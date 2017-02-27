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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:22
kluychkooleg написав: orest написав:
В понеділок продавав Автодор і він точно не продав всіх 360 млн уо, можливо щось продає сьогодні, щось буде продавати пізніше, за кілька днів.
Я, наверно, что-то пропустил. Откуда у Автодора доллары, порчему именно сейчас и зачем он их рпаспродает? Это разовое или циклично-сезонное?
загуглите кредит Автодор
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