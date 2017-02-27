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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8228822982308231>
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:25

  kluychkooleg написав:Похоже, что с утра настолько быстро рванули вверх, что Нацбанк вышел с продажей уже в 10-15. Только не понятно, с каким курсом, так как откатились резко.

Не было Нацбанка. Откатили, потому что нерезы наелись и сбавили скорость покупки.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:27

  Realist написав:
  kluychkooleg написав:Похоже, что с утра настолько быстро рванули вверх, что Нацбанк вышел с продажей уже в 10-15. Только не понятно, с каким курсом, так как откатились резко.

Тут важливо зрозуміти чи НБУ вийшов із реальним продажем, чи знову "тільки обличчям поторгувати". Це багато про що скаже про теперішню ситуацію на МБ.

Вчера 7 млн продал. Можно сказать, что больше лицом работал.
Сегодня даже не удосужился показаться. А зачем? Ажиотаж уже стих.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:северный поток развязывает руки для полномасштабного военного вторжения РФ в Украину . Европа не откажется от РФ газа даже если РФ пойдет полномасштабной войной на Украину. Вот в таком случае любые диверсии на наших трубопроводах или просто перекрытие кранов - рф и Европе не страшны.


Никакой полномасштабной войной РФ уже не пойдет в Украину. Что они потом будут делать, что дальше то? Хотели бы - уже давным-давно это сделали, особенно спокойно это могли делать в 2014-2015 году.
Меньше просто нужно слушать и обращать внимание на всяких паникеров-алярмистов типа илларионова и подобных, которые только тем и занимаются, что вечно нагоняют страх.

п.с. А вот определенные диверсии и пакости возможны. Но тут уже дело СБУ и спецорганов упреждать попытки подрывов труб и прочее, которые на самом деле когда хотят, то могут весьма успешно работать.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 02 вер, 2021 10:59, всього редагувалось 3 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:43

  Олежан написав:думаю сейчас вернемся ниже 27


И на чем основаны ваши думки?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:46

  Искатель написав:
  kluychkooleg написав:Похоже, что с утра настолько быстро рванули вверх, что Нацбанк вышел с продажей уже в 10-15. Только не понятно, с каким курсом, так как откатились резко.

Не было Нацбанка. Откатили, потому что нерезы наелись и сбавили скорость покупки.


Ясно, спасибо, значит традиционные утренние спекулянтские игры на МБ - резко вверх, потом так же резко вниз, авось кто-то и поймается.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:51

  budivelnik написав:2 Пшеницю Китай візьме у путіна тільки в тому випадку коли росіянам самим буде що їсти..а це не факт,останній час проблеми в них тільки збільшуються(особливо урожайність зернових вниз зашкалює)

  budivelnik написав:Якщо Ви прогнозуєте торгівельно-фінансову війну з Китаєм, то участь у ній приймуть усі, а тому або позиція США буде узгоджена з партнерами ..і тоді ймовірність програшу Китаю проти коаліції США-Європа-Японія - буде 99%

1. РФ входить в ТОП-3 експортерів пшениці за останні роки. Тому їй зерна вистачить, і ніякого голоду там не буде. Більше того, експорт зерна з РФ як був, так і буде.
https://regnum.ru/news/economy/3349218.html
Потрібно тверезо дивитися на речі, і не займатися шапкозакиданням, що там все пропало.
Та й сам Китай дуже багато пшениці вирощує.
2. З приводу каоліціЇ, то потрібно розуміти що в бізнесі друзів немає.
І ПП-2 це наочно довів. У американців зараз єдині друзі, це англійці, у яких з брекзітом виникли свої проблеми.
Цілісного ЄС і НАТО вже давно немає. Навіть Туреччина, член НАТО, вже купує російські засоби ППО. Макрон називає путіна дорогим Володимиром,
Німеччина, через продажного Шредера, проштовхнула ПП-2. Італія, з колишнім Безлусконі, теж недалеко від них пішла. Австрія, Чехія, Угорщина, такі ж самі....
За НАТО ніхто платити не хоче, поки Трамп не поставив їм ультиматум.
Яка там каоліція. Ганьба одна .... Колгосп ...
І Китай, з РФ, цим хочуть скористатися, бо єдності у євробюрократів вже давно нема, і за гроші вони продадуть кого завгодно...

Де їхні дії по Будапештському Мемора́ндуму про гара́нтії безпе́ки, у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї?
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:58

  kluychkooleg написав:
  Олежан написав:думаю сейчас вернемся ниже 27


И на чем основаны ваши думки?

на понимании рынка
МБ 27.01 :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бачу(не питайте як :) ) відкат від 27,30(35) - але не бачу, чи то буде цього місяця, чи наступного..... чи наступного, за наступним))

Тобто, маємо ще підрости до цих рівнів, але коли саме - оце ще я не бачу :roll:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 02 вер, 2021 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:01

  Олежан написав:
  kluychkooleg написав:
  Олежан написав:думаю сейчас вернемся ниже 27


И на чем основаны ваши думки?

на понимании рынка
МБ 27.01 :roll:

Бачу 27.05/ 27.07
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:05

  reef написав:
  RTC12 написав:Питання вже стоїть принципово і набагато ширше.
А чи захочуть США, у добровільному порядку, відмовитися від верховенства долара, як основної резервної валюти світу і визнати свою повну бездарність?
Особливо на тлі катастрофічного ганьби у Афгані ...

В чём собственно заключается бездарность? В технологическом плане США и Китай - это небо и земля: США может разработать и произвести всё, что угодно. Не они ли придумали компьютеры, айфоны, МАС, Windows - это то, чем мы пользуемся непосредственно. Весь мир летает на Боингах. Американское оружие на высоте. Сейчас МАСК совершает прорыв в космос. А какое сейчас есть великое изобретение Китая, которым бы пользовался весь мир?
Вы упомянули, что США покупало нефть, так это потому, что они не хотели транжирить свои запасы.

Глубочайшая ошибка США в том, что они выпустили китайцев за пределы ихней большой китайской стены, и открыли им ворота в ВТО.
Благодаря воровству технологий и дешевой раб.силе, китайцы отняли миллионы рабочих мест не только у американцев но и у прочих европейцев.
И теперь, дабы поддержать свои штаны, эти любители Китая вынуждены включать печатные станки, и заливать деньгами весь мир, разгоняя инфляцию...
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