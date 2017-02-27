ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 вер, 2021 14:53
Додано: Чет 02 вер, 2021 14:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я вважаю, що при збереженні тенденції наповнення бюджету майже зникнуть нові розміщення ОВДП і ставка по розміщенням і по кредитуванню загалом впаде десь до 5-6%. Але перед цим має уповільнитись інфляція і знизитися облікова ставка. Десь за півроку або 9 місяців - це реально.
Додано: Чет 02 вер, 2021 15:00
Вы случайно не Киевскую школу экономики закончили? Просто интересно.
Додано: Чет 02 вер, 2021 15:01
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................02.09.2021..........03.09.2021
дата розрахунку................01.09.2021...........02.09.2021
Євро...................................31,9323................32,0067...+0.23%
Долар США........................27,0029................27,0247...+0.08%
После полудня гривна отыграла 2 копейки.
Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия. С места в карьер набрали обороты и выросли на 2 копейки. После этого сразу развернулись и упали на 3 копейки. После короткой паузы продолжили снижение и до 12 успели опуститься на 2.5 копейки.
Начавшееся вчера днем падение доллара в мире завершилось вечером на уровне чуть ниже позавчерашнего минимума. После этого доллар попытался немного восстановиться, но с утра снова пошел вниз.
Справочный курс встретили котировками 27.0050 - 27.0250, что на 3.5 копейки ниже открытия.
Сегодня сессия, хоть и не отличается серьезной динамикой, выглядит весьма живенько. Не исключено, что уже начинает сказываться подготовка к выходному понедельнику в США. У них День Труда, и по этому поводу они не работают
До обеда опустились еще на 3.5 копейки. После обеда попытались продолжить падение, но получилось опуститься только на копейку. Участниками рынка был замечен НБУ, который затормозил движение. Была это плановая покупка пятерки или серьезное участие в торгах, пока не понятно.
В мире доллар после полудня стал понемногу расти и уже почти достиг ночного уровня.
Официальный курс встретили котировками 26.9600 - 26.9800. За день опустились на 8 копеек относительно открытия и на 6.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 27.6428 (+4) -62
2019 - 25.2635 (+12) +176
2018 - 28.2461 (-3)
2017 - 26.6546 (+8)
Додано: Чет 02 вер, 2021 15:02
тактика была проще яйца-с августа курс пошел вниз, значит ждать дно и откупаться
депозиты закончились 6-13-20, по окончании депо всю гривну под % со свободным снятием и ожидание дно для откупа
задним числом можно сказать, что откупать надо было 19-20 августа...проценты не могут перекрыть рост на 10 коп быстрее чем за 21 день (игра в догонялки в короткую -это лось), а если держать гривну до лета 2022, то возможно нет (но тогда выгодней ОВГЗ)
второй момент для откупа 25 августа до 11 часов,
утром МБ был 26,685 -покупка доллара на МБ с учетом комиссии 0,3% по курсу 26,765 (тоже годится)
пс при всем желании жестко ждать не получилось, для этого необходимо отсутствие калькулятора и мозгов (если уже не догонишь %, то зачем терять больше)
Додано: Чет 02 вер, 2021 15:02
А какой должна быть долларовая доходность, чтобы гривневые ОВГЗ покупали с купоном 5-6%? Полагаю, резко отрицательной, в районе -2-3% годовых.
Могу попробовать объяснить проблему, которую поднял, другими словами - долгосрочный обменный паритет гривны и доллара будет достигнут тогда, когда вы, Алекс2006, Сомилитарк и др. апологеты дорогой гривны разместят ее (СВОЮ ЛИЧНУЮ) под тот же процент, под который вам будут предлагать разместить доллар. Т.е. без премии за риск
Додано: Чет 02 вер, 2021 15:06
С 2008 года инфляции практически не было, а средний американец отдалживает в мире 20 тысяч долларов год вместо 5 тысяч. Каждому американцу мир фактически дает ежегодно в бесконечный лизинг новенький автомобиль. А еще 15 лет назад это был мопед.
Аппетиты выросли за короткий промежуток времени непомерно, все это будет выровнено долларовой инфляцией, процесс уже запущен и ставки кредитования ничего уже не решают.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 02 вер, 2021 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 вер, 2021 15:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я майже не граюсь в депозити. 90% - це акції та нерухомість.
Зовсім трошки вільної гривні лежить під 5.5-6%.
Додано: Чет 02 вер, 2021 15:14
В твоих словах неразрешимый диссонанс. Если выровнять это инфляцией, то больше с мира каждому американцу не соберешь ни на новенький автомобиль, ни даже на старенький мопед. Это билет в один конец. Ты уверен, что дядя Сэм его УЖЕ купил? Когда-нибудь то, о чем ты говоришь, произойдет - согласен. Но на счет актуальности проблемы я бы поспорил. Для США сегодня нет никакой проблемы отправить стоимость активов на 10 лет назад несколькими росчерками пера. Они чихнут, остальные - слягут, а доллар снова станет самым желанным товаром в мире...
Ну смысл вы поняли - там, где вы гривну размещаете под 5,5-6%, доллар дороже, чем под 0,01% не возьмут.
В ОВГЗ какая премия - 7-8 п.п? 11-12% в гривне и 3-4% в долларах. Обидно, но когда капитал был дорогим 2-3 года назад, премия была примерно та же, может немного выше, но она никуда не делась
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