Alex2007 написав:Еще бОльшая зрада - это было в конце 2000х трястись над ГТС, как нашим головним скарбом - "не отдадим", а не спокойно договориться с Европой, РФ (да-да, РФ) и не создать взаимовыгодный всем трем сторонам консорциум.
Білоруси зробили те саме що ви кажете,при чому приблизно в той самий період часу...І що ? Як це допомогло Білорусії?
да, действительно, угадать действия рф непросто. Но думается, решился бы тогда вопрос нашей ГТС, если Европа и РФ на 1000% видели бы в Украине надежного транзитера газа - то никто б тот северный поток и не строил из-за его ненадобности и неактуальности, не защищал его и, соответственно, мадам Меркель не стала бы агентом кремля. И транзит газа через Беларусь тоже не попал бы под вопрос.
Проблема в том, что у нас никто из руководителей не думает на 10-20 лет вперед, как это делают даже в газпроме с ихним вонючим газом (которые потихонечку диверсифицировались по самое не могу в своих интересах).
А вот так постепенно и приплыли к тому, что даже наши ближайшие европейские друзья, в лице, например, Эстонии, не рекомендуют инвестировать в Украину деньги. Не спроста это всё.
северный поток развязывает руки для полномасштабного военного вторжения РФ в Украину . Европа не откажется от РФ газа даже если РФ пойдет полномасштабной войной на Украину. Вот в таком случае любые диверсии на наших трубопроводах или просто перекрытие кранов - рф и Европе не страшны.
yama написав:северный поток развязывает руки для полномасштабного военного вторжения РФ в Украину .
есть много других сдерживающих факторов (например FGM-148 Javelin), было бы желание их применять, военные вторжения на нелояльные территории затратны и бессмысленны, не нагоняйте панику, рф сп-2 столбит рынок.
Investor_K написав:Кстати. Где можно купить хороший самогон?
спросите на киевской ветке (судя по всему, там многие в курсе).