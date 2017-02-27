RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8226822782288229>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.7 5 18
Менше 26,00
11%
2
26,00-26,50
0
0
26,50-27,00
22%
4
27,00-27,50
44%
8
27,50-28,00
17%
3
28,00-28,50
6%
1
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
0
0
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:22

  kluychkooleg написав:
  orest написав: В понеділок продавав Автодор і він точно не продав всіх 360 млн уо, можливо щось продає сьогодні, щось буде продавати пізніше, за кілька днів.


Я, наверно, что-то пропустил. Откуда у Автодора доллары, порчему именно сейчас и зачем он их рпаспродает? Это разовое или циклично-сезонное?

загуглите кредит Автодор
  kluychkooleg написав:Интересно было бы услышать как поступили те, кто жестко ждал именно 26,50 для старта откупа. Не злорадства ради, а как опыт по тактик
откупился по 26,84 и 27,05

давно я такого непоследовательного межбанка не видел чтобы раз в 3 дня менялся тренд.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8430
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1527 раз.
Подякували: 2202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:51

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:
  orest написав: В понеділок продавав Автодор і він точно не продав всіх 360 млн уо, можливо щось продає сьогодні, щось буде продавати пізніше, за кілька днів.


Я, наверно, что-то пропустил. Откуда у Автодора доллары, порчему именно сейчас и зачем он их рпаспродает? Это разовое или циклично-сезонное?

загуглите кредит Автодор
  kluychkooleg написав:Интересно было бы услышать как поступили те, кто жестко ждал именно 26,50 для старта откупа. Не злорадства ради, а как опыт по тактик
откупился по 26,84 и 27,05

давно я такого непоследовательного межбанка не видел чтобы раз в 3 дня менялся тренд.


Нормально откупились, лучше многих. Но как поняли, что ждать 26.50 уже не стоит? По срокам? Или стоп для себя поставили? Ведь теоретически можем и вернуться.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1310
З нами з: 30.12.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Нормально откупились, лучше многих. Но как поняли, что ждать 26.50 уже не стоит? По срокам? Ведь теоретически можем и вернуться.
да никак, сентябрь надо было определяться откупаться или сидеть в грише под 8-10% и ждать у моря погоды. Кроме того я уже писал что там где рекордный экспорт, там же и рекордный импорт. Экспортер своё заработал и выручку может придержать, продавая по чуть чуть чтобы не обвалить распродажей курс. А импортер придержать закупку не может, ему валюта нужна для бизнеса. Вдобавок минфин не настроен поднимать ставки по овгз, ну и другие факторы (включая инфляцию) говорят что осень лучше пересидеть в валюте. 26,5 допускаю но мой дед лайн сентябрь. Укрепляж в сентябре - крайне редкое явление. Максимум что я теряю % по текущим счетам. В то что курс уйдёт под 27 надолго, не верю.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 02 вер, 2021 13:36, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8430
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1527 раз.
Подякували: 2202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:35

  yulia956688 написав:
  somilitark написав:Експорт за серпень 6.28, iмпорт 6.23. Це ще не плюсовий торгбаланс?
Чи зараз вiзьмуть добуток за 5 рокiв, щоб намалювати зраду? а потiм обвалюги жалiються що не зростаэ кокос(с). Тобто курс.
Ну думаю вже наковталися всi зеленi по самi гарбузи, спокiйно можно пiрнати до боковичка)))

У вас есть предположение коридора на сентябрь?

27.3-27.50 це той максимум, який ми можемо побачити взимку.
На вересень повинно бути меньше 27, але олені ганяють з випуклими очима, в них щє є гривня, тому можемо і на 27.2 застрибнути, але ви бачите що пропозиції вдосталь, врожай і купа грошей від сталеварів не пусті балачки, НБУ як Кашпіровськиі збиває курс, просто поводив очима по міжбанку і всі розуміють, що треба зливатись поки прийнятна ціна.
Ще раз повторююсь, що НБУ постійно щось вигадує щоб олені бігли і купували вкв, ось нещодавно підтягнули "курс бюджета", хоча його ніхто не вказує і толком не прогнозує, бо побачили що медведі домінують, ось і вирішили поганяти фауну)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11911
З нами з: 30.12.09
Подякував: 411 раз.
Подякували: 3093 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:38

  kluychkooleg написав:Интересно было бы услышать как поступили те, кто жестко ждал именно 26,50 для старта откупа. Не злорадства ради, а как опыт по тактике.

