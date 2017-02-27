Додано: Чет 02 вер, 2021 10:43

yama написав: северный поток развязывает руки для полномасштабного военного вторжения РФ в Украину . Европа не откажется от РФ газа даже если РФ пойдет полномасштабной войной на Украину. Вот в таком случае любые диверсии на наших трубопроводах или просто перекрытие кранов - рф и Европе не страшны. северный поток развязывает руки для полномасштабного военного вторжения РФ в Украину . Европа не откажется от РФ газа даже если РФ пойдет полномасштабной войной на Украину. Вот в таком случае любые диверсии на наших трубопроводах или просто перекрытие кранов - рф и Европе не страшны.

Никакой полномасштабной войной РФ уже не пойдет в Украину. Что они потом будут делать, что дальше то? Хотели бы - уже давным-давно это сделали, особенно спокойно это могли делать в 2014-2015 году.Меньше просто нужно слушать и обращать внимание на всяких паникеров-алярмистов типа илларионова и подобных, которые только тем и занимаются, что вечно нагоняют страх.п.с. А вот определенные диверсии и пакости возможны. Но тут уже дело СБУ и спецорганов упреждать попытки подрывов труб и прочее, которые на самом деле когда хотят, то могут весьма успешно работать.