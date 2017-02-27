kluychkooleg написав:Нормально откупились, лучше многих. Но как поняли, что ждать 26.50 уже не стоит? По срокам? Ведь теоретически можем и вернуться.
да никак, сентябрь надо было определяться откупаться или сидеть в грише под 8-10% и ждать у моря погоды. Кроме того я уже писал что там где рекордный экспорт, там же и рекордный импорт. Экспортер своё заработал и выручку может придержать, продавая по чуть чуть чтобы не обвалить распродажей курс. А импортер придержать закупку не может, ему валюта нужна для бизнеса. Вдобавок минфин не настроен поднимать ставки по овгз, ну и другие факторы (включая инфляцию) говорят что осень лучше пересидеть в валюте. 26,5 допускаю но мой дед лайн сентябрь. Укрепляж в сентябре - крайне редкое явление. Максимум что я теряю % по текущим счетам. В то что курс уйдёт под 27 надолго, не верю.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 02 вер, 2021 13:36, всього редагувалось 1 раз.
somilitark написав:Експорт за серпень 6.28, iмпорт 6.23. Це ще не плюсовий торгбаланс? Чи зараз вiзьмуть добуток за 5 рокiв, щоб намалювати зраду? а потiм обвалюги жалiються що не зростаэ кокос(с). Тобто курс. Ну думаю вже наковталися всi зеленi по самi гарбузи, спокiйно можно пiрнати до боковичка)))
У вас есть предположение коридора на сентябрь?
27.3-27.50 це той максимум, який ми можемо побачити взимку. На вересень повинно бути меньше 27, але олені ганяють з випуклими очима, в них щє є гривня, тому можемо і на 27.2 застрибнути, але ви бачите що пропозиції вдосталь, врожай і купа грошей від сталеварів не пусті балачки, НБУ як Кашпіровськиі збиває курс, просто поводив очима по міжбанку і всі розуміють, що треба зливатись поки прийнятна ціна. Ще раз повторююсь, що НБУ постійно щось вигадує щоб олені бігли і купували вкв, ось нещодавно підтягнули "курс бюджета", хоча його ніхто не вказує і толком не прогнозує, бо побачили що медведі домінують, ось і вирішили поганяти фауну)))