Додано: Чет 02 вер, 2021 15:01

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.................02.09.2021..........03.09.2021дата розрахунку................01.09.2021...........02.09.2021Євро...................................31,9323................32,0067...+0.23%Долар США........................27,0029...................+0.08%После полудня гривна отыграла 2 копейки.Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия. С места в карьер набрали обороты и выросли на 2 копейки. После этого сразу развернулись и упали на 3 копейки. После короткой паузы продолжили снижение и до 12 успели опуститься на 2.5 копейки.Начавшееся вчера днем падение доллара в мире завершилось вечером на уровне чуть ниже позавчерашнего минимума. После этого доллар попытался немного восстановиться, но с утра снова пошел вниз.Справочный курс встретили котировками 27.0050 - 27.0250, что на 3.5 копейки ниже открытия.Сегодня сессия, хоть и не отличается серьезной динамикой, выглядит весьма живенько. Не исключено, что уже начинает сказываться подготовка к выходному понедельнику в США. У них День Труда, и по этому поводу они не работаютДо обеда опустились еще на 3.5 копейки. После обеда попытались продолжить падение, но получилось опуститься только на копейку. Участниками рынка был замечен НБУ, который затормозил движение. Была это плановая покупка пятерки или серьезное участие в торгах, пока не понятно.В мире доллар после полудня стал понемногу расти и уже почти достиг ночного уровня.Официальный курс встретили котировками 26.9600 - 26.9800. За день опустились на 8 копеек относительно открытия и на 6.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2020 - 27.6428 (+4) -622019 - 25.2635 (+12) +1762018 - 28.2461 (-3)2017 - 26.6546 (+8)