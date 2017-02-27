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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 вер, 2021 11:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26.995 что и следовало доказать
Додано: Чет 02 вер, 2021 11:22
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
02.09.2021................27,0457
Доллар прибавил 4 копейки.
МКГ*............7.1411............7.1157...........-0.36%
Падение ускорилось, но это отголоски нашей вчерашней динамики и падения доллара в мире.
Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия. С места в карьер набрали обороты и выросли на 2 копейки. После этого сразу развернулись и упали на 3 копейки. После короткой паузы продолжили снижение и до 12 успели опуститься на 2.5 копейки.
Начавшееся вчера днем падение доллара в мире завершилось вечером на уровне чуть ниже позавчерашнего минимума. После этого доллар попытался немного восстановиться, но с утра снова пошел вниз.
Справочный курс встретили котировками 27.0050 - 27.0250, что на 3.5 копейки ниже открытия.
Сегодня сессия, хоть и не отличается серьезной динамикой, выглядит весьма живенько. Не исключено, что уже начинает сказываться подготовка к выходному понедельнику в США. У них День Труда, и по этому поводу они не работают
НБУ вчера продал 7 млн.
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Остальные факторы до миллиарда.
Во вторник объем МБ уменьшился с 725 до 559.9 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также сократились, превышение предложения над спросом уменьшилось, но осталось очень внушительным. Похоже, поступления от экспорта пошли на рынок. Рост происходил на собственных операциях банков.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Чет 02 вер, 2021 11:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Більше чи менше виражена сезонність у вартості ВКВ на валютному ринку України останніх років є абсолютно обґрунтованою певним переліком фундаментальних чинників, які вже не раз детально проговорені.
Цей рік не буде винятком. Значний ріст експорту через рекордний врожай і сприятливі ціни на сг та металургійну продукцію на зовнішніх ринках компенсується виходом нерезидентів з ОВДП, ростом цін на енергоносії та значним відтоком валюти з країни через масовий виїзд на відпочинок за кордон в липні-серпні і, швидше всього, вересні та рекордними купівлями нових авто кожного місяця.
Гроші за експорт повертаються в країну з певним часовим плечем (відтермінуванням). Кілька років тому відтермінування в середньому складало 30-45 днів. Зараз, підозрюю, цей термін міг легко подвоїтися. Гострої необхідності в грошах експортери не мають, а законні рамки розширилися до року. Тому, можливо, експортна виручка менше пікових очікувань і більш рівномірно розподілиться в значно тривалішому часовому відрізку, а вивід валюти з описаних вище та раніше причин та у зв’язку з активізацією бізнесу, необхідністю платити за пальне на збір врожаю (витрати якого ростуть пропорційно росту тонажу), близького старту опалювального сезону і тд іде уже.
Отже, так чи інакше, але сезон росту ціни ВКВ розпочався і підстави для цього є. Початок місяця ситуативно майже завжди характеризується ростом курсу. В понеділок продавав Автодор і він точно не продав всіх 360 млн уо, можливо щось продає сьогодні, щось буде продавати пізніше, за кілька днів.
Але глобально зараз варто зрозуміти-спрогнозувати на скільки курс виросте в період сезонного росту. Як на ціну ВКВ вплинуть домовленості і додаткові надходження значних позик під мінімальні проценти після зустрічі у Вашингтоні, скільки ще змушена буде підкинути грошенят Німеччина (ЄС).
Я не раз раніше писав, що літом бачу 26,8 чи 26,5 в кращому випадку. Зараз ще не зовсім зрозумілі результати домовленостей у Вашингтоні, але є не сміливе відчуття, що вище 28 можемо не побачити (в разі, якщо не буде гострої газової війни між заклятими союзниками москвою і Берліном). З іншої сторони, аномально холодна зима в Південній Америці, і не тільки, закінчується. Потреба в газі там падає, США і решта Катари з Кувейтами можуть легко пере направити газовози з скрапленим тепер в Європу. Ну і не виключено, що зима буде теплою…
Додано: Чет 02 вер, 2021 11:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 02 вер, 2021 11:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26.985 резво укрепляемся
Додано: Чет 02 вер, 2021 11:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Експорт за серпень 6.28, iмпорт 6.23. Це ще не плюсовий торгбаланс?
Чи зараз вiзьмуть добуток за 5 рокiв, щоб намалювати зраду? а потiм обвалюги жалiються що не зростаэ кокос(с). Тобто курс.
Ну думаю вже наковталися всi зеленi по самi гарбузи, спокiйно можно пiрнати до боковичка)))
Додано: Чет 02 вер, 2021 11:58
У вас есть предположение коридора на сентябрь?
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:09
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:16
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:17
Интересно было бы услышать как поступили те, кто жестко ждал именно 26,50 для старта откупа. Не злорадства ради, а как опыт по тактике.
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