Да ніхто так жорстко не чекав.
Для мене все що нижче 27.30 це дешево, але я вже давненько нічого принципово не купую, бо думаю влітку 22-го курс точно вище не буде ніж зараз(((
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11911
З нами з: 30.12.09
Подякував: 411 раз.
Подякували: 3093 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Гривню сегодня поздравили с 25-летием ? А то сидят, барыжат налево-направо, и про все забыли :D
https://www.bbc.com/ukrainian/features-58354909
--------------


Національний банк України за сприяння Президента України Володимира Зеленського разом з учасниками фінансового ринку організували виставку "Музей гривні просто неба". Ця виставка відбувається в межах відзначення 30-річчя Незалежності України та присвячена 25-тій річниці проведення грошової реформи, що ознаменувала введення в обіг національної грошової одиниці – гривні. Виставка розміщена в Києві на Контрактовій площі і триватиме з 02 до 30 вересня 2021 року. Вхід вільний та безкоштовний.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/muzey-g ... a-vistavka
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 02 вер, 2021 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3154
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1557 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:57

  kluychkooleg написав:Интересно было бы услышать как поступили те, кто жестко ждал именно 26,50 для старта откупа. Не злорадства ради, а как опыт по тактике.
Не верю, что будет 26,5 в этом году, да и вообще, думаю, уже никогда. 27-27,5. Где-то так на сентябрь.
fin
 
Повідомлень: 621
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 14:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Denik, обратите особое внимание на это вы, поскольку уделяете много внимания факторам роста экспортного потенциала, забывая о факторах роста импорта.

Между тем, уже и рекордные цены на ЖРС и сталь, о которых мы слышил с весны, и рекордный урожай зерновых, о котором мы слышил с июня, должны были вывести баланс в плюс. Но нет. Он все еще в отрицательной зоне, и за август, на который у следящих за вашим дайджестом были особые надежды, уменьшился "аж" на 50 млн с -1,53 млрд до -1,48 млрд долларов...

  somilitark написав:Експорт за серпень 6.28, iмпорт 6.23. Це ще не плюсовий торгбаланс?
Чи зараз вiзьмуть добуток за 5 рокiв, щоб намалювати зраду? а потiм обвалюги жалiються що не зростаэ кокос(с). Тобто курс.
Ну думаю вже наковталися всi зеленi по самi гарбузи, спокiйно можно пiрнати до боковичка)))

В вересні ще торгівля соняшником розпочнеться. Його щойно почали збирати....
https://www.youtube.com/watch?v=XbjqGF9 ... 0%B8%D0%BD
Причому на Півдні рапортують про цифри 25-28 ц/га.
В Центрі і на заході явно буде більше.
Якщо в середньому буде 2,8 т.га х 7 млн.га х 550 дол.т = 11 млрд. доларів
Ще хтось хоче ягель їсти???
Denik
 
Повідомлень: 841
З нами з: 23.02.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 484 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 14:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Да ніхто так жорстко не чекав.

Я чекав 26.5 і продовжую.

Прилетіла свіжа статистика по металургії.
Зображення
Добова виплавка чавуну в серпні трохи більша за 60 тис.т., що меша за рекорди червня та линня (біля 62 тис.т. ) але все одно більша за середньорічний показник.
Про ціни щось треба додати?
Denik
 
Повідомлень: 841
З нами з: 23.02.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 484 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 14:42

  Alex2007 написав:Гривню сегодня поздравили с 25-летием ? А то сидят, барыжат налево-направо, и про все забыли :D
https://www.bbc.com/ukrainian/features-58354909


Именинницу с Днем рождения! Между тем, в юбилей не помешает вспомнить краткую историю валютной пары UAH:USD за этот длинный период:

1) начиналось все с 1,76, на сегодня - 27;

2) среднегодовая динамика удорожания (CAGR) доллара за 25 лет - 11,5%;

3) темпы CAGR доллара примерно одинаковые на любом интервале длиннее 5 лет:
а) за первые 5 лет с 1996-го по 2001-й - 25%;
б) за последние 5 лет с 2016-го по 2021-й - 1,9%;
в) за 10 лет с 1996-го по 2006-й - 11,1%;
г) за 15 лет с 1996-го по 2011-й - 10,7%;
д) за 20 лет с 1996-го по 2016-й - 14,1%.

Кто уверен, что это все в прошлом - ваше право, ваша ответственность. Я же считаю, что долгосрочная динамика остается неизменной, пока не устранена главная ее предпосылка - значительная премия в стоимости гривневого капитала во времени, составляющая в зависимости от рыночной конъюнктуры 7-11% годовых, и формирующая такую же разницу в скорости инфляции двух валют
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10981
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2452 раз.
Подякували: 5390 раз.
 
Профіль
16
7
3
  #<1 ... 8226822782288229>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab, zРадио і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 104, 105, 106
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1050 1816136
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 15:26
Успіх
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2705, 2706, 2707
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27069 7576010
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 15:11
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 767, 768, 769
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7689 6071033
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 11:45
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2878)
02.09.2021 16:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.