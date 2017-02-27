Denik написав: Я вважаю, що при збереженні тенденції наповнення бюджету майже зникнуть нові розміщення ОВДП і ставка по розміщенням і по кредитуванню загалом впаде десь до 5-6%. Але перед цим має уповільнитись інфляція і знизитися облікова ставка. Десь за півроку або 9 місяців - це реально.
Вы случайно не Киевскую школу экономики закончили? Просто интересно.
zРадио написав: Могу попробовать объяснить проблему, которую поднял, другими словами - долгосрочный обменный паритет гривны и доллара будет достигнут тогда, когда вы, Алекс2006, Сомилитарк и др. апологеты дорогой гривны разместят ее (СВОЮ ЛИЧНУЮ) под тот же процент, под который вам будут предлагать разместить доллар. Т.е. без премии за риск
Не можу зрозуміти про що мова. Зараз наприклад Приват пропонує 7% брутто на рік, чистими буде трохи більше 5.6, і несуть депо і колись розміщенні не забирають. А доллар взагалі більшості банкам не потрібен, ставками до 1% вони просто кажуть: шукайте їм кращу альтернативу. Цей дивовижний час вже настав, треба частіше дивитися навкруги
Довго казали розумні люди, що треба не поширювати державні гарантіі на депозити в валюті, так ось це пророцтво здійснилось, ставки практично нульові, якщо врахувати долларову чи єврову інфляцію, то ставки від'ємні
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 02 вер, 2021 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав: После обеда попытались продолжить падение, но получилось опуститься только на копейку. Участниками рынка был замечен НБУ, который затормозил движение. Была это плановая покупка пятерки или серьезное участие в торгах, пока не понятно.
Хтось "мутить воду" (або принаймні пробує). Вчора НБУ продав 7 млн$, сьогодні став із відкупом чергових 5 млн$. Невже Автодор знову на МБ? Перед тим було щось подібне. НБУ або втихомирює гравців/спекулянтів (виконує свою роботу) або підігрує комусь (не виключено, що саме державі). Це не ствердження а просто думки. Будемо спостерігати котрий варіант в результаті виявиться вірним. Проте постійна присутність НБУ на МБ в ці дні не дає зрозуміти так куди ж ми все таки рухаємось? Чи цей боковик із нами на всю осінь? Адже квартальні податки будуть платитись аж до 20 листопада. Ну а далі вже можна і з чистою совістю до 28 сходити.