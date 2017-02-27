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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 82278228822982308231>
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 08:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ne-385982/
США анонсировали $3 млрд помощи Украине
Деньги будут предоставлены после подписания соглашения с украинским Минэкономики
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:08

  yama написав:https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ssha-anonsirovali-3-mlrd-pomoschi-ukraine-385982/
США анонсировали $3 млрд помощи Украине
Деньги будут предоставлены после подписания соглашения с украинским Минэкономики


Кредита то есть? Который надо будет отдавать с процентами. Эта такая "компенсация" за поток.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:18

  hxbbgaf написав:
  yama написав:https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ssha-anonsirovali-3-mlrd-pomoschi-ukraine-385982/
США анонсировали $3 млрд помощи Украине
Деньги будут предоставлены после подписания соглашения с украинским Минэкономики


Кредита то есть? Который надо будет отдавать с процентами. Эта такая "компенсация" за поток.

кредит под 0.5% это помощь :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:23

  Alex2007 написав:
  budivelnik написав:
  Alex2007 написав:Еще бОльшая зрада - это было в конце 2000х трястись над ГТС, как нашим головним скарбом - "не отдадим", а не спокойно договориться с Европой, РФ (да-да, РФ) и не создать взаимовыгодный всем трем сторонам консорциум.
Білоруси зробили те саме що ви кажете,при чому приблизно в той самий період часу...І що ? Як це допомогло Білорусії?


да, действительно, угадать действия рф непросто.
Но думается, решился бы тогда вопрос нашей ГТС, если Европа и РФ на 1000% видели бы в Украине надежного транзитера газа - то никто б тот северный поток и не строил из-за его ненадобности и неактуальности, не защищал его и, соответственно, мадам Меркель не стала бы агентом кремля. И транзит газа через Беларусь тоже не попал бы под вопрос.

Проблема в том, что у нас никто из руководителей не думает на 10-20 лет вперед, как это делают даже в газпроме с ихним вонючим газом :mrgreen: (которые потихонечку диверсифицировались по самое не могу в своих интересах).

А вот так постепенно и приплыли к тому, что даже наши ближайшие европейские друзья, в лице, например, Эстонии, не рекомендуют инвестировать в Украину деньги. Не спроста это всё. :?
северный поток развязывает руки для полномасштабного военного вторжения РФ в Украину . Европа не откажется от РФ газа даже если РФ пойдет полномасштабной войной на Украину. Вот в таком случае любые диверсии на наших трубопроводах или просто перекрытие кранов - рф и Европе не страшны.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:северный поток развязывает руки для полномасштабного военного вторжения РФ в Украину .
есть много других сдерживающих факторов (например FGM-148 Javelin), было бы желание их применять, военные вторжения на нелояльные территории затратны и бессмысленны, не нагоняйте панику, рф сп-2 столбит рынок.
  Investor_K написав:Кстати. Где можно купить хороший самогон?
спросите на киевской ветке (судя по всему, там многие в курсе). По курсу, ожидания не оправдались. Импорт у нас традиционно больше экспорта, если экспорт рекордный значит спрос импортёров на валюту будет тоже рекордный.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:51

  Олежан написав:
  hxbbgaf написав:
Кредита то есть? Который надо будет отдавать с процентами. Эта такая "компенсация" за поток.

кредит под 0.5% это помощь :mrgreen:

По нынешним временам - да, практически безвозмездно. А учитывая инфляцию доллара - так даже прибыль :wink:
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:13

Похоже, что с утра настолько быстро рванули вверх, что Нацбанк вышел с продажей уже в 10-15. Только не понятно, с каким курсом, так как откатились резко.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

думаю сейчас вернемся ниже 27
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:18

  kluychkooleg написав:Похоже, что с утра настолько быстро рванули вверх, что Нацбанк вышел с продажей уже в 10-15. Только не понятно, с каким курсом, так как откатились резко.

Тут важливо зрозуміти чи НБУ вийшов із реальним продажем, чи знову "тільки обличчям поторгувати". Це багато про що скаже про теперішню ситуацію на МБ.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:20

  p_vovk74 написав:..
По нынешним временам - да, практически безвозмездно. А учитывая инфляцию доллара - так даже прибыль :wink:

честно говоря - да. По сути, это дешевое рефинансирование кредита МВФ без всяких условий. То что это выглядит, как взятка за СП-2, ну, хоть так. Могли вообще послать
sequence
 
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