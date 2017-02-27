Додано: Чет 02 вер, 2021 11:26

Більше чи менше виражена сезонність у вартості ВКВ на валютному ринку України останніх років є абсолютно обґрунтованою певним переліком фундаментальних чинників, які вже не раз детально проговорені.

Цей рік не буде винятком. Значний ріст експорту через рекордний врожай і сприятливі ціни на сг та металургійну продукцію на зовнішніх ринках компенсується виходом нерезидентів з ОВДП, ростом цін на енергоносії та значним відтоком валюти з країни через масовий виїзд на відпочинок за кордон в липні-серпні і, швидше всього, вересні та рекордними купівлями нових авто кожного місяця.

Гроші за експорт повертаються в країну з певним часовим плечем (відтермінуванням). Кілька років тому відтермінування в середньому складало 30-45 днів. Зараз, підозрюю, цей термін міг легко подвоїтися. Гострої необхідності в грошах експортери не мають, а законні рамки розширилися до року. Тому, можливо, експортна виручка менше пікових очікувань і більш рівномірно розподілиться в значно тривалішому часовому відрізку, а вивід валюти з описаних вище та раніше причин та у зв’язку з активізацією бізнесу, необхідністю платити за пальне на збір врожаю (витрати якого ростуть пропорційно росту тонажу), близького старту опалювального сезону і тд іде уже.

Отже, так чи інакше, але сезон росту ціни ВКВ розпочався і підстави для цього є. Початок місяця ситуативно майже завжди характеризується ростом курсу. В понеділок продавав Автодор і він точно не продав всіх 360 млн уо, можливо щось продає сьогодні, щось буде продавати пізніше, за кілька днів.

Але глобально зараз варто зрозуміти-спрогнозувати на скільки курс виросте в період сезонного росту. Як на ціну ВКВ вплинуть домовленості і додаткові надходження значних позик під мінімальні проценти після зустрічі у Вашингтоні, скільки ще змушена буде підкинути грошенят Німеччина (ЄС).

Я не раз раніше писав, що літом бачу 26,8 чи 26,5 в кращому випадку. Зараз ще не зовсім зрозумілі результати домовленостей у Вашингтоні, але є не сміливе відчуття, що вище 28 можемо не побачити (в разі, якщо не буде гострої газової війни між заклятими союзниками москвою і Берліном). З іншої сторони, аномально холодна зима в Південній Америці, і не тільки, закінчується. Потреба в газі там падає, США і решта Катари з Кувейтами можуть легко пере направити газовози з скрапленим тепер в Європу. Ну і не виключено, що зима буде теплою…