за его ненадобности и неактуальности, не защищал его и, соответственно, мадам Меркель не стала бы агентом кремля. И транзит газа через Беларусь тоже не попал бы под вопрос.

Проблема в том, что у нас никто из руководителей не думает на 10-20 лет вперед, как это делают даже в газпроме с ихним вонючим газом :mrgreen: (которые потихонечку диверсифицировались по самое не могу в своих интересах).

А вот так постепенно и приплыли к тому, что даже наши ближайшие европейские друзья, в лице, например, Эстонии, не рекомендуют инвестировать в Украину деньги. Не спроста это всё. :?
северный поток развязывает руки для полномасштабного военного вторжения РФ в Украину . Европа не откажется от РФ газа даже если РФ пойдет полномасштабной войной на Украину. Вот в таком случае любые диверсии на наших трубопроводах или просто перекрытие кранов - рф и Европе не страшны.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:северный поток развязывает руки для полномасштабного военного вторжения РФ в Украину .
есть много других сдерживающих факторов (например FGM-148 Javelin), было бы желание их применять, военные вторжения на нелояльные территории затратны и бессмысленны, не нагоняйте панику, рф сп-2 столбит рынок.
  Investor_K написав:Кстати. Где можно купить хороший самогон?
спросите на киевской ветке (судя по всему, там многие в курсе).
vitaliian
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