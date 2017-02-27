Додано: Чет 02 вер, 2021 17:25

Торги четверга прошли в активном противостоянии курсовых интересов основной группы продавцов и покупателей. Самые «испуганные» вчерашним ростом курса из покупателей — предпочли не рисковать и закрывали свои операции с утра. Именно их «страхи» позволили продавцам продавать доллар в первый час сессии с определенной игрой «на повышение» и в результате до 11 часов доллар подорожал с 27,04/27,06 до 27,05/27,07 гривен.



Часть из самых «впечатлительных» покупателей уже поглядывали в сторону Нацбанка — не выйдет ли он с интервенцией по продаже доллара. Но регулятор хранил молчание. Но уже после 11 часов ситуация на межбанке начала быстро меняться.



Покупатели стали менее сговорчивы по курсу, самые пугливые уже купили, а продавцам все равно была нужна гривна для финансирования своих текущих затрат. И стало понятно, что предложение превышает спрос. А раз так, то и торговаться покупатели стали все больше и больше. Это привело к развороту тренда на межбанке в сторону укрепления гривны. К 12 часам доллар просел до 27,01/27,03 гривен, а на обед дилеры ушли уже при уровнях 26,97/26,99.



Тут уже занервничали продавцы, так как значительное падение курса доллара явно не входило в их планы. Но их частично «спас» Нацбанк. После 14 часов он вышел с покупкой валюты по курсу до 26,97 гривен и постепенно выкупил свои стандартные $ 5 млн. Главное было даже не то, что он купил этот объем, а то, что он указал рынку свое видение по курсу на сегодня. И это подхлестнуло всех участникам торгов к быстрому закрытию своих сделок без особых сомнений в части дальнейшего курсообразования.



К 15 часам доллар находился на отметке 26,965/26,985 гривен, а к завершению сессии курс окончательно остановился на отметке 26,955/26,975 гривен, то есть ниже психологического порога в 27 гривен.



Завтра «перетягивание курсового каната» продолжится и теперь уже покупатели постараются развить свой сегодняшний успех и сыграть на дальнейшее понижение котировок к цели 26,85−26,90 гривен к концу пятницы. А проверке на прочность подвергнутся нервы крупных продавцов. Ведь сегодня они уже так были настроены на дальнейший рост курса, но столкнулись с достаточно жестким отпором в этом вопросе со стороны основных покупателей.



У кого окажутся крепче нервы — покажет уже первая половина сессии последнего рабочего дня недели.

Главные события 2 сентября на валютном рынке:



Доллар подешевел на 8,5 копеек — с утренних 27,04/27,06 до 26,955/26,975 гривен к концу сессии.



Нацбанк выходил сегодня на межбанк после обеда и простоял с покупкой доллара по цене не выше 26,97 гривен около одного часа. Купил $ 5 млн.



Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 27,0457 гривен за доллар, а официальный курс на 3 сентября 2021 года установлен на уровне 27,0247 гривен за доллар.