kluychkooleg написав:Нормально откупились, лучше многих. Но как поняли, что ждать 26.50 уже не стоит? По срокам? Ведь теоретически можем и вернуться.
да никак, сентябрь надо было определяться откупаться или сидеть в грише под 8-10% и ждать у моря погоды. Кроме того я уже писал что там где рекордный экспорт, там же и рекордный импорт. Экспортер своё заработал и выручку может придержать, продавая по чуть чуть чтобы не обвалить распродажей курс. А импортер придержать закупку не может, ему валюта нужна для бизнеса. Вдобавок минфин не настроен поднимать ставки по овгз, ну и другие факторы (включая инфляцию) говорят что осень лучше пересидеть в валюте. 26,5 допускаю но мой дед лайн сентябрь. Укрепляж в сентябре - крайне редкое явление. Максимум что я теряю % по текущим счетам. В то что курс уйдёт под 27 надолго, не верю.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 02 вер, 2021 13:36, всього редагувалось 1 раз.
somilitark написав:Експорт за серпень 6.28, iмпорт 6.23. Це ще не плюсовий торгбаланс? Чи зараз вiзьмуть добуток за 5 рокiв, щоб намалювати зраду? а потiм обвалюги жалiються що не зростаэ кокос(с). Тобто курс. Ну думаю вже наковталися всi зеленi по самi гарбузи, спокiйно можно пiрнати до боковичка)))
У вас есть предположение коридора на сентябрь?
27.3-27.50 це той максимум, який ми можемо побачити взимку. На вересень повинно бути меньше 27, але олені ганяють з випуклими очима, в них щє є гривня, тому можемо і на 27.2 застрибнути, але ви бачите що пропозиції вдосталь, врожай і купа грошей від сталеварів не пусті балачки, НБУ як Кашпіровськиі збиває курс, просто поводив очима по міжбанку і всі розуміють, що треба зливатись поки прийнятна ціна. Ще раз повторююсь, що НБУ постійно щось вигадує щоб олені бігли і купували вкв, ось нещодавно підтягнули "курс бюджета", хоча його ніхто не вказує і толком не прогнозує, бо побачили що медведі домінують, ось і вирішили поганяти фауну)))
Національний банк України за сприяння Президента України Володимира Зеленського разом з учасниками фінансового ринку організували виставку "Музей гривні просто неба". Ця виставка відбувається в межах відзначення 30-річчя Незалежності України та присвячена 25-тій річниці проведення грошової реформи, що ознаменувала введення в обіг національної грошової одиниці – гривні. Виставка розміщена в Києві на Контрактовій площі і триватиме з 02 до 30 вересня 2021 року. Вхід вільний та безкоштовний.
zРадио написав:Denik, обратите особое внимание на это вы, поскольку уделяете много внимания факторам роста экспортного потенциала, забывая о факторах роста импорта.
Между тем, уже и рекордные цены на ЖРС и сталь, о которых мы слышил с весны, и рекордный урожай зерновых, о котором мы слышил с июня, должны были вывести баланс в плюс. Но нет. Он все еще в отрицательной зоне, и за август, на который у следящих за вашим дайджестом были особые надежды, уменьшился "аж" на 50 млн с -1,53 млрд до -1,48 млрд долларов...
somilitark написав:Експорт за серпень 6.28, iмпорт 6.23. Це ще не плюсовий торгбаланс? Чи зараз вiзьмуть добуток за 5 рокiв, щоб намалювати зраду? а потiм обвалюги жалiються що не зростаэ кокос(с). Тобто курс. Ну думаю вже наковталися всi зеленi по самi гарбузи, спокiйно можно пiрнати до боковичка)))
В вересні ще торгівля соняшником розпочнеться. Його щойно почали збирати.... https://www.youtube.com/watch?v=XbjqGF9 ... 0%B8%D0%BD Причому на Півдні рапортують про цифри 25-28 ц/га. В Центрі і на заході явно буде більше. Якщо в середньому буде 2,8 т.га х 7 млн.га х 550 дол.т = 11 млрд. доларів Ще хтось хоче ягель їсти???
Прилетіла свіжа статистика по металургії. Добова виплавка чавуну в серпні трохи більша за 60 тис.т., що меша за рекорди червня та линня (біля 62 тис.т. ) але все одно більша за середньорічний показник. Про ціни щось треба додати?
Именинницу с Днем рождения! Между тем, в юбилей не помешает вспомнить краткую историю валютной пары UAH:USD за этот длинный период:
1) начиналось все с 1,76, на сегодня - 27;
2) среднегодовая динамика удорожания (CAGR) доллара за 25 лет - 11,5%;
3) темпы CAGR доллара примерно одинаковые на любом интервале длиннее 5 лет: а) за первые 5 лет с 1996-го по 2001-й - 25%; б) за последние 5 лет с 2016-го по 2021-й - 1,9%; в) за 10 лет с 1996-го по 2006-й - 11,1%; г) за 15 лет с 1996-го по 2011-й - 10,7%; д) за 20 лет с 1996-го по 2016-й - 14,1%.
Кто уверен, что это все в прошлом - ваше право, ваша ответственность. Я же считаю, что долгосрочная динамика остается неизменной, пока не устранена главная ее предпосылка - значительная премия в стоимости гривневого капитала во времени, составляющая в зависимости от рыночной конъюнктуры 7-11% годовых, и формирующая такую же разницу в скорости инфляции двух валют