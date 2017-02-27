yama написав:северный поток развязывает руки для полномасштабного военного вторжения РФ в Украину . Европа не откажется от РФ газа даже если РФ пойдет полномасштабной войной на Украину. Вот в таком случае любые диверсии на наших трубопроводах или просто перекрытие кранов - рф и Европе не страшны.
Никакой полномасштабной войной РФ уже не пойдет в Украину. Что они потом будут делать, что дальше то? Хотели бы - уже давным-давно это сделали, особенно спокойно это могли делать в 2014-2015 году. Меньше просто нужно слушать и обращать внимание на всяких паникеров-алярмистов типа илларионова и подобных, которые только тем и занимаются, что вечно нагоняют страх.
п.с. А вот определенные диверсии и пакости возможны. Но тут уже дело СБУ и спецорганов упреждать попытки подрывов труб и прочее, которые на самом деле когда хотят, то могут весьма успешно работать.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 02 вер, 2021 10:59, всього редагувалось 3 разів.
budivelnik написав:2 Пшеницю Китай візьме у путіна тільки в тому випадку коли росіянам самим буде що їсти..а це не факт,останній час проблеми в них тільки збільшуються(особливо урожайність зернових вниз зашкалює)
budivelnik написав:Якщо Ви прогнозуєте торгівельно-фінансову війну з Китаєм, то участь у ній приймуть усі, а тому або позиція США буде узгоджена з партнерами ..і тоді ймовірність програшу Китаю проти коаліції США-Європа-Японія - буде 99%
1. РФ входить в ТОП-3 експортерів пшениці за останні роки. Тому їй зерна вистачить, і ніякого голоду там не буде. Більше того, експорт зерна з РФ як був, так і буде. https://regnum.ru/news/economy/3349218.html Потрібно тверезо дивитися на речі, і не займатися шапкозакиданням, що там все пропало. Та й сам Китай дуже багато пшениці вирощує. 2. З приводу каоліціЇ, то потрібно розуміти що в бізнесі друзів немає. І ПП-2 це наочно довів. У американців зараз єдині друзі, це англійці, у яких з брекзітом виникли свої проблеми. Цілісного ЄС і НАТО вже давно немає. Навіть Туреччина, член НАТО, вже купує російські засоби ППО. Макрон називає путіна дорогим Володимиром, Німеччина, через продажного Шредера, проштовхнула ПП-2. Італія, з колишнім Безлусконі, теж недалеко від них пішла. Австрія, Чехія, Угорщина, такі ж самі.... За НАТО ніхто платити не хоче, поки Трамп не поставив їм ультиматум. Яка там каоліція. Ганьба одна .... Колгосп ... І Китай, з РФ, цим хочуть скористатися, бо єдності у євробюрократів вже давно нема, і за гроші вони продадуть кого завгодно...
Де їхні дії по Будапештському Мемора́ндуму про гара́нтії безпе́ки, у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї?
RTC12 написав:Питання вже стоїть принципово і набагато ширше. А чи захочуть США, у добровільному порядку, відмовитися від верховенства долара, як основної резервної валюти світу і визнати свою повну бездарність? Особливо на тлі катастрофічного ганьби у Афгані ...
В чём собственно заключается бездарность? В технологическом плане США и Китай - это небо и земля: США может разработать и произвести всё, что угодно. Не они ли придумали компьютеры, айфоны, МАС, Windows - это то, чем мы пользуемся непосредственно. Весь мир летает на Боингах. Американское оружие на высоте. Сейчас МАСК совершает прорыв в космос. А какое сейчас есть великое изобретение Китая, которым бы пользовался весь мир? Вы упомянули, что США покупало нефть, так это потому, что они не хотели транжирить свои запасы.
Глубочайшая ошибка США в том, что они выпустили китайцев за пределы ихней большой китайской стены, и открыли им ворота в ВТО. Благодаря воровству технологий и дешевой раб.силе, китайцы отняли миллионы рабочих мест не только у американцев но и у прочих европейцев. И теперь, дабы поддержать свои штаны, эти любители Китая вынуждены включать печатные станки, и заливать деньгами весь мир, разгоняя инфляцию...