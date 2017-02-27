Додано: Чет 02 вер, 2021 13:08

kluychkooleg написав: Нормально откупились, лучше многих. Но как поняли, что ждать 26.50 уже не стоит? По срокам? Ведь теоретически можем и вернуться. Нормально откупились, лучше многих. Но как поняли, что ждать 26.50 уже не стоит? По срокам? Ведь теоретически можем и вернуться.

да никак, сентябрь надо было определяться откупаться или сидеть в грише под 8-10% и ждать у моря погоды. Кроме того я уже писал что там где рекордный экспорт, там же и рекордный импорт. Экспортер своё заработал и выручку может придержать, продавая по чуть чуть чтобы не обвалить распродажей курс. А импортер придержать закупку не может, ему валюта нужна для бизнеса. Вдобавок минфин не настроен поднимать ставки по овгз, ну и другие факторы (включая инфляцию) говорят что осень лучше пересидеть в валюте. 26,5 допускаю но мой дед лайн сентябрь. Укрепляж в сентябре - крайне редкое явление. Максимум что я теряю % по текущим счетам. В то что курс уйдёт под 27 надолго, не верю.