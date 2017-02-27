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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8225822682278228

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 8
Менше 26,00
0
0
26,00-26,50
0
0
26,50-27,00
25%
2
27,00-27,50
50%
4
27,50-28,00
13%
1
28,00-28,50
13%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
0
0
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:22

  kluychkooleg написав:
  orest написав: В понеділок продавав Автодор і він точно не продав всіх 360 млн уо, можливо щось продає сьогодні, щось буде продавати пізніше, за кілька днів.


Я, наверно, что-то пропустил. Откуда у Автодора доллары, порчему именно сейчас и зачем он их рпаспродает? Это разовое или циклично-сезонное?

загуглите кредит Автодор
  kluychkooleg написав:Интересно было бы услышать как поступили те, кто жестко ждал именно 26,50 для старта откупа. Не злорадства ради, а как опыт по тактик
откупился по 26,84 и 27,05

давно я такого непоследовательного межбанка не видел чтобы раз в 3 дня менялся тренд.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:51

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:
  orest написав: В понеділок продавав Автодор і він точно не продав всіх 360 млн уо, можливо щось продає сьогодні, щось буде продавати пізніше, за кілька днів.


Я, наверно, что-то пропустил. Откуда у Автодора доллары, порчему именно сейчас и зачем он их рпаспродает? Это разовое или циклично-сезонное?

загуглите кредит Автодор
  kluychkooleg написав:Интересно было бы услышать как поступили те, кто жестко ждал именно 26,50 для старта откупа. Не злорадства ради, а как опыт по тактик
откупился по 26,84 и 27,05

давно я такого непоследовательного межбанка не видел чтобы раз в 3 дня менялся тренд.


Нормально откупились, лучше многих. Но как поняли, что ждать 26.50 уже не стоит? По срокам? Или стоп для себя поставили? Ведь теоретически можем и вернуться.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Нормально откупились, лучше многих. Но как поняли, что ждать 26.50 уже не стоит? По срокам? Ведь теоретически можем и вернуться.
да никак, сентябрь надо было определяться откупаться или сидеть в грише под 8-10% и ждать у моря погоды. Кроме того я уже писал что там где рекордный экспорт, там же и рекордный импорт. Экспортер своё заработал и выручку может придержать, продавая по чуть чуть чтобы не обвалить распродажей курс. А импортер придержать закупку не может, ему валюта нужна для бизнеса. Вдобавок минфин не настроен поднимать ставки по овгз, ну и другие факторы (включая инфляцию) говорят что осень лучше пересидеть в валюте. 26,5 допускаю но мой дед лайн сентябрь. Укрепляж в сентябре - крайне редкое явление. Максимум что я теряю % по текущим счетам. В то что курс уйдёт под 27 надолго, не верю.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 02 вер, 2021 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:35

  yulia956688 написав:
  somilitark написав:Експорт за серпень 6.28, iмпорт 6.23. Це ще не плюсовий торгбаланс?
Чи зараз вiзьмуть добуток за 5 рокiв, щоб намалювати зраду? а потiм обвалюги жалiються що не зростаэ кокос(с). Тобто курс.
Ну думаю вже наковталися всi зеленi по самi гарбузи, спокiйно можно пiрнати до боковичка)))

У вас есть предположение коридора на сентябрь?

27.3-27.50 це той максимум, який ми можемо побачити взимку.
На вересень повинно бути меньше 27, але олені ганяють з випуклими очима, в них щє є гривня, тому можемо і на 27.2 застрибнути, але ви бачите що пропозиції вдосталь, врожай і купа грошей від сталеварів не пусті балачки, НБУ як Кашпіровськиі збиває курс, просто поводив очима по міжбанку і всі розуміють, що треба зливатись поки прийнятна ціна.
Ще раз повторююсь, що НБУ постійно щось вигадує щоб олені бігли і купували вкв, ось нещодавно підтягнули "курс бюджета", хоча його ніхто не вказує і толком не прогнозує, бо побачили що медведі домінують, ось і вирішили поганяти фауну)))
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:38

  kluychkooleg написав:Интересно было бы услышать как поступили те, кто жестко ждал именно 26,50 для старта откупа. Не злорадства ради, а как опыт по тактике.

Да ніхто так жорстко не чекав.
Для мене все що нижче 27.30 це дешево, але я вже давненько нічого принципово не купую, бо думаю влітку 22-го курс точно вище не буде ніж зараз(((
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Гривню сегодня поздравили с 25-летием ? А то сидят, барыжат налево-направо, и про все забыли :D
https://www.bbc.com/ukrainian/features-58354909
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:57

  kluychkooleg написав:Интересно было бы услышать как поступили те, кто жестко ждал именно 26,50 для старта откупа. Не злорадства ради, а как опыт по тактике.
Не верю, что будет 26,5 в этом году, да и вообще, думаю, уже никогда. 27-27,5. Где-то так на сентябрь.
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